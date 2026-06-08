Dálnici D2 na Brněnsku uzavřela nehoda tří kamionů. Doprava je odkloněna na Blučinu

„Nehoda tří kamionů dálnici zcela uzavřela, na místě přistával i vrtulník záchranné služby. Odklon dopravy je veden na Blučinu,“ uvedla mluvčí policistů Petra Hrůzová.
Tři havarované kamiony zabírají celou šířku silnice, doplnil mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
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Nehoda čtyř nákladních aut na Jižní spojce zablokovala dopravu
„Jednoho pacienta se středně těžkými zraněními přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Brno, druhého jsme po kontrole stavu ponechali na místě,“ doplnila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.