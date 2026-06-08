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Dálnici D2 na Brněnsku uzavřela nehoda tří kamionů. Doprava je odkloněna na Blučinu

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  19:03
Nehoda tří kamionů v pondělí po 17:00 zcela zastavila provoz na D2 na Brno na devátém kilometru, tedy mezi sjezdy na Blučinu a na Chrlice. Dva lidé se při nehodě zranili, policisté dopravu odklánějí sjezdem na 11. kilometru na Blučinu, uvedli mluvčí jihomoravských policistů a hasičů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ŘSD

„Nehoda tří kamionů dálnici zcela uzavřela, na místě přistával i vrtulník záchranné služby. Odklon dopravy je veden na Blučinu,“ uvedla mluvčí policistů Petra Hrůzová.

Tři havarované kamiony zabírají celou šířku silnice, doplnil mluvčí hasičů Štěpán Komosný.

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„Jednoho pacienta se středně těžkými zraněními přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Brno, druhého jsme po kontrole stavu ponechali na místě,“ doplnila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

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