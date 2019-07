Dálnice D2 u Brna byla obousměrně uzavřena. Střetlo se zde šest aut

„My jsme to měli oznámené po patnácté hodině. Dopravní nehoda na dálnici D2, kdy se srazilo šest aut, se obešla bez zranění. Vzhledem k tomu, že je tam více automobilů, tak jsme tu část dálnice uzavřeli,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Lenka Drahokoupilová.

Policisté odklánějí dopravu na exitu 11 Blučina ve směru od Břeclavi, tam policisté odhadují, že uzavírka bude trvat ještě hodinu a půl. Druhý směr se po šestnácté hodině podařilo zprůjezdnit.

„Policisté na místě zjišťují příčinu nehody. Vzhledem k tomu, že je to bez zranění, tak by to nemělo být na dlouho,“ dodala Drahokoupilová.