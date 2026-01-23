Ledovka a několik nehod zablokovaly dálnice D2 a D1 ve směru na Brno

Autor: ,
  6:19
Hromadná nehoda se zraněnými zablokovala dálnici D2 na 6,5 kilometru ve směru do Brna. Komunikace je uzavřena. Neprůjezdná je kvůli několika nehodám také dálnice D1 od Vyškova ve směru na Brno, jejich příčinou je ledovka. Policie vyzývá řidiče především na Brněnsku a Vyškovsku k opatrnosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Na dálnici D2 se djíždí na objízdnou trasu na exitu 11, informovali policisté.

Dálnice D1 je podle Národního dopravního informačního centra neprůjezdná zhruba od 05:00. Několik nehod se stalo v úseku od 221. do 214. kilometru. Policisté ale upozornili, že rychle přibývají další. „Především Brněnsko a Vyškovsko trápí od brzkých ranních hodin ledovka. To se odráží ve zvýšeném počtu dopravních nehod,“ uvedli.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) má v pátek být v Jihomoravském kraji zataženo, na některých místech se objeví slabé sněžení nebo mrholení, a to i mrznoucí. Maximální teploty budou kolem nuly.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v...

Otužilec se utopil v lomu na Brněnsku, zřejmě chtěl plavat pod ledem

Zhruba jedenáct metrů hluboké kaolinové jezírko mezi obcemi Maršov a Lažánky na...

V bývalém lomu u Maršova na Brněnsku se v neděli dopoledne utopil muž středního věku. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš ztratil orientaci.

Řidič na D2 přežil svou smrt. V plné rychlosti narazil do kamionu a odešel po svých

Auto v plné rychlosti narazilo do kamionu, řidič sám vystoupil

Mohla to být osudová chyba. Řidič automobilu, který u Brna najížděl na dálnici, kvůli pohledu do zpětného zrcátka přehlédl stojící kolonu před sebou a v plné rychlosti narazil do kamionu. Děsivá...

Ledovka a několik nehod zablokovaly dálnice D2 a D1 ve směru na Brno

Ve směru na Prahu se na 153. kilometru D1 srazila čtyři osobní auta. Stalo se...

Hromadná nehoda se zraněnými zablokovala dálnici D2 na 6,5 kilometru ve směru do Brna. Komunikace je uzavřena. Neprůjezdná je kvůli několika nehodám také dálnice D1 od Vyškova ve směru na Brno,...

23. ledna 2026  6:19

Miliardářova Fait Gallery mizí z ikonické budovy. Nekončíme, tvrdí její šéfka

Brněnská Adam Gallery.

Deset let chodí lidé v Brně za uměním do Fait Gallery v ikonické cihlové budově v sousedství nákupního centra Vaňkovka. Jenže působit tam bude už jen do poloviny letošního roku, kdy jí končí nájem. O...

23. ledna 2026  5:20

VIDEO: Brněnská přehrada jako jedno velké kluziště. Takto teď vypadá z výšky

Bruslení na Brněnské přehradě. (leden 2026)

Obřího kluziště si v těchto dnech užívají lidé na Brněnské přehradě. V posledních letech nejde kvůli menším mrazům o nic běžného, spíše naopak. V blízkosti přístaviště, kde je led nejsilnější,...

22. ledna 2026  16:36

Změna režimu kdysi stopla stavbu polikliniky, po 35 letech ostudné torzo zmizí

Demoliční stroje začaly v Brně 22. ledna 2026 bourat nikdy nedokončenou...

Do oblak prachu se začíná halit nikdy nedokončená železniční poliklinika v Brně u řeky Svratky. Stavbaři se totiž naplno pustili do demolice nevzhledné a více než tři dekády chátrající budovy, jež by...

22. ledna 2026  13:53

Krátce po tragické střelbě v Chřibské děsil agresor úředníky i na jihu Moravy

Ilustrační snímek

Zatímco městečko Chřibská na Děčínsku se v pondělí vzpamatovávalo ze šokující střelby na tamním úřadě, ještě týž den vyhrožoval nepřímo stejným činem agresivní muž na Městském úřadě v Kuřimi u Brna....

22. ledna 2026  12:56

Pušky na kruhovém objezdu. Památník připomíná bitvu tří císařů, demonstruje mír

Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.

Památník připomínající legendární bitvu tří císařů zdobí nově kruhový objezd u Sokolnic na Brněnsku. Monument tvoří šest pušek, které se v kovovém pásu opírají o sebe hlavněmi. Uspořádání palných...

22. ledna 2026  12:38

Dopoledne spolu souložili, večer ho zavraždila. Rozbuškou byla hádka o kuře

Vrchní soud v Olomouci

Původně byla šestašedesátiletá Danuše Vacková odsouzena za vraždu na 11 let, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní trest zvýšil o dva roky s tím, že soud prvního stupně nepřihlédl ke všem...

22. ledna 2026  12:37

Ochránci v Moravském krasu poprvé zaznamenali vlka, zachytila jej fotopast

Vlk zachycený fotopastí v Moravském krasu.

Ochránci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras poprvé zaznamenali přítomnost vlka. Jeho průchod lesem v severní části oblasti zachytila fotopast. Je to první důkaz o jeho...

22. ledna 2026  12:27

Dyje se očisťuje od kejdy, čpavek se dostává do normy. Voda je dál pitná

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje na Znojemsku se z Junáckého potoka už další znečištění kejdou nedostává, limity v toku ve Vranově nad Dyjí se dostaly do normy. Povodí Moravy ve středu odpoledne mírně navýšilo odtok z...

22. ledna 2026  11:27

Paralyzovaný chlípník chce z detence, Ústavní soud se ho zastal

ilustrační snímek

Brněnské soudy porušily práva muže v zabezpečovací detenci, když se dostatečně nezabývaly jeho zhoršeným zdravotním stavem. Stížnosti dnes vyhověl Ústavní soud. Muž je v detenci kvůli zneužívání dětí...

22. ledna 2026  11:06

Spolujezdec vystoupil z nákladního auta, vzápětí zemřel pod jeho koly

Ilustrační snímek

Nezvyklou tragickou nehodu řeší od středy jihomoravští policisté. U Bořetic na Břeclavsku zemřel ve středu odpoledne muž, kterého přejelo nákladní auto. V autě předtím cestoval jako spolujezdec....

22. ledna 2026  10:10

Solární fiasko v Brně. Panely leží ladem a hrozí požár, městská firma nemá důvěru

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Za běžných okolností je mezi městskými institucemi nastavená rychlá komunikace a vzájemná důvěra. Jenže to neplatí u firmy SAKO Solar, která se lopotí s úkolem na vybudování fotovoltaických...

22. ledna 2026  5:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.