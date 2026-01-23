Ledovka a několik nehod zablokovaly dálnice D2 a D1 ve směru na Brno

Na dálnici D2 se djíždí na objízdnou trasu na exitu 11, informovali policisté.
Dálnice D1 je podle Národního dopravního informačního centra neprůjezdná zhruba od 05:00. Několik nehod se stalo v úseku od 221. do 214. kilometru. Policisté ale upozornili, že rychle přibývají další. „Především Brněnsko a Vyškovsko trápí od brzkých ranních hodin ledovka. To se odráží ve zvýšeném počtu dopravních nehod,“ uvedli.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) má v pátek být v Jihomoravském kraji zataženo, na některých místech se objeví slabé sněžení nebo mrholení, a to i mrznoucí. Maximální teploty budou kolem nuly.