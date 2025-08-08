D2 směrem na Brno stojí. Při nehodě tří aut se zranilo i dítě

  13:45aktualizováno  14:05
Nehoda tří aut zastavila v pátek odpoledne provoz na 6. kilometru dálnice D2 u Rebešovic na Brněnsku, auta ve směru na Brno sjíždějí u Blučiny. Na místě se srazily dodávka, osobní a nákladní auto. Záchranáři ošetřili dítě a dospělého s lehkým zraněním.
ilustrační snímek | foto: HZS JMK

K nehodě došlo před jednou hodinou odpoledne. Jak dlouho bude dálnice ve směru na Brno zavřená, nedokáže policie odhadnout. Záleží i na tom, zda se budou muset přeložit auta, které převážel nákladní vůz.

Záchranáři ošetřili dva zraněné. Dospělý i dítě utrpěli lehká poranění. „K další péči jsme je převezli do brněnských nemocnic,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Řidiči musejí kvůli uzavřené dálnici počítat se zdržením. Na objízdnou trasu sjíždějí u Blučiny, zpět se dostanou poblíž obchodního centra Olympia.

8. srpna 2025  13:45,  aktualizováno  14:05

