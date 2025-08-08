D2 směrem na Brno stojí. Při nehodě tří aut se zranilo i dítě

K nehodě došlo před jednou hodinou odpoledne. Jak dlouho bude dálnice ve směru na Brno zavřená, nedokáže policie odhadnout. Záleží i na tom, zda se budou muset přeložit auta, které převážel nákladní vůz.
Záchranáři ošetřili dva zraněné. Dospělý i dítě utrpěli lehká poranění. „K další péči jsme je převezli do brněnských nemocnic,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.
Řidiči musejí kvůli uzavřené dálnici počítat se zdržením. Na objízdnou trasu sjíždějí u Blučiny, zpět se dostanou poblíž obchodního centra Olympia.