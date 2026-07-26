Společenství obcí Šlapanicko loni vytvořilo pětici navazujících úseků v okolí Pozořic na Brněnsku, čímž završilo budování infrastruktury pro lidi na kole v celé oblasti. Svou pozornost tak díky tomu nyní může zaměřit na oblast jihozápadně od krajské metropole.
Díky čtyřem novým úsekům v celkové délce 3,7 kilometru se cyklisté budou pohybovat pohodlně a bezpečně mimo silnice mezi Střelicemi, Troubskem, Ostopovicemi a brněnským Starým Lískovcem. Součástí plánu je i pátá část spojující Střelice s Troubskem více na západě.
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Trasa má čtyři části a povede většinou okolo železniční trati, případně v její blízkosti. Částečně vznikne ve zcela nové stopě, částečně přeměnou polních cest. Dva úseky začínají u hospody Vechtrovna vedle stanice v Troubsku.
Po nových stezkách se cyklisté svezou příští jaro. Náklady na jejich vybudování dosahují 45 milionů korun.
Stezka i s osvětlením pro ranní i večerní jezdce
Výrazně dříve než v okolí Střelic se nové stezky dočkají v Pohořelicích rovněž na Brněnsku, odkud si lidé často míří odpočinout ke splavu do sousedních Cvrčovic. Tam si mohou dát třeba zmrzlinu nebo se obsloužit v bufetu. Cyklisté tam však dosud musejí jezdit po silnici.
Nejen pro ně bude cesta už od září mnohem příjemnější. Pohořelice se totiž pustily do výstavby cyklostezky začínající u ulice U Větrolamu, odkud povede severním směrem.
Jde o úsek dlouhý zhruba 250 metrů, který bude společný pro lidi na kole i chodce. „Součástí je několik lamp veřejného osvětlení, aby se dala trasa využívat i v pozdních nočních nebo brzkých ranních hodinách,“ podotýká starosta Pohořelic Miroslav Novák (ODS).
Staveniště předalo město stavební firmě na začátku června. Náklady dosahují 3,7 milionu korun s tím, že dva miliony pokryje dotace od hejtmanství. Stavba má trvat do konce letních prázdnin.
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2. dubna 2026
Příspěvek od kraje ve stejné výši využijí také v Břeclavi, kde chystají šedesátimetrovou lávku přes řeku Dyji. Propojí nábřeží Antonína Dvořáka na levém břehu s pozemkem v sousedství veslařského klubu na pravém břehu. Místo je přesně dané územním plánem města.
Pro cyklisty i pěší má lávka zásadní význam. „Bude důležitou spojnicí. Díky ní se propojí cyklostezkami už všechny části města a lidé na kole tak nebudou muset vjíždět na rušnou silnici první třídy,“ vysvětluje mluvčí Břeclavi Ivana Solaříková.
Nedávno město podepsalo smlouvu s dodavatelem stavby, který konečnou podobu lávky teprve vytvoří na základě technických požadavků radnice. „Na podzim by měly začít přípravné práce, tedy zejména betonáž na hrázích. Samotná lávka se bude usazovat pravděpodobně až v prvním čtvrtletí příštího roku,“ avizuje Solaříková.
Vysoutěžená cena je téměř 33 milionů. Vzhledem ke krajské finanční podpoře a třicetimilionové evropské dotaci zaplatí město ze svého pouze minimální sumu.
Stárnoucí lávku v Radějově nahradí nová
Mezi projekty s částečným financováním od hejtmanství patří i nová lávka s ocelovou konstrukcí a dřevěným povrchem přes říčku Radějovku v Radějově na Hodonínsku. Nahradí staré přemostění z 60. let, které už neodpovídá moderním normám.
Pro místní je přitom zásadní, protože poblíž se nachází škola, obchod nebo kostel, takže jej využívají denně. Vede přes ni Oskerušový okruh, po němž se dá dostat do Strážnice i Tvarožné Lhoty. Stavba by mohla začít ještě letos, náklady mají být okolo 12 až 13 milionů.
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„Loni kraj podpořil na 11 916 metrů nových cyklostezek a cyklotras, opraveno bylo 5 854 metrů starých cest, k tomu dvě lávky – jedna nová a jedna opravená. Potom jsou tu dotace mimo dotační program, díky nimž vznikla lávka a nová stezka o délce 401 metrů. Letos jde o 1 297 metrů nových stezek a tras, k tomu přes 3 476 metrů cest plus dvě lávky,“ sděluje Petr Holeček z krajského úřadu.
Od loňského října je hotová první etapa stezky mezi Ivančicemi a Dolními Kounicemi na Brněnsku. Ve čtyřkilometrové délce spojila podél řeky Jihlavy druhé zmíněné město a Moravské Bránice. Příští rok bude ve znamení výstavby dalších dvou částí. Díky nim se cyklisté dostanou mimo silnici až do Ivančic. Úseky budou měřit přes dva kilometry.