Už ani na kole. Brno staví „zapomenutý“ kus cyklostezky poblíž zavřených tunelů

Cyklostezka podél ulice Bauerova najednou končí, pokračuje se jen po štěrku nebo v blátě, přitom po pár stech metrech znovu pokračuje zpevněný povrch.
Jako by na úsek v zatáčce poblíž brněnského velodromu někdo zapomněl při stavbě protipovodňových opatření kolem řeky Svratky a s nimi spojených cest pro pěší a cyklisty, které se lidem otevřely loni v létě.
Podle brněnského magistrátu nebyl tento úsek součástí více než miliardové investice do úprav břehů a koryta řeky. „V místě se totiž realizoval velký městský okruh,“ zdůvodnil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek vynechání této části s tím, že se stezka začíná dokončovat právě teď.
Cyklisté tak musejí stejně jako motoristé kvůli uzavřeným tunelům v této lokalitě po objízdných trasách. Doporučuje se jet kolem areálu brněnského výstaviště a dále přes Mendlovo náměstí, tedy po relativně frekventovaných silnicích, které nemají své pruhy pro cyklisty. Druhou možností je vyrazit kopcovitým terénem přes brněnskou Kaménku.
Nejspíš se ale stane to, co se dělo už v minulém roce, kdy kvůli trvajícímu uzavření dodnes nedokončeného úseku jezdili mnozí cyklisté po druhé cestě podél řeky, která je však vyhrazená pouze pro pěší. To se potvrdilo hned první den stavebních prací, kdy fotoreportér iDNES.cz spatřil, jak po ní milovníci kol uzavřenou část objíždějí.
Stezka při ulici Bauerova určená pro pěší i cyklisty bude široká tři metry a naváže na loni dokončenou trasu podél Svratky. „Chybějících přibližně 600 metrů dostavíme v průběhu letošního a příštího roku,“ uvedl letos na jaře brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).
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Celkově se dopravní situace v západní části Brna podle dopravního podniku zlepšuje, zpoždění ve špičkách nabírá méně spojů a dosahuje maximálně 25 až 30 minut. V pondělí to bylo i přes 40 minut. „Velkou zásluhu na tom mají policisté, kteří řídí dopravu ve vytížených křižovatkách,“ doplnila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
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13. října 2026