Cyklisté se diví. Autům brání v jízdě svodidla, přesto je stezka přerušená

Autor:
  12:28
Vypadá to, jako by mělo Brno nazbyt dopravních značek a obecně jich u silnic stále nebylo zbytečně moc. A tak u řeky Svratky najednou končí cyklostezka, aby po dvou metrech zase začala. Bizarní situaci, kdy je takto trasa přerušená v místě křížení s cestou pro auta, si všimli někteří milovníci kol. Křížení je však jen teoretické, protože se na druhou trasu stejně nedá vjet kvůli svodidlům.

Cyklisté v Brně jedou po své stezce. Po pravé ruce mají koupaliště Riviéra, nalevo frekventovanou Bauerovu ulici. Jenže po necelých 300 metrech najednou narazí na značku, že cyklostezka končí.

Správně by tak měli zpozornět a nejlépe zastavit. Jenže z dálky vidí, že stezka po dvou metrech opět pokračuje, takže naprostá většina ani nepřibrzdí.

Cyklostezka v Brně
Cyklostezka v Brně
Cyklostezka v Brně
Cyklostezka v Brně
Cyklostezka v Brně
6 fotografií

Navíc je ani žádné auto nemůže ohrozit. Křižující cesta je slepá, protože u hrany křižovatky jsou svodidla. Auta tak nemají z rušné silnice kam sjet nebo jak na ni vjet, pokud by se blížila z druhé strany.

Někteří se této bizarní situaci smějí, jiní ji raději ani nekomentují. Každopádně v debatě na sociálních sítích se pokoušela městská společnost Brněnské komunikace, která se na stavbě podílela, tuto zvláštnost vysvětlit.

„Jedná se o sjezd, který zůstal zachován a v případě potřeby může být použit jako záložní varianta pro vjezd do areálu. Dopravní značení je umístěno správně. Doufáme, že tato ‚překážka‘ na cestě Vám nezkazí radost z jízdy nebo chůze,“ stojí ve vysvětlení městské firmy.

Jenže jedna z diskutujících se s tím nespokojila a chtěla vědět, proč by se v případně potřeby, jak podnik píše, nemohly dočasně umístit značky o konci a začátku cyklostezky. „Jedná se stále o silnici pro motorová vozidla,“ poznamenali zástupci Brněnských komunikací, proč to není možné.

Na následný dotaz, proč tam tedy není přechod a přejezd pro cyklisty, který by se v případě potřeby dočasně zrušil, už firma nereagovala.

Další přerušení

Není to navíc jediná překážka na trati. O kus dál musejí cyklisté dávat pozor u vjezdu do zázemí policie, po dalších pár set metrech pak už stezka přímo končí. Zatím totiž není dokončená. Pokračuje až o půl kilometru dál.

„Tento úsek se otevře v příštím roce,“ informoval brněnský magistrát. Pěší mají průchod po vlastní stezce umožněný po celém břehu.

Magistrát hájil i to, že stezky pro chodce mají kolem řeky červený povrch, zatímco se jindy běžně používají v místech pro cyklisty. Červená barva však podle vysvětlení Brna odkazuje na blízký Červený kopec. „Smíšené stezky jsou šedé, aby navazovaly na existující stezky za dotčeným úsekem nábřeží,“ dodal magistrát.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Obří razie v bitcoinové kauze. Jiřikovský chtěl utéct, schovával se na střeše

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve čtvrtek večer na svém webu uvedlo, že policie zasahovala v bitcoinové kauze, zajistila osoby a věci. Praní špinavých peněz a nakládání s drogami policejní...

Kamion kličkoval po D2, chybělo mu kolo. Řidič myslel, že „to nějak dojede“

Vyděšené výrazy měli ve středu dopoledne policisté po zastavení polského kamionu u dálnice D2. U zadního návěsu mu totiž zcela chybělo jedno kolo, vůz byl kvůli tomu nebezpečně nakloněný. Předtím na...

Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav

Za vraždu své manželky, známé spisovatelky Simony Monyové, si měl ve vězení původně odsedět 15 let. Na svobodu se ovšem Boris Ingr dostal už nyní, tedy o rok dříve. Podle serveru Tn.cz, který...

Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté

Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která...

Krása, síla, křehkost i energie. Fotografie od předních autorů oslavují ženy

Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Takové je hlavní téma výstavy Photo Art Fest ve Znojmě, při níž je v prostorách louckého kláštera k vidění více než dva tisíce fotografií od 150 autorů z...

Cyklisté se diví. Autům brání v jízdě svodidla, přesto je stezka přerušená

Vypadá to, jako by mělo Brno nazbyt dopravní značek a obecně jich je u silnic zbytečně moc. A tak u řeky Svratky najednou končí cyklostezka, aby po dvou metrech zase začala. Bizarní situaci, kdy je...

22. srpna 2025  12:28

Plážový volejbal u Brněnské přehrady má kouzlo. Po zápase do vody, těší se Češi

V mokřadu za centrkurtem, kam prosakuje voda z Brněnské přehrady, se malý blonďáček brodil pro zatoulané balony. Dnes dvoumetrový čahoun Matyáš Džavoronok už by do brčálu na Sokolském koupališti lézt...

22. srpna 2025  11:24

Opilec používal moped jako odrážedlo, pak spadl do trávy. Na stroj neměl řidičák

S pořádnou dávkou alkoholu v krvi vyjel do ulic Znojma opilec na svém elektrickém mopedu. Jeho nekoordinované pohyby však neušly kolemjdoucím, ani strážníkům, kteří jeho podivnou jízdu sledovali na...

22. srpna 2025  9:24

Sestra osmnáctileté dívky zastřelené v srpnu 1969 má konečně nárok na odškodnění

Svíčky a květiny u desky na Moravském náměstí v Brně v těchto dnech opět připomínají, že 21. srpna 1969 při násilném potlačení demonstrace k prvnímu výročí sovětské okupace zemřela zásahem střely...

21. srpna 2025  13:16,  aktualizováno  15:58

Brněnské výstaviště ovládne módní maraton, mezi hosty bude i Chantal Poullain

Konec léta na brněnském výstavišti patří tradičně módě. Od pátku do neděle se v pavilonu P koná 65. ročník veletrhů Styl a Kabo. Lidé se mohou těšit také na druhý ročník Czech Fashion Weeku, který...

21. srpna 2025  15:03

Ikonické brněnské květinářství zmizí. Bohouš z Dědictví u něj potkal Káju Gotta

Premium

Zhruba čtyři dekády mohli lidé nakupovat květiny a sazenice ve stánku na nároží ulice České a Veselé v centru Brna. Někteří by řekli, že k místu už neodmyslitelně patří. Jenže teď tato ikonická...

21. srpna 2025  13:48

Modernizaci moravského koridoru zahájí úsek na Přerovsku, pojede se až dvoustovkou

Přestavba spojnice Brna a Přerova, která je částí hlavní železniční trati z jihu na sever Moravy a do Slezska, bude zahájena první částí mezi Přerovem a Kojetínem. Modernizaci a zdvoukolejnění úseku...

21. srpna 2025  12:15

Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté

Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která...

21. srpna 2025  9:12

To je brněnská vlajka, hlásí cedule na Špilberku. Lidé si ji pletou s rakouskou

Hrad Špilberk, který je jedním z hlavních symbolů Brna, býval kdysi nejobávanějším vězením rakouské monarchie. A mnozí při výstupu k němu mají pocit, jako by se v Rakousku znovu ocitli. Nad hradem...

21. srpna 2025

Krása, síla, křehkost i energie. Fotografie od předních autorů oslavují ženy

Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Takové je hlavní téma výstavy Photo Art Fest ve Znojmě, při níž je v prostorách louckého kláštera k vidění více než dva tisíce fotografií od 150 autorů z...

20. srpna 2025  14:47

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Je to úleva, svěřil se zloděj po dopadení. Krádežemi prý pomáhal dceři s dětmi

Ve velké části Česka působil přes dva roky zloděj, který se vloupával do sídel firem či ordinací a odnášel si z nich peníze. Když jej policisté konečně dopadli, přiznal jim, že se mu ulevilo, protože...

20. srpna 2025  13:57

U Břeclavi vznikne největší samostatné bateriové úložiště v Česku, staví ho MND

Společnost MND v tomto roce u Břeclavi dokončí výstavbu svého největšího bateriového úložiště v Česku. Kapacitu bude mít 31 megawatthodin a svojí činností má přispívat ke stabilitě sítě. Firma...

20. srpna 2025  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.