Provoz na cyklostezce řídí světla a závory. Místo vlaku tu ale jezdí jiné stroje

Zmíněné křížení se nachází u dálničního mostu v místě, kudy potřebuje jezdit stavební technika. Semafory se závorami mají zajistit, aby se tudy mohly stroje pohybovat podle potřeby a cyklisté zároveň směli bezpečně opět využívat stezku, kterou museli půl roku objíždět po běžných silnicích v okolí.
„Stavba však nadále pokračuje, proto žádáme všechny účastníky provozu o zvýšenou opatrnost a vzájemnou ohleduplnost,“ apeluje Lucie Trubelíková z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Cyklisté a chodci mají na semaforech nastavenou permanentní zelenou. Světla fungují na principu čidel. Červená naskočí pouze v případě, že se ke křižovatce přiblíží vozidlo stavby. Čekací doba na jeho průjezd se má pohybovat maximálně okolo dvou minut.
Z obou stran jsou před křižovatkou vymezené bezpečnostní koridory dlouhé asi 100 metrů. Na jejich začátcích jsou umístěné betonové zátarasy tvořící zpomalovací zábrany. Cyklisté tam musejí sesednout z kola a koridorem ho vést.
„V celém úseku platí z důvodu bezpečnosti přísný zákaz jízdy na kole,“ zdůrazňuje Trubelíková. Podle ŘSD už během prvního dne provozu někteří dopravní značení „Cyklisto, sesedni z kola“ nerespektovali a místem projížděli.
Celý prostor monitoruje kamerový systém. „V případě opakovaného porušování pravidel ve spolupráci s policií vyhodnotíme míru rizika pro veřejnost a v krajním případě budeme nuceni z bezpečnostních důvodů tento úsek cyklostezky opět uzavřít,“ upozorňuje Trubelíková.
Druhá cyklostezka vedoucí pod dálnicí podél řeky Svitavy zůstává kvůli přestavbě křižovatky nadále uzavřená. Průjezdná není od podzimu loňského roku.
|
Zmatky po spuštění uzavírky na dálnicích v Brně. Několik aut vjelo ke stavbě
Tento týden nastala změna i přímo v křižovatce pro jízdu z D2 na D1. Ve směru od Bratislavy na Prahu totiž silničáři zprovoznili provizorní větev, aby mohli tu původní jako poslední ze všech rozebrat a odstranit.
Náročná přestavba takzvané matky křižovatek začala loni v říjnu, potrvá do listopadu příštího roku. Aktuálně šoféři jezdí ve dvou pruzích v každém směru pouze po polovině D1, a v to jízdním pásu směrem na Prahu. Na D2 zůstává průjezdná jen půlka dálnice ve směru na Bratislavu.
|
5. února 2026