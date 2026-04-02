Provoz na cyklostezce řídí světla a závory. Místo vlaku tu ale jezdí jiné stroje

Autor:
  17:22
Na frekventovanou brněnskou cyklostezku vedoucí podél řeky Svratky v části pod dálnicí D1 se po půl roce vrátil provoz. Kvůli velké přestavbě dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu Brna byla od loňského podzimu zavřená. Opětovné zprovoznění na začátku dubna zajistilo unikátní řešení v podobě provizorní křižovatky se semafory a závorami, které umožňují průjezd pro stavební techniku i cyklisty.

Zmíněné křížení se nachází u dálničního mostu v místě, kudy potřebuje jezdit stavební technika. Semafory se závorami mají zajistit, aby se tudy mohly stroje pohybovat podle potřeby a cyklisté zároveň směli bezpečně opět využívat stezku, kterou museli půl roku objíždět po běžných silnicích v okolí.

„Stavba však nadále pokračuje, proto žádáme všechny účastníky provozu o zvýšenou opatrnost a vzájemnou ohleduplnost,“ apeluje Lucie Trubelíková z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Z důvodu bezpečnosti platí v celém inkriminovaném úseku přísný zákaz jízdy na kole. Cyklisté z něj musí na začátku bezpečnostního koridoru slézt a poté jej vést. (2. dubna 2026)
Provizorní křižovatka se semafory na brněnské cyklostezce u mostu pod dálnicí D1 slouží stavbě i cyklistům a chodcům. Červená na semaforu naskočí pouze v případě, že se ke křižovatce přiblíží vozidlo stavby. (2. dubna 2026)
Provoz na znovuotevřené brněnské cyklostezce podél Svratky u mostu pod dálnicí D1 řídí v provizorní křižovatce semafory se závorami. Projíždí tudy totiž stavební technika využívaná při přestavbě křižovatky D1 a D2. (2. dubna 2026)
Podoba speciálního opatření na brněnské cyklostezce podél Svratky u mostu pod dálnicí D1
44 fotografií

Cyklisté a chodci mají na semaforech nastavenou permanentní zelenou. Světla fungují na principu čidel. Červená naskočí pouze v případě, že se ke křižovatce přiblíží vozidlo stavby. Čekací doba na jeho průjezd se má pohybovat maximálně okolo dvou minut.

Z obou stran jsou před křižovatkou vymezené bezpečnostní koridory dlouhé asi 100 metrů. Na jejich začátcích jsou umístěné betonové zátarasy tvořící zpomalovací zábrany. Cyklisté tam musejí sesednout z kola a koridorem ho vést.

„V celém úseku platí z důvodu bezpečnosti přísný zákaz jízdy na kole,“ zdůrazňuje Trubelíková. Podle ŘSD už během prvního dne provozu někteří dopravní značení „Cyklisto, sesedni z kola“ nerespektovali a místem projížděli.

Podoba speciálního opatření na brněnské cyklostezce podél Svratky u mostu pod dálnicí D1

Celý prostor monitoruje kamerový systém. „V případě opakovaného porušování pravidel ve spolupráci s policií vyhodnotíme míru rizika pro veřejnost a v krajním případě budeme nuceni z bezpečnostních důvodů tento úsek cyklostezky opět uzavřít,“ upozorňuje Trubelíková.

Druhá cyklostezka vedoucí pod dálnicí podél řeky Svitavy zůstává kvůli přestavbě křižovatky nadále uzavřená. Průjezdná není od podzimu loňského roku.

Tento týden nastala změna i přímo v křižovatce pro jízdu z D2 na D1. Ve směru od Bratislavy na Prahu totiž silničáři zprovoznili provizorní větev, aby mohli tu původní jako poslední ze všech rozebrat a odstranit.

Náročná přestavba takzvané matky křižovatek začala loni v říjnu, potrvá do listopadu příštího roku. Aktuálně šoféři jezdí ve dvou pruzích v každém směru pouze po polovině D1, a v to jízdním pásu směrem na Prahu. Na D2 zůstává průjezdná jen půlka dálnice ve směru na Bratislavu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.