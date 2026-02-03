Nový pruh pro kola vede odnikud nikam, úplně nadšení nejsou ani cyklisté

Oldřich Haluza
  5:18
Dvěma pruhy v každém směru projížděli dlouhou dobu řidiči po Palackého třídě na mostě přes Hradeckou ulici v Brně. Po nedávné úpravě se však jejich prostor na pomezí Králova Pole, Řečkovic a Medlánek „smrskl“ na polovinu. Na úkor motoristů vznikl v každém směru na vnější straně cyklopruh oddělený od aut dopravním stínem neboli šrafováním. Tento způsob ochrany získali cyklisté ve městě poprvé, všichni z něj však nadšení nejsou.

Vyhrazené cyklopruhy mají šířku zhruba dva metry a jsou dlouhé pár stovek metrů. „Opatření má za cíl zvýšit bezpečnost cyklistů. Překonání Hradecké je ve směru na Řečkovice možné pouze v tomto místě, a tím pádem se lidé na kole vydávají přes tento most,“ zdůvodňuje úpravu Klára Opálková z tiskového oddělení magistrátu.

Kritickým místem dosud bylo křížení cyklistů a aut v místě sjezdu na výpadovku v Hradecké při jízdě směrem z centra. Při pokračování rovně totiž museli lidé na kole přejet z pravého odbočovacího pruhu do levého, kvůli čemuž hrozily kolize s auty. Podle magistrátu tam šoféři jezdí rychle a cyklisté místo vnímají jako nebezpečné.

Cyklisté se na Palackého třídě v Brně mísili s auty, proto dostali ochranu v podobě svého pruhu i se šrafováním.
„Klíčové je především vyřešení tohoto křížení. Tam to bylo dlouho opravdu o život. Při cestě na kole do Řečkovic jste si mohli vybrat mezi nebezpečným kličkováním, nebo zdržováním aut za sebou. Nyní má každý svůj vlastní pruh, přednosti jsou jasně vyřešeny a nikdo nikoho neblokuje,“ chválí opoziční zastupitel a předseda městské komise BESIP Marek Lahoda (Piráti).

Podle svých slov řešení inicioval před dvěma a půl lety na základě podnětu kamaráda, který tam zažil několik nebezpečných situací, a jako brněnský zastupitel se obrátil na magistrátní odbor dopravy.

V opačném směru do centra sice podobně rizikové místo není, ale vytvoření cyklopruhu umožnily šířkové možnosti.

Ukončení před křižovatkou

Podle Ivany Tošovské ze spolku Brno na kole lze nicméně u úpravy u tramvajové zastávky Tylova pochválit pouze šířku cyklopruhu. „Ta umožňuje jakžtakž se vyhnout hrůzám na cestě. Očekávala jsem ale větší slávu, ne jízdu bazénem, blátem a nerovnostmi bez jakékoliv návaznosti. Dopravní značení je podle mě zmatečné,“ podotýká.

Naráží mimo jiné na fakt, že magistrát změnu vyznačil na silnici, aniž by ji jakkoliv opravil. V její části se tak kvůli nerovnému povrchu hromadí voda a tvoří se kaluže. Celková rekonstrukce mostu je podle města v plánu.

Hrůza, kritizují řidiči obří cyklopruh v Brně. Jde o bezpečnost, oponuje město

Dalšími výtkami ze strany cyklistů jsou chybějící návaznost na další úseky či ukončení jejich pruhu ve směru z centra před křižovatkou, kde nemají žádnou ochranu.

„Každý kousek dobrý, ale výsledek je stejně na houby, protože pokračování za křižovatkou je pro cyklistu nepříjemné. Auta jezdí těsně kolem vás a nějaká pravidla, kolik místa vám mají nechat, jsou jim ukradená. Na kole raději jezdím jinudy a s koloběžkou, pokud už musím tudy, jedu po chodníku,“ píše na Facebooku cyklista Tomáš.

Ukončení cyklopruhu před křižovatkou je podle Opálkové záměrem, aby se lidé na kole zařadili mezi ostatní auta, když dál jejich pruh nepokračuje. „Návaznost všech úseků v jeden okamžik bohužel nelze zajistit. Pokud bychom čekali, až půjde vyřešit každou křižovatku a následující úsek současně, nebylo by možné uskutečnit žádná cykloopatření. Úseky proto postupně vznikají tam, kde to aktuálně dovolují technické a dopravní podmínky,“ vysvětluje Opálková.

Noční můra a devadesátkové retro, kritizují lidé modernizaci brněnské ulice

„Ano, zatím je to opět kus cyklopruhu uprostřed ničeho. Ale Palackého třída je v nové cyklostrategii definovaná jako páteřní cyklistická radiála a někde je třeba začít. Navíc už dnes se plánuje vznik oddělených stezek při rekonstrukci navazující Štefánikovy,“ dodává Lahoda.

Úprava pomohla také chodcům

Hlavně motoristé pak kritizují odebrání prostoru autům na úkor lidí na kole, kteří by podle nich mohli využít široký chodník vedle. „Šílený… Zase zbytečnost pro cyklisty. Původní dva pruhy byly rozhodně lepší. Cyklista patří na cyklostezku,“ míní na sociálních sítích uživatel Jakub. Podle něj mohli lidé na kole v tomto místě dál jezdit s ostatními druhy dopravy ve dvou pruzích.

„Opatření nemá žádný vliv na kapacitu a vnější pruhy mohly být nahrazeny cyklopruhem vzhledem k relativně nízkým intenzitám automobilové dopravy,“ zdůrazňuje Opálková. Denně tudy projede zhruba třináct tisíc vozů. „To je běžná intenzita na většině hlavních ulic v Brně. V pohodě to pojme jeden pruh pro auta v každém směru,“ poukazuje Lahoda.

Cyklodálnice má utrum, plán na opravu brněnské tepny fandí autům

Cyklopruhy ještě dostanou červené podbarvení. Úprava pomohla také chodcům. Došlo totiž na rozšíření nástupního ostrůvku, přidání bezbariérových prvků usnadňujících přejití tramvajové trati a vznik nového přechodu v přímé vazbě na zastávku MHD.

Letos lidé na kole získají cyklopruhy na úkor aut v Provazníkově ulici v úseku mezi Merhautovou a Tomkovým náměstím a rovněž v Novolíšeňské od ulice Josefy Faimonové po Mifkovu. I když na obou místech jezdí páteřní trolejbusová linka 25, intenzita provozu není taková, aby vyžadovala dva pruhy pro každý směr. Cyklopruhy vzniknou rovněž v části opravené Údolní.

V Provazníkově dojde ke zmenšení prostoru pro běžnou automobilovou dopravu také v úseku mezi Lesnickou a Merhautovou. V této části půjde o vyhrazený pruh pro autobusy a cyklisty, který se může rozšířit i na sousední úsek Drobného.

19. srpna 2024
