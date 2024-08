Hrůza, kritizují řidiči obří cyklopruh v Brně. Jde o bezpečnost, oponuje město

Jedna velká katastrofa. Hrůza hrůzoucí. Totální hloupost. Úplně zbytečné zúžení vozovky. Smršť nejrůznějších – často ostrých – poznámek místních obyvatel spustilo na sociálních sítích vyznačení nového souvislého cyklopruhu v téměř tříkilometrové délce na páteřní silnici v brněnských Kohoutovicích. V její části dokonce zabral prostor pro auta, kdy ze dvou jízdních pruhů zůstal v každém směru jediný, což je v Brně až nevídané.

Lidem vadí nejen tahle úprava, jež je překvapila v dosud čtyřpruhovém úseku mezi Chalabalovou a Voříškovou ulicí. Kritizují také zrušení některých stání a zbytečně velkorysý prostor pro lidi na kole neodpovídající jejich intenzitě.

„Je zřejmé, že hlavní cíl bylo zrušení dvoupruhu pro autodopravu a zřízení obřího cyklopruhu, který by nám záviděla kdejaká nejrušnější cyklostezka v Česku. Přitom to mohla být příležitost zřídit několik nových parkovacích míst ubráním jednoho jízdního pruhu jako v ulici Petra Křivky v Novém Lískovci,“ shrnul na sociálních sítích Milan Haminger s tím, že cyklostezka mohla vést po chodníku. „Ostatně tak je tomu zvykem všude jinde v civilizované Evropě. Libušina třída má velkou výhodu v tom, že je široká a může posloužit pro automobilovou dopravu, cyklodopravu i parkování rovnoměrně,“ míní.

Cyklopruh začíná v křižovatce ulic Antonína Procházky a Šárka a vede postupně až na kopec, zhruba do poloviny Libušiny třídy. „Úpravy navazují na už existující úseky na Antonína Procházky a v horní části třídy,“ zmiňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Zatímco směrem z kopce dolů do údolí existoval cyklopruh, na opačném konci nahoře jsou na silnici piktogramy.

Podle magistrátu bylo cílem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. „Tato silnice umožní unést intenzitu dopravy i přes snížení počtu pruhů na jeden,“ je přesvědčený brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Nový cyklopruh je takzvaně ochranný, což znamená, že ho smí využít běžná auta, stejně jako trolejbusy a autobusy MHD. „V případě pomalé jízdy nebo nutnosti jet při kraji je možné předjíždění, vozovka se tak dá využívat v celé své šíři,“ upřesňuje Poňuchálek.

3 kilometry je dlouhý kohoutovický kopec v Brně. I pro zdatné cyklisty, pro které je nově zřízen široký pruh na úkor aut, představuje jeho vyšlapání pořádnou výzvu.

Kohoutovická radnice nicméně podle starosty Jakuba Hrušky (KDU-ČSL) namísto původních čtyř pruhů žádala, aby vedle běžného vznikl smíšený prostor pro MHD a cyklisty. Připomínka zůstala nevyslyšena, protože by podle Poňuchálka nemohl vzniknout přechod. „Představoval jsem si také výrazně mírnější zásah do parkovacích míst. Zachovat co nejvíc stání je stěžejní, snažíme se proto ještě o revizi,“ dodává Hruška s tím, že za cyklopruh jsou rádi, jen nesmí mít výrazný vliv pro dopravu.

Lidé na kole jsou z novinky pochopitelně nadšení. „Hlavně stoupací pruh je hodně důležitý, protože jde o pořádný kopec a cyklisté potřebují čas, aby ho vystoupali a nezdržovali přitom auta,“ vysvětluje Ivana Tošovská ze spolku Brno na kole. Přidání prostoru cyklistům na úkor aut v Brně považuje za přelomovou věc. Také ona je názoru, že provoz na této silnici není takový, aby se nové opatření negativně dotklo řidičů.

Jde to i jinde

Jednu vadu však na cyklopruhu Tošovská přece jen vidí. V širokém úseku, kde byl dřív čtyřpruh, je totiž povrch místy odfrézovaný, a tedy nerovný a ostrý. Při své první vyjížďce v novém pruhu kvůli tomu dokonce píchla. „Povrch by chtěl rozhodně upravit,“ zdůrazňuje. Na špatný, až havarijní stav přemalované vozovky ostatně upozorňují i místní lidé.

Nový kohoutovický cyklopruh navázal na líšeňský případ starý šest let. Tehdy se v části Novolíšeňské, mezi Mifkovou a Jedovnickou, běžný čtyřpruh zredukoval také na polovinu a zbytek připadl lidem na kole. Stejný režim tam funguje dodnes.

Cyklopruh do táhlého kopce v brněnských Kohoutovicích zabral prostor pro auta. Místní to kritizují. (srpen 2024)

„Tato spojnice není tak moc vytížená, protože podél vede obslužná silnice pro okolní ulice s panelovými domy,“ podotýká místní starosta Břetislav Štefan (SOCDEM). Podle něj jde však obecně pouze o plácnutí do vody, za křižovatkou s Mifkovou totiž jakékoliv pokračování pro lidi na kole už chybí a není tam ani jiné opatření. Stejně jako na opačném konci upraveného úseku.

Magistrát momentálně chystá zrušení krajních pruhů ve prospěch cyklistů například na mostě na Palackého třídě v Králově Poli. A podle Kratochvíla uvažují o podobné úpravě prostoru i jinde, kde by provoz zvládl jen jeden pruh. Nemusí jít přitom o dlouhé úseky. „Někde stačí tímto způsobem vyznačit jen pár set metrů a dojde k vítanému propojení už funkčních stezek,“ popsal. Takovým příkladem může být úprava v Drobného podél Lužánek, aby se cyklisté v budoucnu bezpečně dostali ze severu města od Sportovní postupně až do centra.

„Silnic, kde jsou zbytečné a nevytížené čtyřproudé komunikace, máme v Brně víc. Například třída Generála Píky, kde je frekvence aut snesitelná na to, aby se jim sebral jeden pruh,“ uvádí další příklad Tošovská s tím, že totéž by mohla poznat i Provazníkova, Pionýrská či Kotlářská.