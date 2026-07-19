Ženu resuscitovali, přes veškerou snahu se ji však nepodařilo zachránit, řekla mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.
Nehoda se stala na ulici 28. října na silnici číslo 52, jež je v místě nehody uzavřená. Podle mluvčí jihomoravských policistů Petry Hrůzové stála žena na chodníku u kruhového objezdu a chystala se přejít přes silnici.
„Jeden řidič zastavil, druhý řidič, cizinec, jej podjel, vjel na ten chodník, kde porazil dopravní značku i cyklistku,“ dodala Hrůzová. Dechová zkouška u cizince byla podle ní negativní.
Silnice je v místě nehody uzavřená, policie dopravu odklání. Podle serveru Dopravniinfo by omezení mělo skončit v 19:00.
Mikulov
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