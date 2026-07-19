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Řidič v Mikulově srazil cyklistku na chodníku, na místě zemřela

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  18:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Při dopravní nehodě v Mikulově na Břeclavsku zemřela v neděli odpoledne cyklistka. Srazilo ji auto, když stála na chodníku a chystala se přejít přes přechod. Záchranáři na místo vyslali i vrtulník.

Ženu resuscitovali, přes veškerou snahu se ji však nepodařilo zachránit, řekla mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.

Nehoda se stala na ulici 28. října na silnici číslo 52, jež je v místě nehody uzavřená. Podle mluvčí jihomoravských policistů Petry Hrůzové stála žena na chodníku u kruhového objezdu a chystala se přejít přes silnici.

„Jeden řidič zastavil, druhý řidič, cizinec, jej podjel, vjel na ten chodník, kde porazil dopravní značku i cyklistku,“ dodala Hrůzová. Dechová zkouška u cizince byla podle ní negativní.

Silnice je v místě nehody uzavřená, policie dopravu odklání. Podle serveru Dopravniinfo by omezení mělo skončit v 19:00.

Mikulov

Mikulov

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