Za zabití cyklisty řidič nemusí platit finanční náhradu, rozhodl soud

Řidič se odvolal proti dvouletému trestu za mřížemi, osmiletému zákazu řízení a několikamilionovým kompenzacím pozůstalým. Případ proto ve středu řešit Krajský soud v Brně.

„Svého činu lituji. Neměl jsem řídit takhle nebezpečně. Komunikuji s pojišťovnou a snažím se to odčinit,“ vyjádřil se u soudu Valouch s tím, že by mu mělo k dobru být přičteno to, že se ze všeho doznal.

Na silnici v tomto úseku je maximální povolená rychlost 70 kilometrů v hodině. Valouch ji překročil o více než polovinu, jel 118 km/h. Předjížděl auto, které jelo 93 km/h.

Dva roky vězení a osmiletý zákaz řízení zůstal. Soud mu však odpustí finanční náhrady. Podle soudce byla totiž zhruba dvacetiprocentní spoluvina také na straně cyklisty.

„Cyklista se měl při svém manévru rozhlédnout, jestli v protisměru někdo nepředjíždí. Na této křižovatce je to povoleno,“ odůvodnil rozsudek soudce Aleš Flídr a při řešení finančních kompenzací odkázal pozůstalé na občanskoprávní soud.