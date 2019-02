Policisté cvičili zásah u porodu, záchranáři opatření proti střelci

Ve výcviku Extrém 2019 se ve středu dvanáct posádek záchranářů a dvanáct hlídek policie prostřídalo na šesti stanovištích.

„Jednotlivé posádky netušily, co je na stanovištích čeká, dostaly stejně jako v reálné situaci jenom informace o výjezdu. Jak záchranáře, tak policii vystavujeme na stanovištích situacím, které pro ně nejsou úplně běžné. Často se totiž děje, že při zásahu záchranka přichází první na místo, kde by ideálně měla být dřív policie, nebo naopak. Jednotky si situace zkouší, aby v nich dokázaly rychle reagovat a správně postupovat,“ vysvětlila ředitelka jihomoravské záchranky, lékařka Hana Albrechtová.

V hlídací věži ve vojenském areálu Březina například vybouchla maketa varny pervitinu. Z oken se chrlil hustý dýmový kouř a už zdálky byly slyšet výkřiky.

„Bouchá to tady, kamarád letěl přes celou místnost a zřejmě přišel o ruku!“ křičel z výškové budovy figurant s pronikavým hlasem, když do ní nabíhala dvojice policistů.

Všechny nacvičované situace už se v reálu staly

Jenom pár kilometrů odsud se trojice záchranářů snažila oživit malé dítě, které padlo do několik metrů hluboké studny. Agresivní otec jim přitom hrozil útokem.

„Já si syna zachráním sám, nechte ho, nebo na vás použiji mačetu!“ křičel na záchranáře figurant, který jim tím práci ještě více komplikoval.

Všechny situace, se kterými se záchranáři a policisté na cvičení potýkali, byly reálné a už se někdy staly. Sami se častokrát dostávají do ohrožení života nebo do psychicky náročných momentů a musí umět v takových situacích postupovat.

Ve středu se proto například záchranáři museli vypořádat se střelcem, který držel rukojmí, a policisté s náhlým porodem dvojčat v autě.

„Pro to, aby dokázali v reálných situacích zareagovat co nejlépe, si sahají na dno svých sil. Jde nám o to, aby se záchranáři i policisté dokázali zorientovat a poradit si i v extrémních situacích, tedy ve chvílích, kdy by potřebovali posádku jiné složky, ale ta tam ještě není,“ řekla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Každý tým si prošel všemi úkoly, přičemž jednotky se navzájem neznaly ani nebyly dopředu seznámeny se scénářem jednotlivých stanovišť.

V budoucnu se zapojí i hasiči

Jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil chválí jak spolupráci policie se záchrankou, tak i smysl projektu.

„Jednotky musí na šesti místech řešit náhlé nebo často nebezpečné situace, přesně jako v reálném životě. Chceme jednak prohloubit spolupráci policie se záchranáři, ale také zefektivnit jejich činnost. Na každém stanovišti je několik lidí, kteří situaci sledují a poté ji zpětně vyhodnotí,“ líčil Tržil.

Podle hlavního organizátora akce Jána Čiernika ze záchranné služby budou z projektu i podnětné výstupy, použitelné do budoucna.

„Pro nás jsou zajímavé některé reakce, které bychom od posádky nečekali. Otvírají se nám další cesty, kam směřovat nácvik, vývoj vybavení, co lidem chybí a na čem je potřeba zapracovat,“ řekl Čiernik, který je v jihomoravské záchrance pověřeným náměstkem pro zdravotní péči. Do podobných cvičení by se v budoucnu měli zapojit i hasiči.