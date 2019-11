V Břeclavi plánují věznici z knihovny, knihy naopak nastěhují do cukrovaru

Pětihektarový areál bývalého cukrovaru byl kdysi dokladem slávy potravinářského průmyslu. Teď se však v samém centru města tyčí tři obří chátrající haly a tisíce metrů čtverečních pozemků leží ladem. Další pokus to změnit plánuje radnice na příští rok. Pod křídly České komory architektů bude hledat novou podobu místa v architektonické soutěži.

Zadání soutěže radnice ještě ladí s městským architektem, kterého si najala na konci srpna. Jistotu mají zatím jen ve dvou věcech.

„Chceme tady multifunkční halu pro sport a kulturu a novou městskou knihovnu. Další prostory jsou otevřené architektonické soutěži,“ uvedl břeclavský místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Především s knihovnou se musí spěchat. O prostory, v nichž sídlí nyní, totiž projevilo zájem ministerstvo spravedlnosti. Budova sousedí s věznicí, která je kapacitně na své hranici, a právě do knihovny by se tak mohla rozšířit. Hovoří se především o administrativní části věznice.

Zatímco dosud ministerstvo kolem zájmu o knihovnu spíše mlžilo, nově má radnice na stole oficiální žádost o její odkup.

„Zájem ministerstva máme potvrzený černé na bílém. Proto jsme také zastavili větší investice do této budovy. A ředitel knihovny nyní dává dohromady podklady, jaké má požadavky na novou knihovnu,“ podotkl Matuška.

Šéf knihovny Marek Uhlíř se podle místostarosty zhlédl třeba v příkladu Hradce Králové, kde knihovna vznikla v obrovských prostorách bývalé továrny Vertex. V Břeclavi by se takto dala využít malá cukrovarská hala. Podle vedení města by to mohla být jedna z prvních věcí, které by se mohly v cukrovarském areálu stavět.

Kromě knihovny chtějí místo cukrovaru i bytové domy

Na architektonickou soutěž si radnice vyčlenila poměrně velký balík peněz. Prize money, tedy částka, kterou mohou architektonické kanceláře za vítěznou studii získat, činí 900 tisíc.

„To už by mohla být suma dostatečně atraktivní,“ míní Matuška s tím, že město už má vytipované renomované architekty, které chce do soutěže přilákat.

Vedle zmíněné haly a knihovny by město na místě rádo vidělo bytové domy. Územní plán tu dovoluje nanejvýš pětipatrové stavby, v jejichž přízemí by se měly střídat obchody a služby. Myslet se musí také na parkování. Už nyní na provizorním parkovišti stojí na 150 aut denně. A zvelebená má být také už dnes existující odpočinková zóna.

Starosta Svatopluk Pěček (ANO) doufá, že se změny v areálu konečně podaří nastartovat. „Různých studií a projektů už bylo za těch třicet let hodně. Chtěli bychom pokročit dál, třebaže je to náročné,“ odkazuje na snahu minulého vedení radnice sehnat pro areál developera, který by jej přestavěl.

Pěček tehdy seděl na radnici coby místostarosta. „Oslovili jsme developery a v prvním kole se jich přihlásilo pět. Žádný nás dalece nenadchl. V té době se navíc změnil územní plán, takže se změnila také pravidla pro výběr developera,“ vysvětlil starosta.

Stavba by mohla začít za tři roky

Po přijetí nového územního plánu města vyvstala také nová povinnost vypracovat na zájmovou lokalitu územní studii. Proto město schválilo nový záměr budoucího pronájmu a prodeje pozemků v lokalitě bývalého cukrovaru, jehož podmínky již obsahovaly i zpracování územní studie.

„Do tohoto druhého kola už se pak nepřihlásil jediný developer,“ shrnul Pěček.

Architektonickou soutěž chce vedení města vyhlásit příští rok, pak vybere projekt, který nechá dopracovat. Do konce roku 2021 by mělo být stavební povolení. V mezidobí si pak na radnici budou lámat hlavu, kde sehnat peníze, třebaže zčásti by měl pomoci soukromý investor.

„Kdyby se v roce 2022 koplo do země, byl bych šťasten. Ale je to spíš optimistický odhad,“ uzavírá Matuška.

Cukrovar je dodnes působivým komplexem, který oživuje vizuální stránku města. Je jedním z mála historických komplexů, i proto před časem usilovali lidé z Břeclavi o jeho zpamátnění. To však ministerstvo kultury zamítlo, protože areál už je podle něj nevratně poškozený necitlivými přestavbami. Pro radnici je to vlastně nyní dobře. Ve využití areálu bude mít nyní volnější ruku.