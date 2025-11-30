Od sladké nevědomosti k nejlepší cukrárně v Brně. Mlsná holka se nebojí ani pepře

  13:36
Rozplývající se barevné makronky, originální dezerty i lahodné dorty. Se samými superlativy je v Brně dlouhodobě spojována cukrárna Mlsná holka, za níž stojí spolumajitelky Hana Pokorná a Klaudie Polanská Karafiátová. Jejich podnik se zařadil mezi nejvýraznější sladké provozy ve městě, na Instagramu jej navíc sleduje přes 20 tisíc lidí.

Díky důrazu na kvalitu, vlastnímu rukopisu a preciznímu zpracování si vybudoval na trhu stabilní postavení, které popularitou přesahuje hranice města.

A sbírá ocenění. V říjnu letošního roku Mlsná holka zvítězila v soutěži gastronomického průvodce Gourmet a získala titul nejlepší cukrárny v Brně. „Upřímně jsme tomu nevěřily. Byly jsme součástí soutěže prakticky od začátku, ale nikdy jsme nevyhrály,“ usmívá se Pokorná.

Podnik Mlsná holka nabízí své originální dezerty v Poštovské ulici v centru Brna a ve Fillově na Lesné. V říjnu 2025 zvítězil v soutěži gastronomického průvodce Gourmet a získal titul nejlepší cukrárny v Brně.
Podnik Mlsná holka, který v soutěži gastronomického průvodce Gourmet získal titul nejlepší brněnské cukrárny roku 2025, klade důraz na kvalitu, vlastní rukopis a precizní zpracování. Důležitá je i prezentace a příjemná atmosféra.
Podnik Mlsná holka vedou Klaudie Polanská Karafiátová (na snímku vlevo) a Hana Pokorná. V říjnu 2025 zvítězil v soutěži gastronomického průvodce Gourmet a získal titul nejlepší cukrárny v Brně.
Podnik Mlsná holka, který v soutěži gastronomického průvodce Gourmet získal titul nejlepší brněnské cukrárny roku 2025, klade důraz na kvalitu, vlastní rukopis a precizní zpracování. Důležitá je i prezentace a příjemná atmosféra.
12 fotografií

Letošní úspěch proto vnímá jako výrazné potvrzení dlouhodobé práce. „Jsme strašně rády, protože jsme si už říkaly, že vlastně nevíme, co víc bychom pro to mohly udělat. Že už to možná ani nemáme kam dál posouvat,“ dodává.

V silné konkurenci, která v Brně a vlastně po celém Česku zahrnuje celou řadu kvalitních cukráren, se podnik odlišuje především důrazem na originalitu a vlastní identitu. Podle majitelek spočívá jejich výjimečnost v důsledném hledání vlastních nápadů.

Dort se škvarky, arašídy s rybízem? Cukrařina je bádání, říká inovátorka

„Myslím, že naše dezerty jsou hodně originální. Nesnažíme se kopírovat žádné světové cukrárny ani profláknuté kombinace. U nás nenajdete citron ani jiné typické dezerty, které jsou běžně k vidění jinde. Každý kousek vytváříme originálně a podle sebe,“ vysvětluje Polanská Karafiátová s tím, že jejich nabídku zákazník pozná „na první dobrou“.

Místo medicíny k donutům

Největší výzvou v oboru je podle její kolegyně shromáždit kolem sebe schopné lidi a správně nastavit ceny. „Chceme, aby se všechny náklady pokryly, protože nehodláme dělat nic na úkor surovin nebo kvality. Aby to bylo dlouhodobě udržitelné, částky se prostě budou zvedat, a to ne proto, že bychom chtěly, ale protože roste cena úplně všeho. Třeba v cukrařině se v posledních letech zdražily čokolády až o tři sta procent. A pokud chcete dobré zaměstnance, musíte je adekvátně zaplatit. U nás je tak nejdražší ruční práce a suroviny,“ popisuje Pokorná.

Punčový řez či donut tedy v podniku aktuálně stojí 98 korun, „krtek v tropech“ 160 korun.

Podnik Mlsná holka nabízí své originální dezerty v Poštovské ulici v centru...
Podnik Mlsná holka nabízí své originální dezerty v Poštovské ulici v centru...

Pokorná už na střední škole snila o tom, že si jednou otevře vlastní cukrárnu. Přesto se „pro jistotu“ rozhodla studovat na lékařské fakultě. Zlom přišel až během zahraniční stáže na chirurgii. „Tehdy jsem si definitivně uvědomila, že medicína není cesta, kterou bych chtěla jít. Sehnala jsem tedy veškerou odvahu a v roce 2017 se rozhodla jít za svým snem,“ popisuje své začátky.

Cukrárnu původně otevřela jako jednodruhovou prodejnu zaměřenou pouze na donuty. „Jsem vlastně docela ráda, že jsem se vydala touto cestou. Jednak žádný donut shop v Brně v té době nebyl. Zároveň jsem taky chtěla něco, co zvládnu dělat sama, protože jsem tehdy opravdu řešila úplně všechno – výrobu, prodej, nákupy… Kdybych toho dělala víc, v jednom člověku by to nebylo možné,“ říká.

V jednom už to nešlo

Dnes to nazývá „sladkou nevědomostí“, kterou podnik potřeboval. „Když se na to zpětně dívám, bylo to docela šílené. Neměla jsem peníze, vstávala jsem ve tři ráno a do šesti večer prodávala. Dlouhodobě to nebylo udržitelné,“ popisuje Pokorná s tím, že se učila za pochodu a snažila se řídit intuitivně. „Vždycky říkám, že všechno dělám tak, aby se to líbilo mně samotné. To mě dovedlo až sem.“

Po třech letech provozu Mlsné holky se k ní přidala Klaudie, která na vysoké škole vystudovala inženýrku technologie potravin. „Začínala jsem u Hanky na původní prodejně, kde jsem dělala donuty. Později jsem s holkami ve výrobě začala péct makronky. Po otevření nové provozovny v Poštovské ulici, kde se cukrárna nachází teď, jsem přešla zcela do výroby a mohla se naplno věnovat dezertům,“ vzpomíná Polanská Karafiátová s tím, že se postupně vypracovala až na spolumajitelku Mlsné holky.

Čeští zákazníci občas zírají, k zákuskům po francouzsku je třeba se projíst

Dnes mají obě v podniku jasně rozdělené role. „Klaudie vede výrobu – řídí holky, plánování nových dezertů, zakázky. Já mám na starosti provozní věci – nákupy, objednávání surovin,“ shrnuje Pokorná.

Podle ní podnik výrazně posunulo právě to, že už na vše není sama. „Ačkoliv jsem i dřív měla zaměstnance, ne každý chce nést odpovědnost nebo samostatně rozhodovat. Bylo náročné vše řešit sama,“ přiznává. Zlom přišel s těhotenstvím. „V ten moment už to opravdu nešlo. Člověk se musí některých věcí vzdát. A to bylo dobře, díky tomu jsme se posunuli,“ přiznává.

Inspirace přímo ve výrobně

Úspěch Mlsné holky však podle Pokorné nestojí jen na dvou hlavních tvářích, ale na spolupráci celého týmu.

„Pro nás to nejsou jen zaměstnanci. Udělat skvělý dezert zvládne každý šikovný člověk podle receptu. Ale pak je tu ta druhá část, umět to krásně odprezentovat, nachystat výslužku, usmát se na zákazníka, vytvořit příjemnou atmosféru. A to je hrozně důležité,“ vysvětluje.

Podnik Mlsná holka, který v soutěži gastronomického průvodce Gourmet získal...

Inspirace na nové dezerty přichází nejčastěji přímo ve výrobně. „Jsme tam tři a pořád na sebe chrlíme nové nápady. Většina z nich vzniká spontánně během práce,“ směje se Klaudie. Nabídku přitom pravidelně zpestřují, přibližně každé dva až tři měsíce dochází k její kompletní proměně.

Do každé sezony připravují kolem devíti nových dezertů. Některé se testují hned, jiné se hodí spíš do zimy, či léta, a tak chvíli čekají na svou příležitost. Když se blíží změna menu, následují dva týdny intenzivního testování, během nichž se recepty ladí do posledního detailu, než padne konečný verdikt.

Hromadné koštování

Nápadů je tolik, že se cukrářky někdy bojí, zda vůbec budou schopné všechny vyzkoušet. „Ono to ale pokaždé vyplyne tak nějak samo. A většinou toho vymyslíme tolik, že je i těžké najít místo pro dezerty z minulého roku,“ prozrazuje Polanská Karafiátová.

Podle Pokorné je Klaudiina kreativita daná i její láskou k vaření a citem pro chuťové kombinace. Nebojí se používat netradiční ingredience, třeba pepř v dezertech, nebo spojovat chutě, které by ji samotnou dřív nenapadly.

Neuměli péct, uvařit kávu, natož našlehat mléko. Přesto stvořili Cukrové nebe

Nedílnou součástí celého procesu je rovněž velká týmová ochutnávka. Když se připravuje nová nabídka dezertů či snídaní, sejdou se všichni zaměstnanci i brigádníci. Všechny prototypy donesou na jeden stůl a postupně se koštuje. Každý může říct svůj názor, a protože v podniku je přes dvacet lidí, vzniká široké spektrum zpětné vazby.

„Je hrozně zajímavé sledovat, jak každý vnímá chutě úplně jinak,“ povídá Pokorná. „Co jednomu chutná, druhý odmítne. A právě to nám pomáhá doladit dezerty tak, aby seděly co nejširšímu okruhu lidí,“ nabízí recept.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice, odříznuté kusy vyplnilo srdce

Poničená socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje...

Velké pozdvižení vyvolala socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje vinice Břeclavska pod sebou. Dílo umístěné letos v dubnu u Velkých Pavlovic si vysloužilo kritiku...

Draci, světelný kočár i výhled na náměstí. Podívejte se na vánoční fotopointy Brna

Světelnou stezkou v brněnské ulici Bašty je možné dojít až na Denisovy sady. Po...

Nejen dárky, chuťové prožitky či slavnostní náladu si odnášejí lidé z brněnských vánočních trhů. Spousta z nich „loví“ také fotky na památku. Kromě těch klasických si letos mohou pořídit také...

Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela

Státní zemědělská a potravinářské inspekce uzavřela pekárnu v obchodním domě...

Živé i mrtvé hmyzí škůdce objevili pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce při kontrole pekárny, která je součástí prodejny řetězce Albert v brněnských Zábrdovicích. Prostor pro pečení...

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi pět tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat a nerozšířil se na další objekty. Podle informací ČTK šlo o hangár,...

Od sladké nevědomosti k nejlepší cukrárně v Brně. Mlsná holka se nebojí ani pepře

Podnik Mlsná holka vedou Klaudie Polanská Karafiátová (na snímku vlevo) a Hana...

Rozplývající se barevné makronky, originální dezerty i lahodné dorty. Se samými superlativy je v Brně dlouhodobě spojována cukrárna Mlsná holka, za níž stojí spolumajitelky Hana Pokorná a Klaudie...

30. listopadu 2025  13:36

Vitaj ve vinohradě! láká nová deskovka. Hra se dá zpestřit pitím vína

V deskovce Vitaj na Vinohradě! od Michaely Cichrové se hráči stávají vinaři ze...

Loni představila svou první deskovou hru zaměřenou na Krkonoše, kam se před pár lety přestěhovala z Brna. Jihomoravské přátele tím však Michaela Cichrová trochu nahněvala. A tak ve spolupráci s...

29. listopadu 2025  12:04

USK a Žabiny lákají na kvalitní mač. Myslíte na něj od podpisu v Česku, líčí Spanuová

Momentka z finále USK Praha - Žabiny Brno

Utkají se poprvé od dubnového finále, od kterého se navíc jejich sestavy výrazně proměnily. Dva nejambicióznější celky Chance ŽBL - brněnské Žabiny a pražský USK na sebe narazí v rámci 9. kola...

29. listopadu 2025  10:46

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Jihomoravské špitály zastřeší krajská firma, připraví změny v poskytování péče

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

Před třemi lety skončil pokus fiaskem. Teď se vedení jihomoravského hejtmanství pouští do pokusu o zastřešení devíti krajských nemocnic pod jednu akciovou společnost znovu. Špitály se z příspěvkových...

28. listopadu 2025  17:11

Muž zmlácený kvůli drogám po pár dnech zemřel, útočník dostal deset let

Obviněný František Nový (na snímku vpravo) před jednáním Krajského soudu v...

Deset let ve věznici se zvýšenou ostrahou si podle rozsudku Krajského soudu v Brně odpyká čtyřiatřicetiletý František Nový, který podle obžaloby před dvěma roky kvůli drogám strhl muže z patrové...

28. listopadu 2025  14:19

Pandemie, slovácké nářečí, známí herci. Tvůrci zveřejnili první ukázku z nové komedie

Poberta je film v populárním žánru heist neboli lupičské komedie.

Zloděj, lupič, chmaták, podvodník, darebák, gauner – to všechno se skrývá v názvu nově dokončeného filmu Poberta. Režisérem lupičské komedie je režisér Ondřej Hudeček oceněný na slavném americkém...

28. listopadu 2025  12:14

Patnáctileté čekání se ještě protáhne. Opravy tankodromů musí silničáři odložit

Hlavní silnice spojující Rosice na Brněnsku s Velkou Bíteší na Vysočině je v...

Černý scénář se naplnil. Kvůli nedostatku peněz musejí jihomoravští krajští silničáři přesunout na příští rok pět staveb, přestože je už mají nachystané a chtěli se do nich pustit ještě letos....

28. listopadu 2025  10:42

Rána pro nové brněnské nádraží. Správě železnic na něj chybí peníze

Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od...

Když v tomto týdnu zasahovali kriminalisté na ředitelství Správy železnic, zajímali se podle dostupných informací i o nové nádraží v Brně. A není to jediné mračno, který se nad stavbou za 70 miliard...

28. listopadu 2025  5:48

Zažijte Life! Festival her, tance sportu a zábavy ovládne brněnské výstaviště

Gabriela Soukalová, Annie Camel, Ondřej Sokol, Jan Hanko, Patrik Kincl a Eva...

Sport, tanec, počítačové hry i rodinná zábava na jednom místě. To je festival Life!, který od pátku do neděle zaplní brněnské výstaviště a ve čtyřech pavilonech nabídne program pro všechny věkové...

27. listopadu 2025  16:15

Šilhání i tupozrakost moravských dětí bude řešit nová oční klinika ve Vyškově

Nová oční klinika ve Vyškově je největším lékařským centrem pro dětské pacienty...

Operace šedého i zeleného zákalu, estetické zákroky i všeobecná oční ambulance na jednom místě. Hlavně ale soustředění péče na dětské pacienty. To do Vyškova přinesla nová oční klinika Gemini, která...

27. listopadu 2025  14:50

Fanoušci chtějí stadion za Lužánkami protlačit politicky. Chystají se do voleb

Na jednání brněnského zastupitelstva dorazili fanoušci fotbalové Zbrojovky...

Výběrové řízení, které brněnský magistrát zahajuje kvůli zrychlení výstavby vytouženého fotbalového stadionu za Lužánkami, může být podle fanoušků jen zástěrkou pro pozdržení či úplné zastavení...

27. listopadu 2025  14:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.