Kopance, šlapání, hra na bitku. Děti ve školce napadly čtyřletého chlapce

Na případ upozornil Michal Janotka ze CNN Prima NEWS. Na záznamu je vidět skupina dětí na zahradě mateřské školy, z níž několik následně útočí na malého chlapce. Podle jeho otce video nepořídil nikdo přímo ve školce, ale žena bydlící v její blízkosti. Ta měla po zaslechnutí křiku začít natáčet a záznam se později dostal k rodičům.
Otec tvrdí, že v době incidentu nebyla v bezprostřední blízkosti dětí žádná učitelka. Potyčku údajně přerušila až asistentka, která kolem právě procházela. Ředitelka mateřské školy řekla, že událost bere vážně, zároveň ale odmítla tvrzení, že by na zahradě v danou chvíli chyběl pedagogický dohled.
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Rodiče tvrdí, že jejich syn po incidentu s pláčem odmítal do školky chodit. Podle jejich slov děti situaci vnímaly jako „hru na bitku“. Kromě videozáznamu mají také lékařské zprávy.
K situaci se vyjádřila také policie, která bude video prověřovat. „Událostí, ke které mělo dojít v mateřské škole v Dubňanech na Hodonínsku a o níž se objevily informace v mediálním prostoru, se zabývají hodonínští policisté. V současné době zjišťují a vyhodnocují veškeré okolnosti. S ohledem na věk zúčastněných dětí nebudeme poskytovat bližší informace,“ informovala jihomoravská policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Vedení mateřské školy nyní případ prověřuje. Samotné video neumožňuje určit všechny okolnosti, které útoku předcházely, ani přesně posoudit, jak byl v daný okamžik zajištěn dohled nad dětmi. Vzhledem k nízkému věku dětí redakce CNN Prima NEWS jejich identitu nezveřejňuje a ve zveřejněných záběrech jsou obličeje rozmazané.
„Událost nyní prověřuje vedení mateřské školy a byla o ní informována také Česká školní inspekce. Město si jako zřizovatel vyžádalo informace o okolnostech události, dalším postupu školy a přijatých opatřeních,“ uvedl starosta Dubňan Zbyněk Lysý (Pro Dubňany) s ujištěním, že zdokumentovaný incident berou s maximální vážností.
„Chápeme, že zveřejněné informace a obrazový záznam mohou u rodičů i veřejnosti vyvolávat znepokojení. Situaci rozhodně nepodceňujeme,“ uvedl starosta na oficiální stránce města.