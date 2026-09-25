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Do crash testů zapojili poprvé elektromobil, pomáhají s analýzou reálných nehod

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  8:52
Sérii crash testů, tedy testů simulujících dopravní nehodu, provádějí v tomto týdnu vědci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (VUT). Na parkovišti u Ostrovačic na Brněnsku za dva dny nabourají 12 automobilů, mezi nimi i jeden elektromobil. Jejich cílem je získání nových dat pro analýzy skutečných dopravních nehod.

„Vozidla jsou osazena měřicí technikou, snímáme je vysokorychlostní kamerou i dronem. Vyhodnotíme jejich stopu, rotaci po kolizi, finální polohu, míru deformace, působení střetu na posádku a spoustu dalších parametrů. Poznatky a získaná data pak využijeme ve výuce, při vědeckovýzkumných aktivitách či ke zpřesňování analýz při znalecké činnosti. Posoudíme také, jestli průběh reálného střetu odpovídá softwarově namodelované situaci,“ uvedl Martin Bilík z Odboru znalectví ve strojírenství, analýzy dopravních nehod a oceňování motorových vozidel Ústavu soudního inženýrství VUT.

Odborníci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického provádějí tento týden crash testy. (24. září 2026)
Během dvou dnů nechávají odborníci při crash testech nabourat 12 aut, mezi nimi i jeden elektromobil. (24. září 2026)
Během dvou dnů nechávají odborníci při crash testech nabourat 12 aut, mezi nimi i jeden elektromobil. (24. září 2026)
Odborníci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického provádějí tento týden crash testy. (24. září 2026)
13 fotografií

U novějších aut vybavených takzvanými černými skříňkami budou vědci zkoumat také data z těchto zdrojů. Poprvé také do crash testu poslali elektromobil, konkrétně Škodu Enyaq. Chtějí srovnat následky střetu a fungování deformačních zón se srovnatelným vozem se spalovacím motorem.

„Samozřejmě předpokládáme, že se výsledky budou lišit. Je to dáno rozdílnou konstrukcí obou typů vozů. Elektromobil, který jsme testovali, má skoro ideálně rozdělenou hmotu mezi obě nápravy, zatímco u aut se spalovacím motorem bývá jedna z náprav zatížená víc. I to samozřejmě výsledek testu ovlivňuje,“ dodal Bilík.

Ve středu se testů zúčastnili i studenti středních škol, kteří si mohli vyzkoušet roli analytiků dopravní nehody a v rozbitých autech hledat mechanické a elektronické závady, jež mohou způsobit nehodu.

V pátek vědci crash testy zapojí do aktivit Noci vědců přímo před budovou ústavu v Purkyňově ulici. Havárii mohou lidé sledovat v 19:00 a 21:00, poté se dozvědí podrobnosti o ohledání místa nehody, v plánu je i zásah hasičů.

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