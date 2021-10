Na vakcínu proti covidu se v Brně stojí fronty, očkují i praktičtí lékaři

V Jihomoravském kraji i celém Česku přibývá nakažených covidem, kteří končí na jednotkách intenzivní péče nebo anesteziologicko-resuscitačních klinikách. A se zhoršující se epidemickou situací vláda přistupuje k opatřením, která mají šíření nákazy zpomalit. I to může hrát roli při rozhodování, zda se nechat očkovat.

Například stanoviště v brněnském nákupním centru Olympia, kde zdravotníci Fakultní nemocnice u svaté Anny (FNUSA) očkují lidi i bez předchozí registrace, hlásí dlouhé fronty.

„Jen za víkend podali naši zdravotníci přes tisíc dávek, převažovala jednorázová vakcína. Proti předchozímu víkendu je to více než dvojnásobek. A i když jsme posílili personál, prostory nejsou nafukovací. Tvoří se fronty, lidé čekají i přes hodinu,“ popisuje mluvčí FNUSA Dana Lipovská.

I když některé už čekání nebaví, od vakcinace je to neodrazuje. Raději jedou do jiného z očkovacích míst. „Měli jsme případy, kdy k nám do Bohémy zamířili lidé z Olympie, kde stáli frontu asi dvě a půl hodiny. Zájem o očkování se u nás zvýšil asi čtyřnásobně a každý den narůstá,“ říká Jindřich Vobořil, ředitel společnosti Podané ruce, která očkuje v brněnském Janáčkově divadle.

Sám chce frontám předejít, aby dlouhé čekání lidi neodradilo, a plánuje tak otevřít Bohému i dopoledne. „Zatím to bylo jen odpoledne. Kapacity máme, na zvýšenou poptávku jsme připravení,“ hlásí Vobořil.

Bohéma a Olympia jsou však jediná dvě místa mimo zdravotnická zařízení, kde mohou lidé na jižní Moravě očkování dostat. Velkokapacitní centrum na brněnském výstavišti skončilo a zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno už očkují pouze v bohunickém areálu.

Přibývá přitom i zájemců o konkrétní termín očkování. Proti minulému týdnu si o něj v některé z brněnských fakultních nemocnic denně požádá o dvě až tři stovky lidí více. Poptávka je i v krajských nemocnicích, třeba v Blansku či Hodoníně.

Zvládneme to, ujišťují praktici

„Obnovit velkokapacitní centra neplánujeme. Zájem jsme v současných kapacitách schopni zvládnout, byť nás na začátku týdne překvapil. Ale od začátku týdne začali očkovat i praktičtí lékaři, minulý týden se jim zavážel Pfizer. Předpokládáme, že se velká část očkování přesune právě k nim,“ oznamuje jihomoravský očkovací koordinátor Luboš Císař.

Praktici si mohou objednávat vakcínu podle zájmu svých pacientů, a to pro první i další dávky.

„Zájem zvládneme pokrýt, je totiž rozprostřený v čase. Zatím to vypadá, že budeme mít vakcínu k dispozici v dostatečném počtu, přichází v šestidávkovém balení. Dříve byla balení příliš velká a museli jsme čekat, až budeme mít zájemců dostatek,“ přibližuje předseda krajského Sdružení praktických lékařů Ivo Procházka.

V „plné polní“ jsou i pojízdné očkovací týmy. Přitom třeba Podané ruce ještě na konci léta zvažovaly, že své trucky z provozu stáhnou. „Větší poptávku si vysvětluji zpoplatněním testů i zkrácením doby jejich platnosti,“ uvažuje Vobořil.

Na Brněnsku otestují školáky

Svou roli hrají i statistiky z nemocnic. Kvůli covidu hospitalizovali ve Fakultní nemocnici Brno podle tamní mluvčí Veroniky Plaché za říjen stovku lidí. „Ročníky to jsou spíše starší, pravděpodobně měli jít na třetí dávku, ale nestihli to. Aktuálně je jich více než deset na jednotce intenzivní péče. Pokud hospitalizujeme mladšího člověka, je většinou neočkovaný,“ sděluje Plachá.

V celé republice se podle intenzity šíření nákazy lokálně přistupuje k přísnějším opatřením. Vláda v pondělí rozhodla o povinném testování žáků, na jižní Moravě se to týká škol v celém okrese Brno-venkov hned po návratu z podzimních prázdnin. Další přetestování je v plánu 8. listopadu.

Opatření zpřísnily také univerzity, které stále zachovávají prezenční výuku, vyžadují však neustálou ochranu dýchacích cest nebo potvrzení o bezinfekčnosti.

Odhalit, jak se covidová nákaza šíří, by mohla pomoci data Státního zdravotního ústavu, který od konce roku chce v několika městech včetně Brna testovat odpadní vody. V nich se virus objeví a potvrdí dřív, než člověk vůbec pocítí příznaky onemocnění. Podle ředitelky ústavu Barbory Mackové metoda zrychlí monitoring šíření koronaviru, a to bez nutnosti testování velkého počtu lidí.