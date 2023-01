S covidem spala i přes zákaz v autě ve vedlejším kraji, dostala podmínku

Opustit okres bylo v té době možné jen s potvrzením například od zaměstnavatele nebo s čestným prohlášením. Dvaačtyřicetiletá Eva S. to však ignorovala.

Ani manželovi neřekla, že se někam chystá, takže když ten den přišel domů a viděl, že je pryč jeho žena i dítě, ale její mobil ležel na stole, dostal strach. Zavolal proto policii, která vyhlásila pátrání. Nakonec matku i s miminkem našli prochladlé ve vedlejším kraji.

Ženě se totiž po cestě udělalo špatně, a tak se rozhodla, že v autě přenocují. Manžel záchranáře předem upozornil, že je jeho žena pozitivní, takže byli připraveni. Přesto však došlo k ohrožení, jelikož obviněná při své cestě mluvila minimálně s jednou ženou z okýnka auta.

Okresní soud v Jihlavě ji shledal vinnou za šíření nakažlivé lidské nemoci a odsoudil ji ke dvěma letům vězení s dvouletou podmínkou. Matka deseti dětí se však proti rozhodnutí odvolala. Případ se tedy dostal k brněnskému krajskému soudu.

Dle obhájce vystavila Eva S. ohrožení jen jednu ženu, navíc to bylo na veřejném prostranství v dostatečné vzdálenosti. „Policie a další pak již měli ochranné pomůcky. Lidé, kteří s ní byli v kontaktu, navíc covidem neonemocněli, trestný čin tudíž není společensky škodlivý,“ namítl její obhájce Petr Šmíd. Dodal, že obžalovaná je navíc matka a také vysokoškolsky vzdělaná.

Neměla ani roušku

Podle státní zástupkyně Kateřiny Novákové se okresní soud s věcí vypořádal zcela přehledně. „Paní opustila karanténu a pohybovala se po republice. Hasiče a zdravotníky, kteří s ní byli v kontaktu, o jejím stavu informoval až manžel,“ vyjmenovala.

Soudkyně zamítla odvolání obžalované. Přihlížela především k tomu, že trestný čin byl spáchán v době nouzového stavu.

„Odjela z kraje, aniž by k tomu měla vážný důvod – údajně šla řešit prodej domu od příbuzných. Navíc nikomu nic neřekla. Jela sice ve vozidle, ale mohlo se cokoli stát, a pak by přišla do kontaktu s lidmi a ohrozila je tak nakažením. Navíc neměla ani tak základní věc, jako je rouška,“ prohlásila soudkyně Dana Kancírová. Možné ohrožení více lidí tak dle ní bylo jednoznačně prokázáno.

Soudkyně dodala, že nelze uvěřit tomu, že by žena nevěděla o vyhlášení nouzového stavu, navíc když se ještě stará o deset dětí.

„Společenská škodlivost se nám v tomto případě nezdá tak nízká, aby mohla být zproštěna obžaloby,“ zakončila. Dvouletý podmíněný trest je tedy dle soudkyně přiměřený. Sama obžalovaná se k soudu nedostavila, jelikož se jí narodilo další dítě.