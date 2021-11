Situace je podobná loňsku, sestry neměly dovolenou a zas chystají covidária

Například ve Znojmě už v říjnu na infekčním začali vypomáhat zaměstnanci rehabilitačního oddělení. Dál ale není kde brát.



„Museli jsme proto přistoupit k omezení plánovaných výkonů na ortopedii,“ uvádí šéf nemocnice Martin Pavlík. Plánované příjmy na toto oddělení jsou tak pozastavené a personál z ortopedie přejde na covidovou jednotku.



Obě brněnské fakultní nemocnice situaci zatím řeší snížením počtu sálů, v nichž se operuje. Fakultní nemocnice Brno z pětadvaceti na dvacet. Počet operací to zatím neomezí, fungující sály budou vytíženější. Tento krok ale umožní část personálu přesunout k pacientům s covidem-19.



„Vzhledem k tomu, že počty nakažených stále rostou, jsme nuceni sloučit některá oddělení a přesunout zdravotníky na covidové jednotky, péče na těchto provozech je totiž personálně náročnější. Pokud se situace zhorší, pak bude omezení plánované péče nezbytné,“ nastínila Veronika Plachá, mluvčí Fakultní nemocnice Brno, která má nejvíce pacientů s koronavirem na jednotkách intenzivní péče v celé republice. Ve čtvrtek 4. listopadu jich bylo dvaadvacet.

I ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně narůstá počet pacientů s covidem. Zatímco ve středu hlásila 47 pacientů, dnes ráno to už bylo 60. „Situace se poměrně rychle zhoršuje, musíme snížit počet operačních sálů z osmnácti na čtrnáct a část personálu přesunout k pacientům s nemocí covid,“ informovala mluvčí Dana Lipovská.

Snižuje se tak i počet operací. A omezuje se i neakutní péče na lůžkách. „Běžně na lůžko na dané klinice bereme i pacienty, kteří mají naplánováno vyšetření s hospitalizací – kvůli upřesnění diagnózy, nebo vyšetření na revmatologii, nefrologii, endokrinologii a podobně,“ vysvětluje Lipovská, v čem omezení spočívá.

Covidová oddělení rostou po celém kraji

V Nemocnici Blansko už také opět zřídili covidovou jednotku přeměnou z interního oddělení a redukuje se rehabilitační lůžková péče. Uvolněný personál vypomůže v covidáriu, při očkování a testování.

„Od příštího týdne omezujeme operativu na oddělení jednodenní péče na jeden den v týdnu, personál se přesouvá taktéž na potřebná stanoviště, stejně jako personál oddělení centrálního odběru krve, který jsme po několikaměsíčním uzavření uvedli do plného provozu v polovině října,“ líčí za nemocnici její mluvčí Marie Kalová.

V praxi to znamená, že potřebné odběry pacientům provede lékař, který je požaduje, ve své ambulanci. Akutní chirurgické zákroky se tady nedělají. „Z plánovaných zákroků se budou dělat pouze ty, jejichž odklad by ohrozil zdraví či život pacienta,“ dodává.

A velmi podobné je to i ve Vyškově. Ředitel nemocnice Zdeněk Horák avizuje, že v řádu dnů, respektive týdne budou nuceni péči na některých odděleních omezit. Opět s ohledem na nedostatek personálu a nutnost zajistit očkování a testování.

„Při zřízení covidových stanic budou kvůli nedostatku personálu muset být omezeny některé standardní lůžkové stanice. Tím samozřejmě může dojít k odkladu některých plánovaných výkonů,“ potvrzuje.

Na plánované zákroky si pacienti počkají

S výhledem do dalších čtrnácti dnů totéž předpokládají v Nemocnici Břeclav. „Třeba se situace zázrakem zlepší, vyčkáváme do poslední chvíle. Počty nakažených rostou, přesouváme pacienty, aby se uvolnila místa na covid odděleních. Držíme se, ale nevíme, jak dlouho to půjde,“ líčí za nemocnici Eliška Windová.

Velmi přitom záleží na tom, kolik lidí bude napojených na plicní ventilaci. Pokud nikdo, velké operace se odkládat nemusejí. Pokud ventilátory obsadí covidoví pacienti, hrozí odklad i dlouho plánovaných zákroků.

Jestliže se tak stane, pacienti o tom automaticky dostanou informaci. „Víme, že někteří na operaci čekají už opravdu dlouhé měsíce i z té předchozí doby, takže je to pro nás velmi nepříjemné, ale bohužel se v současné chvíli dá jenom čekat,“ krčí rameny Windová.

Také Nemocnice Kyjov dočasně omezuje odkladnou péči týkající se oddělení chirurgie a ORL, prozatím na dva týdny.

Většina pacientů je neočkovaná

Pořád platí, že většina pacientů ve vážném stavu je neočkovaná. Katastrofa to zatím není. Třeba svatá Anna měla přesně před rokem dvaapůlkrát víc pacientů s covidem než dnes. A také na 180 nakažených zdravotníků, nyní jich má 20, všechny s lehkým průběhem.

Vyčerpání ale roste. „Personál dělá, co může, máme dlouhodobě nedostatek sester, spousta lidí – vzhledem k dohánění odkládaných operací během léta – neměla dovolenou, takže situace se za dobrou označit nedá,“ uzavírá Lipovská.