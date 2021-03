Místostarosta si vyjel na lyže do Polska, zastupitelé ho chtějí odvolat

Chování místostarosty kritizuje šestice zastupitelů. Nelíbí se jim, že v době pandemie koronaviru lyžoval v Polsku. Dokonce požadují, aby se uskutečnilo mimořádné jednání zastupitelstva, kde budou požadovat politikovu rezignaci.

„Důvodem projednání je zcela nepřijatelné chování pana místostarosty Milana Hrdličky v době, kdy čelíme dlouhodobě nepříznivé epidemiologické a zdravotní situaci. Kvůli čemuž platí dlouhodobá vládní krizová opatření spočívající mimo jiné i v doporučeném omezení zbytného volného pohybu obyvatel a doporučení ministerstva zahraničních věcí cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi které nepatří turistika,“ píší zastupitelé v oficiálním prohlášení.

Konkrétně je to Robert Kotzian (Brno Plus), Antonín Brzobohatý (ANO), Vít Prýgl (ANO), Michal Kincl (TOP09), Eva Duřpektová (Brno Plus) a bývalý starosta Miloš Vrážel (Brno Plus).

Říkají, že Hrdlička opatření jasně porušil 16. února a navíc ještě láká do Polska další lidi prostřednictvím videa, které zveřejnil na sociálních sítích.

„Svým veřejně prezentovaným vystoupením tak nabádal spoluobčany k návštěvě Polska které ministerstvo zdravotnictví ve svém sdělení ze dne 15. února řadilo mezi země s vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19,“ píší ještě zastupitelé, kteří chtějí místostarostu odvolat.

Hrdlička tvrdí, že žádná nařízení neporušil. „V Polsku jsme byl před měsícem v době dovolené. V té době žádný zákaz nebyl. Řádně jsme se nechal otestovat, jsem v tomto zodpovědný. Je to jen politický boj a jejich válka, protože jsem nechtěl vstoupit do připravované koalice na radnici. Kdybych se něčeho špatného skutečně dopustil, sám bych odstoupil,“ brání se Hrdlička.

Nevidí ani nic špatného na videu, které zveřejnil. „Pouze jsem na videu řekl, že je tam sníh, plné parkoviště, ale jinak dobré podmínky. Tedy za tři. Nikoho jsem ale nenabádal, abych sedl do auta, jel do Polska a porušil opatření, jak se někdo prezentuje. Jsou to lživá a zavádějící tvrzení,“ argumentuje ještě politik s tím, že video raději stáhl.

Hrdlička se stal terčem kritiky už před čtyřmi lety, když přirovnal přistěhovalce ke slimákům v místním zpravodaji. Tvrdil, že tím chtěl vyvolat diskuzi, protože si musíme chránit naši zemi.