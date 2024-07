Češky v kostýmech oslnily Paříž, světový triumf slavily jako kovboj a legionář

Soutěž Extreme Cosplay Gathering se konala jako součást Japan Expo, což je přední evropský festival japonské kultury s návštěvností kolem čtvrt milionu lidí.

Třiadvacetileté studentky z Veverské Bítýšky a Babic u Rosic zde už předloni skončily třetí, tehdy však šlo pouze o evropskou soutěž. Tentokrát se přidali i účastníci z USA či Austrálie a navíc se závodilo v jediné společné kategorii. O to je úspěch českého dua v konkurenci osmnácti zemí pozoruhodnější.

„Tušily jsme, že máme větší šanci než posledně, ale úroveň kvalifikovaných zemí je velmi vysoká a rozhodují drobnosti. Navíc jde o umění, takže posuzování je dost individuální. O to víc si vítězství vážíme,“ oznamuje Hrdinová.

Cosplay je zkratka pro costume play, tedy v překladu kostýmovou hru. Nadšenci se snaží převtělit do vybrané postavy z filmu, komiksu nebo videohry nejen oblečením, ale také svým projevem.

Dvojice mladých Češek zvolila pro soutěž postavy z rodinného komediálního filmu Noc v muzeu, konkrétně kovboje Jedediaha a římského legionáře Octavia.

„Vybrali jsme si je proto, že mají potenciál k vytvoření vtipné scénky. A také můžeme při výrobě jejich kostýmů využít několik technik jako šití, práci s kůží, výrobu brnění, přípravu paruky a podobně. V soutěži je důležité mít postavy, na kterých lze ukázat váš um. Na obyčejné postavě s obyčejným oblečením není co ukázat,“ odhaluje Hrdinová, která ztvárnila kovboje.

500 hodin práce na jeden kostým

Kostýmy je třeba vyrobit celé včetně doplňků vlastnoručně. „Měly jsme na to rok, intenzivně jsme na tom pracovaly dva měsíce. Jeden kostým zabral asi 500 hodin práce,“ sděluje Hrdinová. K tomu bylo potřeba vytvořit rekvizity jako kovbojskou pistoli, klobouk, krátký římský meč nebo velké kartonové auto. Co se týče financí, vyjde taková kratochvíle na desetitisíce korun.

Soutěžní scénka trvá dvě a půl minuty. Kamarádky z Brněnska ji předvedly už před dvěma měsíci na brněnském Animefestu, kde se do Paříže kvalifikovaly. „Pak jsme ji ale musely předělat, protože zatímco stage na Animefestu je malinká, v Paříži je pódium o čtyřiceti metrech čtverečních,“ přibližuje Hrdinová.

Ta studuje herectví na pražské DAMU, což jí při napodobování postav přijde vhod. „Herecká průprava mi určitě pomáhá. V tom se s Terkou hezky doplňujeme, protože ona studuje na umělecké škole grafiku. Já tak víc využiju své dovednosti při tvorbě scénky a hereckém ztvárnění, ona má větší nadání pro výrobu kostýmů,“ líčí mladá žena z Veverské Bítýšky.

Cosplay jako živobytí? Pěkný sen

Jednou z hlavních cen, které vítězné cosplayerky získaly, je zájezd na World Cosplay Summit v Japonsku, což je největší festival japonské populární kultury na světě. Úspěch na tomto kolbišti je pro Hrdinovou a Řezáčovou dalším cílem.

Aby se však mohly festivalu účastnit, musí si vybrat postavu z japonského kulturního prostředí. „Moc japonské seriály a filmy neznáme, výběr pro nás bude těžký. Ztvárnit hrdiny z Noci v muzeu nás napadlo náhodou, když film běžel v televizi,“ prozradila Řezáčová. Další prestižní soutěže se konají v USA, tam je však z Evropy takřka nemožné se kvalifikovat.

Kate a Tery, jak si úspěšné Česky říkají, se cosplayi věnují přes sedm let. Přes množství investovaného času, energie i peněz se pro ně stále jedná pouze o koníček.

„Cosplayem se u nás v Česku živí tak tři čtyři lidi. Ale není to jenom o samotném cosplayování, ale také o výrobě na zakázku, 3D tisku nebo provozování obchodů. Hlavně v Americe se dá živit jenom tím, že vás lidé zvou na různé akce jako hosty nebo porotce, ale to se odvíjí od počtu sledujících na sociálních sítích a u nás žádný tak výrazný influencer zatím není. Ale třeba se to změní, do budoucna je to takový pěkný sen,“ říká Hrdinová.