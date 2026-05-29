Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Festival klasické hudby ovládnou kvarteta, představí se ikony z Itálie i Ameriky

  16:16
Plejádu fenomenálních kvartet z mnoha zemí slibují pořadatelé letošního festivalu Concentus Moraviae, který odstartoval tento týden ve Slavkově u Brna. První ročník ze čtvrté dekády tradiční hudební přehlídky nabídne vedle mistrovských smyčcových kvartet i jiná čtyřhlasá uskupení – vokální, saxofonové, klarinetové, violoncellové a perkusní.
Berlínští Vision String Quartet se v klasickém programu představí jako mistři...

Berlínští Vision String Quartet se v klasickém programu představí jako mistři svých nástrojů, v autorském projektu Spectrum No.2 je poznáme také jako výtečné skladatele a aranžéry. | foto: Harald Hoffmann

Rezidenční soubor Pavel Haas Quartet letos festival nejen zahajuje, ale...
Hudební život mezi Kroměříží a Vídní v 17. a 18. století přibližuje festival...
Hudební život mezi Kroměříží a Vídní v 17. a 18. století přibližuje festival...
Hudební život mezi Kroměříží a Vídní v 17. a 18. století přibližuje festival...
11 fotografií

Špičkoví hudebníci letos zahrají ve více než 20 městech Jihomoravského kraje, Vysočiny a Dolního Rakouska, zavítají ale i do Kroměříže či Přerova v sousedních krajích. Program potrvá do 26. června.

Festivalovým rezidenčním souborem je hvězdný Pavel Haas Quartet, který celou akci slavnostně zahájil v historickém sále zámku ve Slavkově. Až do konce června se na pódiích představí třeba americké smyčcové ikony Brooklyn Rider a Calidore Quartet, německou scénu reprezentuje mimo jiné Schumann Quartett, z Itálie dorazí legendární Quartetto di Cremona, posluchače čekají i muzikanti z Francie, Polska nebo Velké Británie.

Potkal jsem hudebníky, které skoro nikdo nezná, říká švýcarský dirigent

V několika skladbách kvartetní rovnováhu „naruší“ sólisté: violista Pavel Nikl nebo třeba zpěvačka Dasha. Na závěrečném koncertě pak Zemlinského kvarteto nabídne speciální program s hvězdnou sopranistkou Simonou Šaturovou.

Pro festival opět vznikla také nová skladba – tentokrát půjde o kompozici Between Worlds, která ve světové premiéře zazní 16. června v Hustopečích.

Berlínští Vision String Quartet se v klasickém programu představí jako mistři svých nástrojů, v autorském projektu Spectrum No.2 je poznáme také jako výtečné skladatele a aranžéry.
Rezidenční soubor Pavel Haas Quartet letos festival nejen zahajuje, ale představí se i v dalších čtyřech programech.
Hudební život mezi Kroměříží a Vídní v 17. a 18. století přibližuje festival Concentus Moraviae. Jeho 28. ročník zahájil koncert vídeňského uskupení Concentus Musicus v kroměřížském Arcibiskupském zámku, který vedl úspěšný český dirigent Tomáš Netopil.
Hudební život mezi Kroměříží a Vídní v 17. a 18. století přibližuje festival Concentus Moraviae. Jeho 28. ročník zahájil koncert vídeňského uskupení Concentus Musicus v kroměřížském Arcibiskupském zámku, který vedl úspěšný český dirigent Tomáš Netopil.
11 fotografií

Souběžně s koncerty organizátoři připravili bohatý doprovodný program, chybět nebudou ani tradiční akce jako Hudba na kole nebo Golf for Music.

Novým festivalovým městem je letos rakouský Wilfersdorf, kam se stejně jako na jiné koncerty lze dopravit speciálními autobusy, které vyjíždějí od Janáčkova divadla v Brně. Vstupenky na jednotlivá vystoupení lze pořídit například v síti Ticketportal. Více informací najdou zájemci na webu festivalcm.cz.

Užitečné informace

  • Vstupenky

V předprodejní síti Ticketportal, na ticketportal.cz (a jejích kamenných prodejnách) nebo na festivalcm.cz a v tradičních předprodejích jednotlivých festivalových měst. Hromadné objednávky vstupenek: Klára Zemanová, e-mail: klara@concentus-moraviae.cz.

Permanentky: Při zakoupení permanentky (5+ koncertů) ušetříte na jednotlivých koncertech 30 % z původní ceny vstupenky a získáte zdarma katalog festivalu. Do permanentky lze zahrnout všechny koncerty festivalu bez výjimky. Prodej permanentek pouze ve festivalové kanceláři. Objednávky: Klára Zemanová, e-mail: klara@concentus-moraviae.cz.

Slevy: Studenti (držitelé ISIC), senioři (65+), držitelé ZTP a ZTP-P (i doprovod). Děti do 6 let mají vstup zdarma (bez nároku na vlastní sedadlo).

  • Doprava

Hromadná doprava z Brna je organizována na následující koncerty, odjezd z Rooseveltovy ulice od Janáčkova divadla v 18:00 (není-li uvedeno jinak):
31. 5. Kurdějov
1. 6. Mikulov
2. 6. Boskovice
2. 6. Žďár n. Sázavou, 17:30
7. 6. Valtice, 17:30
9. 6. Rájec-Jestřebí
12. 6. Náměšť nad Oslavou
14. 6. Retz (AT), 17:30
15. 6. Pernštejn, 17:30
17. 6. Jihlava, 17:00
22. 6. Milotice, 17:30
24. 6. Náměšť nad Oslavou
26. 6. Wilfersdorf (AT), 17:00

Zpáteční jízdenku v ceně 150 Kč / 180 Kč je možno zakoupit v IC Zámečnická 2, Brno a ve festivalové kanceláři po domluvě s K.Zemanovou, tel. 605 859 144.

  • Festivalová kancelář

Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s., Polní 6, 639 00 Brno, tel. 542 213 053

  • Informace

festivalcm.cz, facebook.com/concentusmoraviae, instagram.com/concentus.moraviae

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Sudetský sjezd: odpůrci na protest stavěli barikádu z krabic, vypukla strkanice

Protestní „Němá barikáda“ asi stovky lidí proti sjezdu Sudetoněmeckého...

Druhý den programu festivalu Meeting Brno, který zahrnuje i sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), provázejí od pátečního rána protesty. Odpůrci sjezdu sudetských Němců na brněnském...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Pouť smíření došla do Brna na sjezd sudetských Němců. Čekali tu na ni odpůrci

Shomáždění sudetských Němců u gymnázia v Brně. (23. května 2026)

Asi tisícovka lidí prošla Pouť smíření z Pohořelic do Brna, kterým si připomněla násilné vyhnání německy hovořícího obyvatelstva z moravské metropole. Pietního aktu na začátku pochodu se zúčastnili i...

OBRAZEM: Posselt u cimbálu i policejní „kravata“. Brno ovládl sudetský sjezd

Sudetský sjezd 2026

Víkend v Brně, kde se konal 76. sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, byl ve znamení hodování, pochodu smíření, ale i protestů a strkanic. Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting...

Na D1 v Brně vzplál v ranní špičce kamion, směr do Prahy byl neprůjezdný

Dálnice D1 na 192. kilometru ve směru na Prahu je uzavřená kvůli požáru...

Dálnici D1 na 192. kilometru v Brně v pátek ráno uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz začal hořet v době ranní špičky před osmou hodinou. Neprůjezdný byl směr na Prahu. Na místě zasahovaly čtyři...

29. května 2026  8:16,  aktualizováno  16:07

Neřídil jsem, tvrdil drzý řidič policistům, i když zastavil přímo před jejich zraky

Neřídil jsem, tvrdil drzý řidič policistům, i když zastavil přímo před jejich...

Rychlou jízdou na sebe začátkem týdne upozornil řidič středního věku v Dubňanech na Hodonínsku. Všimla si jej policejní hlídka, které se poté snažil zmizet v uličkách. Po rychlém průjezdu jedné ze...

29. května 2026  13:58

Samosběr jahod v Jihomoravském kraji 2026: termínů je méně, čekání se nemusí vyplatit

Jahody lidé sbírají například na poli za Velkými Bílovicemi na Břeclavsku...

Jako každý rok se i letos zemědělci potýkají s obrovským zájmem lidí o samosběr jahod. Na jižní Moravě už sezona odstartovala, další jahodárny to mají v plánu v následujících dnech či týdnech. Kvůli...

29. května 2026  13:27

Konflikt dvou řidičů zastavil provoz na dálnici u Brna

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli...

Konflikt dvou řidičů v pátek dopoledne asi na půl hodiny zastavil dálnici D2 před Brnem. Jeden skončil s podezřením na těžké zranění v nemocnici. Co přesně se stalo, policie zjišťuje. Ke sporu došlo...

29. května 2026  11:44,  aktualizováno  13:07

Samosběr jahod začíná, kvůli mrazům a suchu je ale letos ovoce méně a podražilo

Samosběr jahod je možný třeba ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. (27. května...

Zajet si na pole či do sadu a tam si sám vybrat a sesbírat jahody je pro mnoho lidí spojení užitečného s příjemným – ovoce totiž vyjde levněji než v supermarketech a navíc je to svým způsobem i...

29. května 2026  10:48

Blamáž. Číňané lázeňský komplex pořád nestaví, hrozí jim stomilionová sankce

Sü Ťie z čínské společnosti RiseSun podepsal smlouvu o vybudování lázní v...

Zatímco na jedné straně silnice u Pasohlávek na Brněnsku pomalu vrcholí otevření krajského sanatoria, sousední pozemky zůstávají pořád bez stavebního ruchu. Parcely jsou určené pro lázeňský komplex,...

29. května 2026  5:49

Hamzová má v Minnesotě nový kontrakt, zranění Čechové vyřadilo z kádru Hofovou

Eliška Hamzová při své premiéře v soutěžním zápase WNBA, brání ji Srbka Jovana...

Eliška Hamzová se ještě může objevit v dresu Minnesota Lynx v této sezoně WNBA. Klub ji sice v pondělí propustil, jednalo se však o administrativní tah. S českou basketbalovou reprezentantkou nakonec...

28. května 2026  18:59

Na seniora se převrátil traktor, způsobil mu devastující zranění

Ke zraněnému traktoristovi letěl na Novojičínsko vrtulník. (14. června 2025)

Zemědělské práce na poli u Vlkoše na Hodonínsku se změnily v tragédii. Na seniora se u této malé obce poblíž Kyjova dnes před polednem převrátil traktor. Muž na místě zemřel. Záchranáři vrtulník,...

28. května 2026

VIDEO: V Blansku usazují jeřáby novou lávku, lidem zkrátí cestu za sportem

V Blansku vzniká nová lávka pro pěší, která překlene řeku Svitavu (květen 2026)

Ze sportoviště rovnou za nákupy nebo naopak bude možné už brzy snadno chodit v Blansku. Dělníci mezi obchodním centrem a Sportovním ostrovem Ludvíka Daňka usazují v těchto dnech konstrukci nové lávky...

28. května 2026  14:54

Veterináři našli v tržnici přes 200 kilo závadných potravin, mezi nimi asi i holuby

Kukly bource morušového

Přes 200 kilogramů masa, masných výrobků, polotovarů či zvířecích vnitřností skladovaných v nevyhovujících hygienických podmínkách našly při kontrole inspektorky Státní veterinární správy (SVS) v...

28. května 2026  13:58

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

V odlehlé osadě zůstala bezvládně ležet v mrazu, psí hrdina zachránil paničce život

Pětiapůlletý Ron si vysloužil ocenění za záchranu své majitelky, která loni v...

Pět a půl roku starý kříženec vlčáka a rotvajlera Ron miluje procházky po lese, aportování i plavání. Je výborný hlídač a zároveň obrovský mazel. Psí společník Lenky Svozílkové z Lulče na Vyškovsku...

28. května 2026

Vyčerpáte nám vodojem, varují obce. O více než měsíc dříve začínají platit zákazy

Starosta obce Maršov Jaroslav Bytešník ukazuje vyschlé toky, co vždy měly hodně...

Horké a suché počasí posledních týdnů už dopadá na množství vody ve vrtech a vodojemech některých měst a obcí na jihu Moravy. Mnozí si nejspíš začali napouštět bazény a hladina vody ve vodojemech...

28. května 2026  10:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.