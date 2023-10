Uznání od Kurta Russella i krádež telefonu. Daniel z Hvězdné brány bavil Brno

Řada z nich dorazila na druhý ročník festivalu fanoušků filmů, seriálů, komiksů či videoher v převlecích. A někteří dokonce jako postavy hvězdných hostů. Michaelu Shanksovi tak během besedy kladlo dotazy téměř identické dvojče Daniela Jacksona. Nechyběla uniforma, zbraň či charakteristické brýle s tenkými obroučkami.

Právě ty daly Shanksovi při natáčení zabrat. „S brýlemi je potíž v tom, že odrážejí světla. V každé póze, kterou děláte, na to musíte myslet. Schválně si toho všimněte, někdy je to vidět a opravdu je to dost legrační,“ bavil přítomné dvaapadesátiletý kanadský herec, jehož role se vyznačovala dlouhými odbornými monology, které si musel zapamatovat. „Často jsem si je pamatoval ještě dlouho po natáčení a v dalších dílech pak opravoval scénáristy, když bylo něco jinak.“

Sloní pamětí prý bavil svého hereckého kolegu Richarda Dean Andersona, který ve Hvězdné bráně ztvárnil Jacka O’Neilla, ale fanoušci ho znají i jako vynalézavého šikulu MacGyvera. „Schválně svoje monology pletl, aby mu pak tvůrci nepsali takové množství textu. A mně se smál, že jsem to neudělal taky.“

Shanks v Brně přiznal, že roli Daniela Jacksona získal díky castingu, na kterém věrně napodoboval představitele stejné role v předcházejícím filmovém zpracování Hvězdné brány z roku 1994. Doktora tehdy hrál James Spader, jako Jack O’Neil, v té době ještě s jedním L, se představil slovutný Kurt Russell.

„Nikdy jsme se s Jamesem Spaderem nepotkali. Vůbec ho seriál nezajímal. Ale Kurt Russel jednou natáčel ve studiu vedle nás a přišel se na nás podívat. Zrovna byl oblečený jako Elvis Presley. Nabízeli mu malou roli, ale odmítl. Zato ale přišel za mnou a pochválil mě, že skutečně vypadám jako James Spader ve filmu,“ těší hvězdu seriálu.

Právě podoba s původním protagonistou ale Shankse brzy omrzela. „Měli jsme podepsané dvě sezony, to se teď už moc nedělá, a já nechtěl dál dělat imitaci Jamese Spadera. Promluvil jsem si s vedením a dohodli jsme se, že moje postava bude postupně drsnější.“

Největší fyzickou změnou prošel Shanks poté, co seriál na čas opustil. „Najednou jsem měl volný čas, protože do té doby jsem natáčel deset až dvanáct měsíců v roce, každý všední den, 14 až 16 hodin a moc prostoru na rodinu nebo péči o zdraví mi nezbývalo,“ vysvětlil herec, proč se vrátil do seriálu vypracovanější.

Zároveň odhalil, že si z natáčení odnesl kromě vzpomínek i několik suvenýrů. „Vzal jsem si červený telefon, který sloužil jako přímá linka na prezidenta Spojených států. A na úplném konci natáčení jsem odešel domů v uniformě. Jenom zbraně jsem musel odevzdat,“ dodal.

Michael Shanks se zúčastní i nedělního programu. Od 11:30 bude v hlavním sále zodpovídat dotazy společně se svou ženou Lexou Doig. Na dalších besedách se představí i William Nadylam ze ságy Fantastická zvířata nebo seriálový Superman Dean Cain.