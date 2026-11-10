Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Na Comic-Con přijedou herci ze Star Treku, Hvězdné brány i českých pohádek

  13:30
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Festival Comic-Con Junior v Brně (2. listopadu 2024)

Festival Comic-Con Junior v Brně (2. listopadu 2024) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

V Brně se poprvé uskutečnil Comic-Con Junior pro fanoušky komiksů, filmů,...
Na brněnský Comic-Con Junior dorazil také herec Mark Williams, kterého fanoušci...
Na brněnský Comic-Con Junior dorazil také herec Mark Williams, kterého fanoušci...
V Brně se poprvé uskutečnil Comic-Con Junior pro fanoušky komiksů, filmů,...
23 fotografií
Hobit a gondorský kapitán z Pána prstenů, mistr ze Hry o trůny nebo vědkyně z Hvězdné brány, ale taky Ondřej Vetchý a Sabina Laurinová se tento víkend potkají na Comic-Conu Brno & Junior. Výstaviště pošesté ožije světem filmů, seriálů, komiksů, her a knih.

„Chceme, aby si na své přišli fanoušci různých generací – ať už milují sci-fi, fantasy, filmy, seriály, nebo české pohádky,“ uvádí Pavel Renčín z Active Radio, které Comic-Con Brno & Junior pořádá.

Na festival tak dorazí představitelé hobita Smíška, gondorského kapitána Faramira a Éowyn z Pána prstenů, Qyburna ze Hry o trůny nebo Samanthy Carterové z Hvězdné brány. Vedle nich se představí také čeští herci, například Michaela Kuklová a Sabina Laurinová, známé z pohádek Z pekla štěstí, nebo Ondřej Vetchý, který se objevil v řadě pohádek, komedií a kriminálních seriálů.

Českým pohádkám bude věnována také výstava kostýmů. Návštěvníci si budou moci prohlédnout šaty Leontýnky z Ať žijí duchové, Angelíny z pohádky S čerty nejsou žerty, Eufrozíny z pohádky Z pekla štěstí, Večernice nebo Šíleně smutné princezny.

V Brně se poprvé uskutečnil Comic-Con Junior pro fanoušky komiksů, filmů, videoher a příbuzných témat.
Na brněnský Comic-Con Junior dorazil také herec Mark Williams, kterého fanoušci fantasy filmů znají především jako Arthura Weasleyho z filmové ságy o Harry Potterovi. (2022)
Na brněnský Comic-Con Junior dorazil také herec Mark Williams, kterého fanoušci fantasy filmů znají především jako Arthura Weasleyho z filmové ságy o Harry Potterovi. (2022)
V Brně se poprvé uskutečnil Comic-Con Junior pro fanoušky komiksů, filmů, videoher a příbuzných témat.
23 fotografií

Jedním z hlavních témat letošního ročníku bude 60. výročí Star Treku. Na festival dorazí také herci z této sci-fi série, Robert Picardo a Gates McFaddenová. „Vedle setkání bude součástí programu také výstava věnovaná Star Treku. Jubileum jedné z nejvýznamnějších sci-fi sérií tak dostane prostor nejen v programu pro fanoušky, ale i v tematické výstavní části festivalu,“ přibližuje programový ředitel Václav Pravda.

Dětem festival nabídne oblíbené aktivity, jako jsou KinderCosplay, kreativní workshopy nebo herny. Letos opět spolupracuje s brněnským VIDA! science centrem, které budou moci držitelé festivalových vstupenek navštívit zdarma až do 20. listopadu. Součástí spolupráce bude také program v kamionu FabLab University a ve stánku VIDA! science centra.

„Děti na ComicConu mohou obdivovat superhrdiny, v kamionu FabLab University a ve stánku VIDA! science centra jim ukážeme, že každá superschopnost začíná zvídavostí, fantazií a chutí něco vytvořit. A že věda a technika jim pomůžou proměnit nápady ve skutečnost,“ shrnuje Tomáš Mejzlík, ředitel VIDA! centra a FabLab University.

Na výstaviště i na knižní festival Kniha Brno

Od pátku 13. do neděle 15. listopadu nabídne veletržní areál zároveň i největší moravský knižní a literární festival sedm sálů s desítkami besed, čtení a setkání s autory.

Na návštěvníky bude čekat také nabídka knih od desítek nakladatelství za zvýhodněné ceny nebo nejrůznější workshopy. Škála žánrů je široká, od beletrie a detektivek přes fantasy a sci-fi až po romantickou literaturu a knihy pro mladé dospělé.

Nina Špitálníková přiblíží život mladých lidí v Severní Koreji, švédští autoři kriminálních románů poodhalí zákulisí své tvorby a návštěvníci nahlédnou také do vzniku komiksu Kingdom Come.

Na své si přijdou také fanoušci videoher a stolních her. Návštěvníci si vyzkoušejí virtuální realitu, nejnovější herní konzole i retro automaty. Připraveny budou také turnaje, volné hraní a deskoherna s deskovými a karetními hrami.

Festival přivítá rovněž portugalského komiksového kreslíře Filipe Andradeho, jehož díla získávají mezinárodní ocenění. „Dlouhodobě propojujeme různé světy fandomu – od filmů a seriálů přes hry až po knihy. Letos nabídneme ještě širší program pro rodiny i náročné fanoušky,“ vysvětluje Pravda.

Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky

Chybět nebude ani tradiční cosplay, kterému bude věnována samostatná Cosplay Stage. Návštěvníci mohou dorazit ve vlastních kostýmech nebo se do nich převléknout přímo na místě. V prvním patře budou k dispozici převlékárny s kabinkami, zrcadly, líčícími stolky i zázemím pro drobné opravy kostýmů.

Na výstavišti vzniknou také fanouškovské zóny zaměřené například na fantasy, sci-fi, komiksy, asijskou kulturu nebo vědu. Kompletní program je dostupný na stránkách Comic-Conu Brno & Junior.

Vstupenky lze zakoupit na webu pořadatele nebo prostřednictvím sítě Ticketportal. V nabídce jsou jednodenní vstupenky na sobotu či neděli, rodinné vstupenky pro dva dospělé a dvě děti i celofestivalové vstupenky. Děti do čtyř let mají vstup zdarma, děti od pěti do jedenácti let mohou využít padesátiprocentní slevu.

3. listopadu 2024
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

První Globus otevřel před 30 lety. Na nákupy se do něj sjížděly i zájezdy

Od černobílých letáků a nedělního zavírání až po bezkontaktní platby a...

Od černobílých letáků a nedělního zavírání až po bezkontaktní platby a samoobslužné skenování. Globus připomíná tři desetiletí svého působení v Česku i proměny, kterými prošlo nakupování.

Nenápadný luxus na strmém svahu. Chaty nad Znojmem nadchnou nejen výhledem

Základem kabin je pevně zapuštěná železobetonová konstrukce. Aby totiž mohly...

Lepší místo s výhledem na Znojmo nenajdete: na strmém svahu Kraví hory, který od řad vinné révy přechází postupně v divočinu národního parku Podyjí, stojí dvě chatky či, jak jim říkají architekti,...

Mladík předjížděl kamion přes plnou čáru. Srážka na Vyškovsku stála řidičku život

Tragická dopravní nehoda mezi Vícemilicemi a Nevojicemi u Bučovic na Vyškovsku...

Tragická dopravní nehoda uzavřela v pátek ráno na celé dopoledne silnici I/50 u Bučovic na Vyškovsku. Osmnáctiletý řidič osobního auta při předjíždění nákladního vozu vjel do protisměru, kde se...

Trafika pro exprimátorku Vaňkovou. Za plný plat bude dohlížet na Veletrhy

Markéta Vaňková (ODS). (10. října 2026)

Dnes už bývalá brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) před volbami avizovala, že odejde z veřejného života a vzdá se politických funkcí. Kvůli svému zdravotnímu stavu už ani nekandidovala a tento...

Nezávislá média? Bohušu, pospěš! Kvůli médiím zaplnilo náměstí v Brně 9 tisíc lidí

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií na náměstí Svobody v centru Brna....

Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne konaly v centru Brna. Ze Zelného trhu vyšel po čtvrté hodině pochod studentů, který skončil na zaplněném náměstí Svobody....

Klíčový hlas k většině drží hospitalizovaný starosta. Ve funkci má za týden skončit

Hodonínský starosta Libor Střecha

Hodonínský starosta Libor Střecha sice dovedl své uskupení Pro Hodonín k vítězství, ve funkci ale i kvůli hospitalizaci po vážném úrazu z konce srpna pokračovat nebude. Dnes to oznámili jeho kolegové...

10. listopadu 2026  14:30

Na Comic-Con přijedou herci ze Star Treku, Hvězdné brány i českých pohádek

Festival Comic-Con Junior v Brně (2. listopadu 2024)

Hobit a gondorský kapitán z Pána prstenů, mistr ze Hry o trůny nebo vědkyně z Hvězdné brány, ale taky Ondřej Vetchý a Sabina Laurinová se tento víkend potkají na Comic-Conu Brno & Junior. Výstaviště...

10. listopadu 2026  13:30

Koalice v Brně rekordně rozšířila vedení městských firem. Odměny nabobtnají

Premium
Jakub Hruška se stal novým primátorem Brna na jednání 3. listopadu 2026.

Někde místa přidáme, ale jinde ubereme, hlavně chceme dát v každé městské firmě místo i opozičnímu hnutí ANO, sliboval nový brněnský lidovecký primátor Jakub Hruška při povolebních jednáních. A svůj...

10. listopadu 2026

EDM hvězdy jako návnada nejen na Brňáky. První zimní festival Beats for Love se blíží

Dj Don Diablo

Premiérový ročník zimní verze hudebního festivalu Beats for Love se nezadržitelně blíží. Zcela poprvé akce opustí svůj domovský prostor v industriálním areálu Dolních Vítkovic a o prvním prosincovém...

10. listopadu 2026  11:50

Drama na D1: řidiči nedávali pozor, hasiči zasahující u nehody uskakovali za svodidla

Řidiči na D1 nesledovali provoz, hasič zasahující u nehody museli uskakovat

Prokličkovat místem nehody se na poslední chvíli snažilo rovnou několik řidičů, kteří si včas nevšimli, kam se blíží a co se před nimi děje. Jen se štěstím se všem nebezpečným situacím vyhnuli...

10. listopadu 2026  9:42

VIDEO: Řidič při předjíždění hazardoval se životy všech, za horizont vůbec neviděl

Přes zákaz předjížděl rovnou dvě auta, za horizont nemohl vidět

Zbytečný hazard předvedl před pár týdny na hlavním tahu ze Znojma na Jihlavu šofér červeného vozu, jehož počínání natočila palubní kamera jiného řidiče. Pustil se totiž do nepochopitelného a...

10. listopadu 2026  8:57

Při dabingu Akta X mně fanoušci volali, ať neumírám, vzpomíná herečka Musilová

Herečka a zpěvačka Jana Musilová.

Drobná štíhlá tmavovláska. Když promluví, okamžitě zpozorníte. Ten sametový hlas totiž znáte. A mnozí rovnou vybafnou: zvláštní agentka Scullyová. Jana Musilová na prknech Městského divadla Brno...

10. listopadu 2026  5:45

Kauza vydání knihy zpochybňující holokaust. Soud znovu rozhodl, uložil podmínky

Městský soud v Brně se začal ve čtvrtek 23. ledna 2025 zabývat projednáváním...

V případu vydání knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu, v pondělí Městský soud v Brně uložil třem obžalovaným podmíněné tresty, potrestal i nakladatelství....

9. listopadu 2026  15:41,  aktualizováno  17:48

Často mě přehlíželi, byla jsem pro ně ta Romka. Ředitelka o konci v muzeu i šikaně

Premium
Jana Horváthová stála v čele brněnského Muzea romské kultury více než dvacet...

Více než dvacet let stála v čele brněnského Muzea romské kultury, u jehož zrodu v roce 1991 sama byla. Na konci srpna však Jana Horváthová na funkci ředitelky rezignovala. Za jejím odchodem stojí...

9. listopadu 2026

Soud opravil výsledky voleb v brněnské Bystrci, ANO přišlo o jeden mandát

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně v pondělí vyhověl stížnosti uskupení Bystrčáci, Piráti, TOP 09 a nezávislí pro Bystrc a opravil výsledky letošních komunálních voleb v brněnské městské části Bystrc. Podle soudu...

9. listopadu 2026  15:51,  aktualizováno  16:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rybáři loví největší moravský rybník, kvůli suchu až po čtyřech letech

ilustrační snímek

Po čtyřech letech se rybáři vracejí k výlovu největšího moravského rybníka Nesyt na Břeclavsku. V akci budou od pondělí do čtvrtka. Dříve byl výlov každý podzim, kvůli nedostatku vody a v souladu s...

9. listopadu 2026  12:39

Na Hodonínsku hořely odstavené vagóny, v jednom se našlo lidské tělo

Hasiči v noci na pondělí zasahovali u požáru odstavených vagónů na nádraží ve...

Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár odstavených vagónů na nádraží ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. V troskách jednoho z pěti zasažených vagonů našli torzo lidského těla. Jedna členka...

9. listopadu 2026  8:51,  aktualizováno  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.