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Dojemné gesto v Brně. Hvězda sci-fi seriálu odhalila fanynce tajemství z obálky

Jan Pešek
  10:28
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Historie se opakuje. Alespoň na Comic-Conu v Brně, který navštívila herečka Amanda Tappingová, představitelka Samanthy Carterové z amerického seriálu Hvězdná brána. Stejně jako jejího seriálového kolegu a loňského hosta Christophera Judge ji jedna z divaček požádala, aby jí prozradila pohlaví svého očekávaného potomka.

Už je z toho téměř tradice. Skoro pokaždé, když na Comic-Con Brno & Junior dorazí někdo z původní čtveřice týmu SG-1 ze sci-fi seriálu Hvězdná brána, dostane se mu pocty v podobě odhalení pohlaví očekávaného přírůstku některého z diváků.

Loni se této důležité úlohy zhostil seriálový Teal’c Christopher Judge. Svým hlubokým hlasem anglicky pronesl: „Je to chlapec!“

Herečka Amanda Tappingová na Comic-Conu Brno & Junior (14. listopadu 2026)
Herečka Amanda Tappingová na Comic-Conu Brno & Junior (14. listopadu 2026)
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Herečka Amanda Tappingová na Comic-Conu Brno & Junior (14. listopadu 2026)
28 fotografií

Letos byla zaskočená jednašedesátiletá Tappingová. Od jedné z fanynek, která se tísnila v přeplněném hlavním sále pavilonu E brněnského výstaviště, si nejprve vyslechla chválu na to, jak ztvárnila astrofyzičku v legendárním seriálu o cestování červí dírou. „Řada dívek se díky vám dala na vědu, včetně mě,“ dozvěděla se herečka.

Vzápětí už držela v ruce obálku s odpovědí na otázku, zda na svět přijde dívka, nebo chlapec. „To je tak významný okamžik!“ neskrývala nadšení Tappingová.

Otevřela obálku a rodině sdělila: „Budete mít malého Jacka,“ čímž budoucí přírůstek přirovnala k další seriálové postavě – Jacku O’Neillovi. Následně publiku ukázala ultrazvuk a s nastávající maminkou se objala.

Pláč kvůli kostýmu

Ještě před dotazy a přáními diváků vzpomínala na natáčení a především počátky seriálu, který patřil k hitům konce devadesátých let. Její astrofyzička, pilotka a dcera generála v jedné osobě totiž původně vůbec neměla vypadat tak, jak si ji pamatují generace fanoušků.

„Přišla jsem na kostýmovou zkoušku a těšila jsem se, jak budu hrát ultraschopnou chytrou ženu. A na zkoušce jsem dostala push-upku a tílko s výstřihem. Co to má být? říkala jsem si. Kostymérka se styděla, ale prý to dostala rozkazem. Tak jsem řekla: Ne ne, to by Samantha nenosila,“ vzpomínala Tappingová, která se s lascivním kostýmem nechtěla smířit.

„Rozbrečela jsem se. Pokud tohle chtějí, tak obsadili špatnou herečku, běželo mi hlavou. Domnívala jsem se, že jako vojačka, která nosí zbraň, nebudu vypadat takhle. Nakonec jsem šla za producenty, že to takhle nechci. Dali mi za pravdu, takže tento boj jsem vyhrála.“

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A nebylo to naposledy, kdy něco vyčetla scenáristům. „Snažila jsem se vždy rozumět všemu odbornému, co v seriálu říkám. Dělala jsem si opravdu velké domácí úkoly! Vzala jsem si scénář a všechny technobláboly jsem si přeložila do normálního jazyka, abych věděla, o čem mluvím. A to se mi jednou vyplatilo,“ popisovala seriálová vědkyně.

„V jednom díle byla rovnice, vzoreček, že nějaký počet lidí, třeba deset tisíc, na nějaké planetě umře, když se něco stane. Ale mně se to nezdálo. Tak jsem si vzala tužku, napsala jsem si to a skutečně – ten výpočet byl ve scénáři špatně. Tak jsem nadšeně běžela k tvůrcům, ale ti jen suše řekli, ať to teda změním!“

Polibek s hvězdným kolegou

Přestože se seriál týkal cestování mezi planetami, došlo i na romantické momenty. Mezi fanoušky se stala legendární epizoda Časová smyčka, kde Jack políbí Samanthu. A právě na tuto scénu se ptal i jeden z diváků.

„Rick (herec Richard Dean Anderson, představitel mj. MacGyver, pozn. red.) to opakovaně kazil, točili jsme to asi sedmkrát. Ale Jack líbá skvěle. Nevím, jak Rick, ale Jack a Sam se líbají fakt skvěle,“ odhalila návštěvníkům rodačka z britského hrabství Essex, která ale dlouhodobě žije v Kanadě, kde se nyní věnuje především režii.

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„Nebylo to tím, že už bych nechtěla hrát, ale chtěla jsem zkrátka režírovat. Myslím si, že jsem milá režisérka, protože to znám i z druhé strany,“ zamyslela se hvězda Comic-Conu a rozpovídala se i o umělé inteligenci, kterou řada jejích kolegů využívá.

„Myslím si, že to může být velmi nebezpečné. Člověk pak může lehko zlenivět. Vždyť vyhledávání věcí je důležitá věc! Nejhorší je, když něco začne myslet za nás. Přijdeme o autonomii, o kritické myšlení. I datacentra jsou hrozná, přírodě to nedělá dobře. Nejsem fanoušek AI,“ dodala.

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