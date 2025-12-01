Archiv zkrachovalého ČKD prý rozežrali hlodavci. Soud tepe insolvenčního správce

Marek Osouch
  10:43
Dlouholetý výrobce turbín ČKD Blansko Holding ovládaný Rusy v čele se sankcionovaným podnikatelem se už víc než rok nachází v konkursu. Jenže vypořádání majetku a dluhů provází nejasnosti. Měnil se insolvenční správce, rozpadl se věřitelský výbor a ani soud není spokojen. Poslednímu jednání přihlížel i žalobce kvůli podezření na neoprávněné vyvádění majetku.
ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na podnik dopadly sankce a skončil.

ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na podnik dopadly sankce a skončil. | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na podnik dopadly sankce a skončil.
ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na podnik dopadly sankce a skončil.
ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na podnik dopadly sankce a skončil.
ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na podnik dopadly sankce a skončil.
13 fotografií

Krajské státní zastupitelství v Brně zaujala především změna vlastnické struktury u společnosti ČKD Blansko Small Hydro. To původně byla dceřiná firma zkrachovalého výrobce, jenže 11. října 2022 – tedy půl roku po ruském vpádu na Ukrajinu – se její 45procentní podíl najednou ocitl v kyperské společnosti.

„V souvislosti s uplatňováním sankcí proti Ruské federaci bylo Finančním analytickém úřadem dne 4. 11. 2022 vydáno rozhodnutí, dle kterého jsou akcie dlužníka (ČKD Blansko Holding) považovány za majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce. Za povšimnutí zde stojí poměrně blízká časová souvislost mezi převodem dlužníka a vydáním tohoto rozhodnutí,“ popsal státní zástupce Vlastimil Robeš.

Za ruskou společností Ťažmaš, která vlastní zkrachovalý podnik ČKD Blansko Holding a 55 procent firmy ČKD Blansko Small Hydro, stojí vysoce postavený ruský politik Andrej Trifonov. Ten ještě před vpádem vojsk na Ukrajinu spolu s kolegy vyzval ruského vládce Vladimira Putina k uznání nezávislosti dvou separatistických území na východě Ukrajiny.

Zkrachovalé ČKD v čele s Rusy hledá cestu k byznysu přes Kypr a Kazachstán

Žalobce Robeš tak naznačuje, že šlo o urychlenou změnu vlastníka kvůli blížícím se sankcím. Navíc svá tvrzení dokládá i tím, že už v době změny byl výrobce turbín v platební neschopnosti, a k převodu tak nemělo vůbec dojít. Nebo proti tomu měl insolvenční správce zasáhnout, což se však nestalo.

„Podíl ve výši 45 procent akcií je něco jiného než 51 procent, nejde o rozhodující podíl. My se budeme honit za něčím takovým, ale pro mě je důležitější řešit, co je hmatatelné, tedy majetek v podobě strojů. Proto jsme ani žalobu nepodávali, byla to jen asi stotisícová cena,“ vysvětloval u soudu insolvenční správce Jiří Šebesta.

Jak ale připomněla soudkyně Petra Šefránková, nejde „jen“ o 100 tisíc, navíc amerických dolarů, tedy v přepočtu přes dva miliony korun, ale o dalších téměř 11 milionů korun, s nimiž se do řízení přihlásila právě tato kyperská společnost. „Tuto pohledávku insolvenční správce nijak nepopírá, je to ale jeho odpovědnost,“ komentovala soudkyně.

Soudkyni vadí i nejasnosti v dokumentech

Státnímu zástupci neunikly ani podivnosti kolem archivu výkresové a technické dokumentace.

Blanenský výrobce, který je dnes už zcela bez zaměstnanců, se historicky podílel na dodávkách pro velká vodní díla, jako jsou ta na nádržích Slapy a Orlík na Vltavě nebo přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Část věřitelů byla přesvědčena, že tyto listiny jsou cenným majetkem, a chtěla, aby je insolvenční správce zpeněžil. Jenže ten je do majetku vůbec nezařadil.

Soudkyni na konci listopadu vysvětloval, že tato dokumentace byla jako jediná ze všeho majetku zkrachovalé blanenské firmy v přímém držení ruské společnosti Ťažmaš. Odkazoval se i na dokumenty. „To, co říkáte, tady ale já vůbec nečtu,“ opáčila mu soudkyně při listování spisem.

Cenný archiv z Rusy ovládané zkrachovalé firmy zmizel, do řízení se vložil žalobce

Navíc je otázkou, co z listinné dokumentace dnes vůbec existuje nebo je dohledatelné. Sami věřitelé při návštěvě blanenského areálu viděli v halách hromady neutříděných dokumentů. Tehdy se podle všeho dozvěděli, že některé výkresy byly zlikvidovány, údajně spáleny. U soudu pak pro změnu správce tvrdil, že část dokumentů rozežrali hlodavci.

„Pokud jsou náznaky, že něco zmizelo, tak by měl správce zvážit, jestli nepředvolat dlužníka. Mě mrzí, že tady jeho zástupce není přítomen,“ reagovala soudkyně Šefránková na absenci Yaroslava Okhatrina, zástupce ČKD Blansko Holding. Ten ponechal zářijové dotazy iDNES.cz ohledně archivu bez odpovědi.

Nebyly to jediné výtky na adresu insolvenčního správce ze strany soudkyně. Celkově se jí nelíbí zprávy, které Šebesta vypracovává. Nespokojenost dávali už dříve najevo i věřitelé. Prvního správce již odvolali, nedávno se pak rozpadl věřitelský výbor. Důvodem byly právě napjaté vztahy se správcem.

„Apeluji na to, aby byly zprávy podrobné, protože zpráva o řízení na pět stránek opravdu nestačí. Jsou řízení, která jsou mnohem méně složitá, a dokumenty jsou obsáhlejší. Není možné, že je v jednom odstavci třikrát slovo ‚některé‘ a není z toho nic jasné. Zprávy o zpeněžování majetku musí o něčem vypovídat,“ dodala Šefránková s tím, že pokud se příště bude muset zase doptávat, udělí správci pokutu.

29. října 2020
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice, odříznuté kusy vyplnilo srdce

Poničená socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje...

Velké pozdvižení vyvolala socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje vinice Břeclavska pod sebou. Dílo umístěné letos v dubnu u Velkých Pavlovic si vysloužilo kritiku...

Draci, světelný kočár i výhled na náměstí. Podívejte se na vánoční fotopointy Brna

Světelnou stezkou v brněnské ulici Bašty je možné dojít až na Denisovy sady. Po...

Nejen dárky, chuťové prožitky či slavnostní náladu si odnášejí lidé z brněnských vánočních trhů. Spousta z nich „loví“ také fotky na památku. Kromě těch klasických si letos mohou pořídit také...

Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela

Státní zemědělská a potravinářské inspekce uzavřela pekárnu v obchodním domě...

Živé i mrtvé hmyzí škůdce objevili pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce při kontrole pekárny, která je součástí prodejny řetězce Albert v brněnských Zábrdovicích. Prostor pro pečení...

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi pět tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat a nerozšířil se na další objekty. Podle informací ČTK šlo o hangár,...

Archiv zkrachovalého ČKD prý rozežrali hlodavci. Soud tepe insolvenčního správce

Budova ředitelství stávající společnosti vyrábějící turbíny ČKD Blansko Holding

Dlouholetý výrobce turbín ČKD Blansko Holding ovládaný Rusy v čele se sankcionovaným podnikatelem se už víc než rok nachází v konkursu. Jenže vypořádání majetku a dluhů provází nejasnosti. Měnil se...

1. prosince 2025  10:43

Hodný a zlý v Brně? Martin mi připomíná Simeoneho, říká Saňák o Svědíkovi

Trenér Jiří Saňák před lavičkou Zbrojovky Brno. Mužstvo v druholigovém zápase...

Před střídačkou brněnské fotbalové Zbrojovky se střídají jako hodný a zlý muž. Hlavní kouč Martin Svědík umí koulet očima i v momentech, kdy lídr druholigové tabulky vede doma o tři góly. Asistent...

1. prosince 2025  10:31

Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Ilustrační snímek

Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na...

1. prosince 2025  5:35

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Od sladké nevědomosti k nejlepší cukrárně v Brně. Mlsná holka se nebojí ani pepře

Podnik Mlsná holka vedou Klaudie Polanská Karafiátová (na snímku vlevo) a Hana...

Rozplývající se barevné makronky, originální dezerty i lahodné dorty. Se samými superlativy je v Brně dlouhodobě spojována cukrárna Mlsná holka, za níž stojí spolumajitelky Hana Pokorná a Klaudie...

30. listopadu 2025  13:36

Vitaj ve vinohradě! láká nová deskovka. Hra se dá zpestřit pitím vína

V deskovce Vitaj na Vinohradě! od Michaely Cichrové se hráči stávají vinaři ze...

Loni představila svou první deskovou hru zaměřenou na Krkonoše, kam se před pár lety přestěhovala z Brna. Jihomoravské přátele tím však Michaela Cichrová trochu nahněvala. A tak ve spolupráci s...

29. listopadu 2025  12:04

USK a Žabiny lákají na kvalitní mač. Myslíte na něj od podpisu v Česku, líčí Spanuová

Momentka z finále USK Praha - Žabiny Brno

Utkají se poprvé od dubnového finále, od kterého se navíc jejich sestavy výrazně proměnily. Dva nejambicióznější celky Chance ŽBL - brněnské Žabiny a pražský USK na sebe narazí v rámci 9. kola...

29. listopadu 2025  10:46

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Jihomoravské špitály zastřeší krajská firma, připraví změny v poskytování péče

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

Před třemi lety skončil pokus fiaskem. Teď se vedení jihomoravského hejtmanství pouští do pokusu o zastřešení devíti krajských nemocnic pod jednu akciovou společnost znovu. Špitály se z příspěvkových...

28. listopadu 2025  17:11

Muž zmlácený kvůli drogám po pár dnech zemřel, útočník dostal deset let

Obviněný František Nový (na snímku vpravo) před jednáním Krajského soudu v...

Deset let ve věznici se zvýšenou ostrahou si podle rozsudku Krajského soudu v Brně odpyká čtyřiatřicetiletý František Nový, který podle obžaloby před dvěma roky kvůli drogám strhl muže z patrové...

28. listopadu 2025  14:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pandemie, slovácké nářečí, známí herci. Tvůrci zveřejnili první ukázku z nové komedie

Poberta je film v populárním žánru heist neboli lupičské komedie.

Zloděj, lupič, chmaták, podvodník, darebák, gauner – to všechno se skrývá v názvu nově dokončeného filmu Poberta. Režisérem lupičské komedie je režisér Ondřej Hudeček oceněný na slavném americkém...

28. listopadu 2025  12:14

Patnáctileté čekání se ještě protáhne. Opravy tankodromů musí silničáři odložit

Hlavní silnice spojující Rosice na Brněnsku s Velkou Bíteší na Vysočině je v...

Černý scénář se naplnil. Kvůli nedostatku peněz musejí jihomoravští krajští silničáři přesunout na příští rok pět staveb, přestože je už mají nachystané a chtěli se do nich pustit ještě letos....

28. listopadu 2025  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.