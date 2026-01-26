Český unikát. Lékaři odebrali dárci šest orgánů, všechny pak transplantovali

  11:12
Odborníci brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) odebrali před několika dny šest orgánů od dárce po zástavě oběhu. Podle zařízení to bylo v Česku poprvé, kdy se u tohoto typu dárce podařilo odebrat tolik orgánů a všechny následně transplantovat potřebným. Klíčovým faktorem úspěšnosti byla připravenost týmů a výborná spolupráce všech zúčastněných, řekl náměstek pro léčebně preventivní péči Petr Fila.

Lékaři z brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie odebrali před několika dny šest orgánů od jednoho dárce po zástavě oběhu. (leden 2026) | foto: CKTCH

Lékaři odebrali dárci srdce, plíce, játra, slinivku břišní a obě ledviny. „Na zákroku se podílela tři transplantační centra, vedle CKTCH ještě Institut klinické a experimentální medicíny a Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Orgány následně zamířily ke svým příjemcům do jednotlivých center,“ uvedla vedoucí koordinace transplantací Lenka Telecká.

Lékaři v Česku získávají orgány k transplantacím dvěma způsoby. První je od lidí po mozkové smrti, kdy srdce pacienta stále bije a orgány zásobuje krev a kyslík. Druhým způsobem je odběr po oběhové smrti dárce.

Pamatujeme si každého. IKEM provedl 15 transplantací pěti orgánů zároveň

„Tento způsob odběru je časově a logisticky náročný, neboť po srdeční zástavě přestávají být orgány zásobovány. Každá minuta je rozhodující, proto musí být celý proces dokonale připraven a koordinován,“ řekl Fila.

Odběr orgánů je v Česku přísně regulovaný a organizovaný. Klíčovou roli v něm má koordinátor. Jeho úkolem je také sestavit časovou osu, tedy kdy se odběr uskuteční. V tomto případě trvala koordinace desítky hodin a jeden koordinátor uskutečnil kolem 350 telefonátů.

V Brně staví nové transplantační centrum za dvě miliardy, otevře se v roce 2026

„Na operačním sále bylo 22 členů týmů a bylo nutné pečlivě naplánovat každý krok a zajistit, aby vše proběhlo hladce, citlivě a bezpečně,“ popsal odborník.

Zásadní roli podle něj sehrála také správná indikace dárce a péče lékařů z anesteziologicko-resuscitačního oddělení. „Klíčovým faktorem úspěšného odběru orgánů byla hlavně připravenost týmů a výborná spolupráce všech zúčastněných,“ dodal Fila. Zástupci CKTCH rovněž vyzdvihli význam dárce a jeho blízkých, jejichž rozhodnutí dalo šanci na život několika pacientům.









