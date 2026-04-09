Falešný oddací list za tisíc eur. Padělatelé je ve velkém prodávali cizincům

Skupinu zločinců, kteří padělali oddací listy pro cizince, odhalili jihomoravští policisté. Zatím zdokumentovali přes tři desítky falzifikátů, které měly jejich držitelům zajistit povolení k pobytu, ale očekávají jich více. Zadrželi tři lidi.

Cizinečtí policisté si nestandardního oddacího listu poprvé všimli u muže původem z východní Evropy při své běžné činnosti. Následně zjistili, že se nejedná o ojedinělý případ, ale jde o systematickou činnost.

„Celkem máme zadokumentováno 36 případů, ale trestná činnost bude pravděpodobně ještě rozsáhlejší. Listiny se vyráběly a distribuovaly přímo v ČR, za jeden oddací list si pachatelé účtovali v průměru tisíc eur. Falešné dokumenty měly zajišťovat pobyt na našem území,“ přiblížil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Na konci března policisté zadrželi tři lidi v Jihomoravském a Olomouckém kraji, zajistili také hotovost ve výši 29 tisíc eur, tedy přes 700 tisíc korun.

„Případ řešíme jako padělání a pozměnění veřejné listiny a napomáhání k pobytu na území republiky. Konkrétní trestní sazby se budou odvíjet podle rozsahu trestné činnosti a organizovanosti podezřelých,“ sdělil Šváb.

