Kříženec bez vodítka zakousl čivavu. Napadení psů řeším pořád, zuří veterinář

Ačkoliv těsně po útoku čivava stále dýchala, po přenosu do ordinace už byla podle veterináře Jiřího Žáka jen velmi malá šance na její záchranu. Nedlouho po tragickém úmrtí psa informoval rozhořčeně o incidentu na sociálních sítích s tím, že se s podobnými případy nesetkává pouze ojediněle.

„Často podobná situace začíná slovy: nebojte se, on je hodný a chce si jen hrát. Přitom tu téměř každý týden řeším drobná napadení. Ta závažnější pak až čtyřikrát do měsíce,“ upozorňuje veterinář. U něj v ordinaci ošetřovaná zvířata obvykle útoky přežijí. S případem končícím smrtí se při práci setkal po čtyřech letech. „Stávat se to ale může určitě častěji. Pokud jsou totiž zranění neslučitelná se životem, majitel to pozná obvykle okamžitě a k veterináři mnohdy už ani nejde,“ podotýká.

Kvůli incidentu, který se stal ve středu okolo čtvrté hodiny odpoledne v blízkosti supermarketu Billa a tramvajové zastávky Křídlovická, se dosud nikdo neobrátil na městskou ani republikovou policii. Podle informací iDNES.cz zaútočil na čivavu kříženec labradora.

„Pokud nám případ někdo oznámí, budeme se jím zabývat a zjišťovat, co se stalo. Až na základě zjištěných informací poté můžeme určit právní kvalifikaci. Občas tyto incidenty řešíme, většinou se jedná o přestupkové jednání,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

„Pokud je obecně pes bez náhubku nebo vodítka, řešíme to jako porušení vyhlášky, protože majitel neměl zvíře pod přímým dohledem. Když se ale jedná o něco závažného, někdo podá trestní oznámení, řeší věc republiková policie,“ dodává mluvčí strážníků Markéta Skřivánková s tím, že k nim už se často nedostane informace, zda pes útok přežil.

Na majitelku čivavy Žák apeloval, aby nenechala chovatele útočícího křížence vyváznout bez trestu. Snaží se ho také pomoct vypátrat a předat incident k vyšetřování republikové policii. I proto o případu veřejně informoval.

Pokud napadení psa končí smrtí, jedná se podle něj o trestný čin a majitelka by měla zároveň žádat i odškodnění za nemajetkovou újmu. „Tohle opravdu nikomu nepřeji zažít. Já i sestřička jsme fakt naštvaní. Paní zdevastovaná. A stačilo, aby cizí pes nebyl na volno v centru města a nemuselo k tomu dojít,“ prohlásil.

„Když si nejsem jistý, raději změním trasu“

Prevence situací, jako byla ta středeční, je podle Žáka jednoduchá, odvíjí se ovšem od chování a zodpovědnosti chovatelů. Základem je mít psa na vodítku, případně ho opatřit náhubkem, a to obzvlášť v situaci, kdy si je člověk vědom, že výchovu zvířete příliš nezvládá. „Pokud vidím psa na volno a nejsem si jistý, zda si chce jen hrát, nebo může být agresivní, jednoduše se od něj snažím co nejvíce distancovat. Na majitele nepokřikuji, ať si ho uváže, protože by zbytečně mohl vzniknout konflikt. Prostě přejdu na druhý chodník, otočím se, změním svoji trasu,“ doporučuje veterinář.

Pokud už k napadení dojde, ani tentokrát nemá podle něho cenu pořvávat na majitele, ale místo toho je třeba zastrašit útočícího psa. „Když se to stane mně, udělám ze sebe takového medvěda a hlasitě křiknu na psa. Naučil jsem se také nosit pepřový sprej,“ zmiňuje. Za špatné řešení považuje také útěk, agresivního psa by totiž mohl ještě více rozdráždit a posílit jeho lovecký pud.

Podobným neštěstím jako v Brně skončilo také páteční venčení psa pro chovatelku z Prostějova. Jejího jorkšírského teriéra napadl stafordšírský teriér, který volně běhal po ulici. Malý pes záhy podlehl vážným zraněním. Ženu navíc agresivní staford poranil na ruce, když se snažila bránit svého mazlíčka. Majitele útočícího psa hledá policie.