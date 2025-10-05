Připravujeme podrobnosti
Hasiči zasahují u nádraží v Břeclavi u úniku hořlavého plynu z železniční cisterny
Šéfka komise si bez souhlasu vyfotila voliče, prý ho zná. Muž zavolal strážníky
Brněnští strážníci v pátek vyjížděli do volební místnosti na severu města kvůli ohlášení týkající se neoprávněného vyfocení devětadvacetiletého voliče. Muže si tam bez jeho souhlasu vyfotila...
Brněnské Královo Pole má nové nádraží. Zatím bez obchodů, stavba ještě pokračuje
Brno má od středy nové nádraží. Ještě ne to hlavní, o kterém se stále mluví a připravuje se, ale v Králově Poli. V jihomoravské metropoli jde o druhý nejvytíženější terminál i kvůli návaznosti na...
Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec
Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....
Na co zírá mašinfíra: Ze Slovácka na Slovensko tunelem pod Bílými Karpaty
I dnešní Mašinfíra nás zaveze přes hranice, tentokrát východní. Motorákem společnosti Arriva se projedeme ze Slovácka na Slovensko. Vezmeme to po jedné z nejmladších tratí u nás, která vznikla až za...
Seniorka při houbaření ušla mnoho kilometrů, našli ji až na Slovensku
Policisté od pátku pátrali po seniorce, která se odpoledne vypravila na houby do lesa v obci Radějov na Hodonínsku, odkud se ale už nevrátila. Žena při houbaření v hlubokém lese zabloudila, přičemž...
Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa
Hokejisté Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci prohráli 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který zdolal...
Basketbalistky Žabin na úvod ligové sezony zvítězily v brněnském derby
Basketbalové vicemistryně Žabiny vstoupily do ligové sezony domácím vítězstvím 93:77 v brněnském derby nad KP. Hostující tým v repríze semifinále minulé sezony vyhrál první čtvrtinu o deset bodů...
Důležitost Senátu teď naroste, pohlídá Babišovu vládu, míní ministr Hladík
V končící vládě Petra Fialy sice zasedá jako ministr životního prostředí, poslancem se ale lidovec Petr Hladík stal až po nynějších volbách. A po porážce hnutí SPOLU, za něž kandidoval jako dvojka v...
Nečekaný návrat Zelených. Obroda někdy vyžaduje hodně času, říká bývalý šéf
Pod jeho vedením Zelení v roce 2010 po jediném funkčním období vypadli z Poslanecké sněmovny a neuspěli ani v předčasných volbách o tři roky později. V sobotu jejich někdejší šéf Ondřej Liška v...
V Troskotovicích lidé v referendu odmítli rychlotrať, Heršpice si nechají vodovody
Obyvatelé Troskotovic na Brněnsku o víkendu v referendu odmítli vedení trasy vysokorychlostní železnice přes území obce. V Heršpicích na Vyškovsku zase nechtějí převádět vodovodní infrastrukturu do...
Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou
Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.
Město Brno hlasovalo jinak než okres Brno-venkov. I účast se výrazně lišila
V Brně voliči jasně hlasovali pro vládní koalici. Petr Fiala se SPOLU dostal od voličů v jihomoravské metropoli, kde kandidoval, skoro 33 procent hlasů. Pro ANO s Alenou Schillerovou v čele...
Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO převálcovalo premiérovu koalici SPOLU
Jižní Morava dlouho platila za baštu koalice SPOLU, která tu ještě loni triumfálně ovládla krajské volby. Jenže i tady nyní dominuje hnutí ANO Andreje Babiše. To získalo 32,6 procent, zatímco SPOLU...
„Úspěch vypadá jinak.“ SPOLU ve Fialově kraji vstřebává volební direkt od ANO
Loni v čele koalice SPOLU slavil velkolepý triumf v krajských volbách, tentokrát však jihomoravský hejtman Jan Grolich sledoval výrazné vítězství hnutí ANO. To tak ovládlo kraj, z něhož pochází...
Exit poll: Fiala uhájí Brno, prvenství na jihu Moravy mu může vzít Schillerová
Přes třicet procent hlasů získalo uskupení SPOLU v Brně, tedy rodišti premiéra a lídra této koalice Petra Fialy. Vyplývá to z odhadu výsledku voleb, který prováděli brněnští politologové přímo v...
