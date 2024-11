Výuka pod taktovkou biskupství. V Brně přibývá církevních škol, kapacity nestačí

„Víme, že o novou církevní základní školu je v Brně zájem. Řešíme podobu výuky v rámci školního vzdělávacího programu, máme už i člověka, který by ji vedl a aktuálně zpracovává zaměření instituce,“ informoval brněnský biskup Pavel Konzbul s tím, že žáci by do nového měli začít chodit za dva roky.

Budovu, kde v minulosti samo město školu provozovalo, získá biskupství výměnou za Chleborádovu vilu, jež je v majetku církve a nachází se v Kounicově ulici. Magistrát o ni stojí – ve spolupráci s Moravským zemským muzeem chce zvelebit tamní Památník Leoše Janáčka se vzácným archivem významného hudebního skladatele.

„Hodnota nemovitostí v Jánské ulici byla posudkem stanovena na 120 milionů korun, pozemky s Chleborádovou vilou na 68 milionů. Rozdíl zhruba 52 milionů by biskupství Brnu doplatilo,“ přiblížil návrh brněnský radní pro oblast majetku Jiří Oliva (SOCDEM) s tím, že zastupitelé budou o směně jednat na listopadové schůzi.

Není to přitom jediná jihomoravská novinka na poli církevního školství. Podle představitelů brněnské diecéze celkově stoupá zájem o vzdělávání pod její taktovkou, a to od těch nejmenších dětí v mateřských školách až po ty střední.

Velké investice na Biskupském gymnáziu

Ostatně letos v září v Brně otevřelo evangelické gymnázium Filipka v Židenicích, které se tak přidalo k tamní už šest let fungující základní škole stejného zaměření. Dva roky provozují evangelíci také mateřskou a základní školu v malé obci Sudice na Blanensku.

„O naše výukové instituce je velký zájem, počty uchazečů překračují kapacitní možnosti,“ uvedla Zdeňka Matějková, která v brněnské diecézi řeší právě školství. Zároveň je zástupkyní ředitele na katolickém gymnáziu v Třebíči, které pod brněnské velení rovněž spadá. Právě o tamní školu je podle biskupa Konzbula větší zájem než o „konkurenta“ v podobě druhého gymnázia ve městě provozovaného vysočinským hejtmanstvím.

Biskupství naopak muselo v minulosti kvůli nezájmu studentů zrušit gymnázium v Letovicích na Blanensku. Jiná situace je ale právě v Brně, kde je po školách velká poptávka i kvůli široké aglomeraci a dojíždění mnoha lidí z okolí. Konzbulův tým proto rozjíždí velké investice na zdejším Biskupském gymnáziu za 118 milionů. Součástí je mimo jiné dostavba celého nového křídla.

„Dělníci tady vybudují nové odborné učebny, rozšiřují prostor pro mateřskou školu na dvojnásobek ze dvou tříd na čtyři a zároveň se sem přesune křesťansko-psychologická poradna,“ přiblížila Matějková. Hotovo by mělo být do začátku příštího školního roku.

Komfort pro rodiče pracující v centru

Pro ty nejmenší vzniknou nové prostory také na další církevní škole poblíž „BiGy“. U náměstí Míru provozuje základní i střední školu s více než tisícovkou žáků Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Školku tady dosud nemají, měly by se tu ale otevřít třídy pro padesát dětí.

„Výhodou této mateřinky bude rovněž skutečnost, že nepodléhá spádovosti. Tím může sloužit mimo jiné rodičům, kteří v centru města pracují a je pro ně komfortní umísťovat své děti v předškolních zařízeních blízko místa pracoviště,“ popsala kongregace v žádosti o příspěvek z městského rozpočtu. Brno jí na zmíněnou investici za téměř sedmdesát milionů korun přispělo necelou třetinou.

A ještě jedno gymnázium rozšíří nabídku v Brně. Připravuje jej řád augustiniánů na Starém Brně. Jejich pražští „kolegové“ už úspěšně provozují jedno takové přímo v klášteře v hlavním městě a také budoucí brněnští studenti této instituce najdou prostory blízko církevního stánku u Mendlova náměstí. Do lavic totiž usednou v historické budově u ulice Úvoz hned v sousedství baziliky Nanebevzetí Panny Marie.

„Vznikne tady čtyřleté gymnázium pro osmdesát žáků, tedy dvě třídy v každém ročníku,“ sdělil augustiniánský farář Jozef Ržonca s tím, že se snaží, aby mohli školu otevřít už v příštím školním roce, tedy od září 2025. Teprve se však uvidí, jak rychle zvládnou prostory připravit.