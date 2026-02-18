Chytrým zastávkám v Brně odzvonilo. Panely ničili vandalové, zároveň zastaraly

  16:03
Rozvoj chytrých zastávek MHD v Brně skončil prakticky dříve, než začal. Před osmi lety vznikl pilotní projekt na Moravském náměstí, který fungoval do roku 2022. Informační panely odsud zmizely kvůli poškození vandaly a už se nevrátily, protože náklady na opravu by byly příliš vysoké. Rychlý rozvoj informačních technologií je pak učinil zbytečnými.

Před covidem se podle mluvčí Dopravního podniku města Brna Hany Tomaštíkové zdály chytré zastávky jako něco, co by mohlo cestujícím zprostředkovat potřebné informace nejen o dopravě.

V té době se ale začaly ve velkém rozšiřovat chytré telefony a čím dál víc cestujících mělo informace právě v nich.

Informační panel na konečné autobusu v brněnském Jundrově je mimo provoz kvůli závadě na elektronice. (únor 2026)
Jediný informační panel, který brněnský dopravní podnik provozuje, zůstal na autobusovém nádraží u hotelu Grand. Slouží k zobrazování odjezdů autobusů včetně mezinárodních spojů. (únor 2026)
Informační panel na konečné autobusu v brněnském Jundrově je mimo provoz kvůli závadě na elektronice. (únor 2026)
Jediný informační panel, který brněnský dopravní podnik provozuje, zůstal na autobusovém nádraží u hotelu Grand. Slouží k zobrazování odjezdů autobusů včetně mezinárodních spojů. (únor 2026)
Jediný informační panel, který brněnský dopravní podnik provozuje, zůstal na autobusovém nádraží u hotelu Grand. Slouží k zobrazování odjezdů autobusů včetně mezinárodních spojů. (únor 2026)
Jeden panel například fungoval ještě dva roky na konečné autobusu v Jundrově, ten však není v majetku dopravního podniku, ale městské části. Stejně tak už je mimo provoz jízdenkový automat v Joštově ulici, který sloužil v letech 2011 až 2023 a umožňoval nákup i platební kartou.

„V době zprovoznění měla všechna tato zařízení nepochybně svůj smysl. Bohužel rozvoj technologií je v poslední době natolik rychlý, že dnes je jejich využití velmi omezené. Cestující mají mnoho jiných možností, jak získat aktuální informace o MHD přímo ve svém mobilním telefonu,“ uvedla Tomaštíková.

Po likvidaci modemu do zařízení zateklo

Na Moravském náměstí fungovaly panely dva, každý stál 178 tisíc korun a provoz zhruba pět tisíc korun měsíčně. V nejbližší době by měly ze zastávek zmizet.

„Odstavili jsme je kvůli vandalskému poškození, zničené byly meteostanice zobrazující aktuální teplotu a vlhkost vzduchu. Bezprostředním impulsem pro odstavení byla vandalská likvidace LTE modemu, jenž zajišťoval datové spojení, a následné zatečení do zařízení. Vzhledem k předpokládaným nákladům na zprovoznění a následný provoz nebudeme investovat do obnovy a údržby. Zařízení demontujeme a opravíme zastávkové přístřešky,“ řekla Tomaštíková.

V Brně testují interaktivní panel na zastávce, umí mluvit k nevidomým

V případě Jundrova je panel mimo provoz kvůli závadě na elektronice a podnik jedná s městskou částí o případném zprovoznění.

Automat na jízdenky je mimo provoz kvůli tomu, že se objevily závady na čtečce karet a mincovníku. Využití automatu už nicméně bylo ke konci malé. V Brně dramaticky klesla poptávka po papírových jízdenkách od doby, kdy je možné si koupit lístek kartou přímo ve vozidlech. „Musíme vyhodnotit, jestli je oprava rentabilní,“ podotkla Tomaštíková.

Jediný informační panel, který tak podnik provozuje, zůstal na autobusovém nádraží u hotelu Grand. Slouží k zobrazování odjezdů autobusů včetně mezinárodních spojů. Na zastávkách, převážně tramvajových, jsou pouze elektronické panely s aktuálními odjezdy spojů.

