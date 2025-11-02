Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky

Žena využila momentu, kdy lze umělcům pokládat otázky během besed. „Dítě by se mělo narodit v čínském znamená hada. A jelikož jste v sobě měl taky hada, tak bychom byli poctěni, kdybyste nám prozradil, co to bude,“ narážela žena na symbionta, kterého měl seriálový Teal’c v břišní dutině.
Hvězdný host se nejdřív domníval, že jde o žert, ale když mu nastávající maminka podala zalepenou obálku od doktora, zhostil se úkolu. Napřed diváky a budoucí rodiče napínal, pak svým typickým hlubokým hlasem pronesl: „It’s a boy!“, tedy „Je to chlapec!“.
Následně odvážnou fanynku za bouřlivého potlesku objal. Po chvíli si nechal zavolat i jejího partnera a oběma poblahopřál.
„To je nejvíc cool věc, co se mi kdy na pódiu stala!“ neskrýval dojetí jednašedesátiletý herec, který navštívil Českou republiku už podruhé. Prvně tu byl v roce 2016 na Festivalu Fantazie v Chotěboři, nyní zamířil na Comic-Con Brno & Junior, který se koná na brněnském výstavišti v sobotu a neděli.
Kromě odhalování pohlaví se Judge věnoval především vzpomínání. Divákům vysvětlil, proč byl v seriálu několik řad holohlavý, zatímco v reálném životě rád střídá účesy. Ostatně v Brně se představil s dredy.
Dlouhé roky bez vlasů
„Když jsem přišel na casting Hvězdné brány, měl jsem delší vlasy. Myslel jsem si, že budu hrát nějakou vážnější roli, tak jsem si je hned potom zkrátil. Následně mi zavolali, že jsem roli získal. Byl jsem překvapený, tak jsem jim řekl, že mám teď kratší vlasy. Odpověděli, že to prý nevadí. Tak jsem tam přišel a všichni měli dlouhé vlasy. A v tu chvíli mi řekli, jestli bych si je neoholil úplně. Souhlasil jsem, když mi za to dobře zaplatí, a zeptal jsem se, jak dlouho je budu mít oholené. Řekli, že tři epizody. O sedm let později jsem si je zase mohl nechat narůstat,“ bavil přítomné Judge.
V pokračování Hvězdné brány s podtitulem Atlantida si dokonce chtěl nechat narůst dlouhé vlasy. „Chodil jsem za tvůrci Atlantidy a zkoušel různé účesy. Například jsem měl dlouhé kudrliny. Tvůrci jednoho dne bouchli do stolu a řekli: Ne, už jsme najali někoho jiného! A představili mi Jasona Momou. Takže jsem se zase musel nechat ostříhat. Ale s Jasonem jsme dodnes kamarádi.“
Seriálový Teal’c se od Judge liší nejen vzhledem, ale i povahou. Zatímco bývalý Apophisův první muž je mlčenlivý, jeho představitel v běžném životě nešetří humorem.
Explozivní soutěž s MacGyverem
„Při natáčení SG-1 byla sranda, prdělo se na place a dělali jsme si různé naschvály. Naopak při natáčení Atlantidy bylo všechno vážné. Zakřičel jsem proto: Kdo tady umřel? A všichni mi říkali: Tady nemůžeš takhle blbnout. První, koho jsem svedl na svoji stranu, byl právě Jason Momoa. Například jsme na všechno sprejovali šlehačku. Škoda, že mu ta kariéra moc nevyšla,“ utahoval si Judge z výrazně slavnějšího kolegy, který ztvárnil například Aquamana. A vzpomněl i Richarda Deana Andersona, představitele Jacka O’Neilla.
„Potkal jsem ho poprvé na natáčení MacGyvera, kde hrál hlavní roli. Šli jsme rovnou natáčet. Jakmile zaznělo akce, strašně nahlas si prdnul, zasmál se a řekl: Jsem Rick. A tak jsme se seznámili. A začali v tom soutěžit. Pokračovali jsme v tom i při natáčení Hvězdné brány. Před spaním jsem si schválně dával vlákninu. Výsledky pak byly explozivní!“
Jeho vztah s Richardem Deanem Andersonem se ale po několika letech proměnil. „Všechno se změnilo, když jsem měl dítě a on ho teprve čekal. Přišel za mnou a s vážnou tváří se mě zeptal, jaké to teď bude a co ho čeká. Od té chvíle se náš vztah proměnil a byli jsme si ohromně blízcí.“