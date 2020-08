Vlnící se dlažba na náměstí ve Znojmě rozhádala radnici

Co se momentálně opravuje ve Znojmě Vančurova ulice, do 30. 8. (úplná uzavírka)

Alšova ulice a ulice Mládeže, do 31. 8. (úplná uzavírka po etapách)

Coufalova ulice, už jen 2. 9. (celková uzavírka)

Vídeňská ulice, do 20. 9. (částečná uzavírka)

Kuchařovická ulice, do 3. 11. (úplná uzavírka)

Fejfalíkova ulice, do 30. 11. (úplná uzavírka ve dvou etapách)

Legionářská ulice, do 30. 11. (částečná uzavírka)

Načeratice, do 31. 12. (částečná uzavírka)

Horní Česká a Malá Michalská ulice, od 7. 9. do 31. 12. (úplná uzavírka)