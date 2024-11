Přidala bych romantiku mezi Krytonem a Kochanskou, říká kráska z „trpaslíka“

„Nevím, jestli to můžu říkat, ale Doug Naylor psal postavy přímo na míru. Našel výstřednost uvnitř každého z nás. Mě na začátku udělal neurotickou, panovačnou a já si říkala, že mě špatně pochopil. A pak jsem si uvědomila, že taková jsem. Všichni jsou stejní jako jejich postavy,“ prozradila 56letá, stále energická herečka.

Máte nějakou oblíbenou epizodu?

Zkouška kanálem. Bylo to pro mě hodně performativní, herecké, protože jsem pocházela z přímého hereckého prostředí, ne z komediálního. Craig a já jsme spolu dokázali udělat opravdu pěkné scény, takže to bylo takové přímočaré drama. Byla tam spousta krásných dialogů od Douga. Ráda vzpomínám na scénu se mnou a Krytonem, kdy jsem nemohla spát kvůli zvukům, které vydávaly staré trubky. Myslím, že to je moje nejoblíbenější scéna vůbec.