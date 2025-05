Potřeboval pomoc a nedostal ji, teskní matka chlapečka, který zemřel kvůli zubu

Žena poskytla rozhovor pod podmínkou, že nebude uvedeno jméno její, ani jejího zemřelého syna. Odškodné požaduje od tří nemocnic, jejichž lékařky podle ní mohly smrti chlapce předejít. Městský soud v Brně má vynést rozsudek v červnu.

„Bolest v srdci nad ztrátou syna nejde vyčíslit. Do konce života si z toho, co se stalo, ponesu psychické následky,“ říká žena.

Tragický případ vašeho syna vzbudil velkou pozornost. Můžete prosím popsat, co se na přelomu listopadu a prosince roku 2017 stalo?

Bolel ho zoubek, tak jsme šli ve čtvrtek večer na zubní pohotovost Úrazové nemocnice. Paní doktorka mu to otevřela, vyčistila a řekla, ať jdeme druhý den ke své zubařce. V pátek jsme k ní tedy šli, paní doktorka se na něj podívala, vyčistila mu to a dala mu antibiotika. Syn u ní nebyl registrovaný, ale dělala zuby naší rodině, tak říkala, že k ní může chodit. Teď to u soudu zapírá a tvrdí, že nám řekla, ať si pro něj najdeme jiného zubaře. Ale dobře, ošetřila ho, nechala mu to otevřené. Přišli jsme domů, bylo to v pohodě, ale večer dostal velké horečky a zvracel antibiotika, tak jsme dostali strach a jeli jsme do Dětské nemocnice na pohotovost.