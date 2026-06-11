Hoch opustil bydliště v noci na pondělí, aniž by informoval rodiče. Ti se proto obrátili na policisty. „Záhy se zjistilo, že hoch se zajímá o přežití a mohl by být někde v lese,“ informoval policejní mluvčí Pavel Šváb.
Policisté prověřovali, zda chlapec není v některé z nemocnic, obrátili se také na obecní úřady v okolí. Zároveň spustili pátrací akci s nasazením dronů i vrtulníku.
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„V jejím zacílení pomohl telefonát od svědka, který slyšel o pátrání v obecním rozhlase. Do lokality u Medlovic zamířil i pes s atestem na plošné vyhledávání,“ přiblížil Šváb.
Pes jménem Fox Taxnet pracuje na volno a umí prohledat velké území. Doprovází jej psovod, který zajišťuje správnost pátrání například s ohledem na vítr a další okolnosti.
Psímu specialistovi se podařilo nezraněného hocha vypátrat za pouhých deset minut. „Rodiče a s nimi devětadvacet policistů si tak mohli oddechnout,“ uzavřel Šváb.