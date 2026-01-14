Chci vidět krev, křičel chlapec, který škrtil vychovatelku. Je neškodný, řekli lékaři

Robin Krutil
  11:54
V brněnském diagnostickém ústavu museli o víkendu zasahovat policisté. Čtrnáctiletý chlapec tam napadl dvě vychovatelky, poté ohrožoval nožem i vychovatele, který situaci přišel vyřešit. U toho opakoval, že chce vidět stříkat krev. Po vyšetření v nemocnici se do ústavu vrátil.

Areál Diagnostického ústavu Brno | foto: Diagnostický ústav Brno

Chlapec se v sobotu odpoledne v Diagnostickém ústavu Brno ve Veslařské ulici nejprve sebepoškozoval na předloktí, způsobená zranění však nebyla vážná. Následně podle zdroje iDNES.cz začal škrtit jednu z vychovatelek a fyzicky napadl i druhou.

„Vychovatelkám se podařilo chlapce zamknout a přivolat na pomoc kolegy. Přivolaný vychovatel začal s chlapcem komunikovat, chlapec ho napadal nožem. Vychovatel zabránil, aby mladík pobodal i ostatní dospělé osoby a děti,“ popsal zdroj redakce. Při svém řádění chlapec křičel, že chce, aby stříkala krev a mohl žvýkat maso.

Po napadení v dětském domově je vazebně stíhaný jeden člověk, patrně mladistvý

Kolem 18:45 do ústavu vyrazili policisté. „Volali nám vychovatelé, že se cítí ohroženi jedním z chovanců. Vyslaná hlídka dostala situaci rychle pod kontrolu,“ informoval policejní mluvčí Pavel Šváb.

Policisté doprovodili chlapce na ošetření do Dětské nemocnice a následně do Centra krizové péče Fakultní nemocnice Brno. Tam už byl mladík zcela klidný, projevil nad svým počínáním lítost a nedokázal vysvětlit, proč to udělal. Před činem mu údajně „přepnulo“.

Nemocnice chlapce odmítly převzít

Podle jeho matky děti v diagnostickém ústavu inhalují deodoranty, aby si změnily vědomí. Chlapec, který trpí psychickými problémy, přiznal, že skutečně k deodorantu „čichal“.

Následně se do ústavu vrátil. „Důvodem bylo, že krizové centrum FN Brno a Psychiatrická nemocnice Kroměříž odmítly chlapce převzít. A to jednak z kapacitních důvodů a také proto, že je neškodný,“ zmiňuje zdroj iDNES.cz. „Tento chlapec nepatří do diagnostického ústavu, ale do jiného zařízení,“ kritizuje.

Brutální a bezcitní. Ojedinělá sonda do dětských zločinů: jsou nečekaně hrůzné

Redakce iDNES.cz oslovila ředitele brněnského diagnostického ústavu Martina Holého, ten odkázal na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „O této mimořádné události jsme byli informováni, ale z důvodu vyšetřování policií nemůžeme sdělit žádné informace,“ uvedl mluvčí resortu Ondřej Macura.

Policisté případ prověřují jako nebezpečné vyhrožování. „Tato právní kvalifikace nemusí být konečná,“ poznamenal Šváb.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Ojedinělý zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže,...

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže, který uvázl v jeskyni. Byl zraněný a nemohl se dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných...

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči...

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...

Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...

Ve své době byly Uměleckoprůmyslové závody v Bučovicích na Vyškovsku vůbec největším nábytkářským podnikem v Československu. Svého rozmachu dosáhl podnik v 70. letech minulého století, kdy se ve...

Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo

Bruslení na zamrzlém rybníce.

Doslova mrazivé pátrání absolvovali v úterý policisté u Vranovské přehrady na Znojemsku, kde hledali muže, který se v pondělí nevrátil z bruslení. Neblahá předtucha se potvrdila, když pátrači...

Chci vidět krev, křičel chlapec, který škrtil vychovatelku. Je neškodný, řekli lékaři

Areál Diagnostického ústavu Brno

V brněnském diagnostickém ústavu museli o víkendu zasahovat policisté. Čtrnáctiletý chlapec tam napadl dvě vychovatelky, poté ohrožoval nožem i vychovatele, který situaci přišel vyřešit. U toho...

14. ledna 2026  11:54

Sexuální násilí kněze znovu vyšetří. Policie má na čin nahlížet i očima oběti, řekl soud

ilustrační snímek

Policie chybovala v kauze ženy, která před více než deseti lety podala trestní oznámení na kněze kvůli údajnému sexuálnímu násilí. Policisté případ třikrát odložili. Stížnosti ženy dnes vyhověl...

14. ledna 2026  10:20,  aktualizováno 

Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...

Ve své době byly Uměleckoprůmyslové závody v Bučovicích na Vyškovsku vůbec největším nábytkářským podnikem v Československu. Svého rozmachu dosáhl podnik v 70. letech minulého století, kdy se ve...

14. ledna 2026  5:05

Lidé upozornili policii na kličkující auto, jeho řidič prokládal pivo vodkou

Kličkující řidič nadýchal přes čtyři promile

Hned několik řidičů znepokojilo auto, které v neděli odpoledne podivně kličkovalo na frekventované silnici mezi Blanskem a Lipůvkou. Přivolaní policisté vůz zastavili a jeho šoférovi naměřili přes...

13. ledna 2026  12:40

Řecký démon v brance Brna? V házené už jde skoro o tradici

Marco-Jan Terlecki z KP Brno zasahuje.

Chytá, učí mladé gólmany, dokonce i střílí góly. Brněnská házená je na vzestupu, klub z Králova Pole se drží na předních místech extraligové tabulky, navíc došel do osmifinále Evropského poháru. V...

13. ledna 2026  12:09

Žena se na Brněnské přehradě propadla ledem, strážníci ukázali nebezpečné bubliny

Strážníci ukázali nebezpečnou bublinu v ledu na Brněnské přehradě

Skryté riziko číhá na ty, kteří si užívají led na Brněnské přehradě. Zatímco většina této vodní plochy je pokrytá silnou zamrzlou vrstvou, na některých místech v oblasti Rokle je led kvůli teplým...

13. ledna 2026  11:13

Brno mění strategii. Místo semaforů zastaví drzé motoristy v centru sloupky

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...

Červená na semaforu měla od ledna bránit řidičům, aby neoprávněně nevjížděli na náměstí Svobody v centru Brna mimo vymezené časy. Jenže světla u náměstí nejsou a ani nebudou. Do hry se teď vracejí...

13. ledna 2026  5:30

Olomoucký kapitán Breite má namířeno do Artisu. Kluby zatím přestup nepotvrdily

Olomoucký záložník Radim Breite (vlevo) a Marcel Čermák z Dukly

Fotbalisty Sigmy Olomouc zřejmě překvapivě opustí kapitán Radim Breite. Šestatřicetiletý záložník má namířeno do druholigového Artisu Brno, uvedl na sociální síti X hráčův agent Jiří Müller. Kluby...

12. ledna 2026  18:04

Nesměla se narušit stabilita, rizikem byly i zplodiny. Střelmistr líčí zásah v jeskyni

Premium
Střelmistr hasičů Milan Ňorek při práci v jeskyni.

Bez střelmistra hasičů Milana Ňorka, který rozšířil chodby v jeskyni v Moravském krasu, by jen těžko o víkendu záchranáři dostali ven zraněného speleologa. Průchody byly natolik úzké, že jiná...

12. ledna 2026

Nic pro klaustrofobiky. Podívejte se, jak se záchranáři plazili k zraněnému jeskyňáři

Hasiči v animaci ukázali, jak náročná byla záchrana zraněného jeskyňáře.

Plazení úzkými štěrbinami, kudy se sotva protáhne dospělý člověk, je v jeskyních náročné i pro zdravého a zdatného jedince. O víkendu ale čekal na osm desítek hasičů a záchranářů mimořádná záchranná...

12. ledna 2026  11:16,  aktualizováno  15:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Starší ženu nedaleko centra Brna srazila tramvaj, na místě zemřela

Hasiči nacvičovali na náměstí Svobody v Brně vyproštění osoby zaklíněné pod...

Starší žena nepřežila v pondělí odpoledne v brněnské ulici Nové sady nedaleko centra města střet s tramvají. Zemřela ještě před příjezdem záchranářů. Následky nehody zkomplikovaly dopravu.

12. ledna 2026  15:31

Zachráněný jeskyňář byl na operačním sále dvě hodiny, v nemocnici zůstává

Záchrana uvázlého jeskyňáře na Blanensku (11. ledna 2026)

Zraněný speleolog, kterého v neděli při velké záchranné akci vytáhli z jeskyně u Rudice v Moravském krasu, má za sebou dvouhodinovou operaci. Měl roztříštěnou spodní část nohy. Muže záchranáři...

12. ledna 2026  10:33,  aktualizováno  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.