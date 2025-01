Dva školáci u Brna přebíhali dálnici, proud aut je uvěznil uprostřed

Všechno špatně udělal v pondělí dopoledne v centru Brna devětatřicetiletý opilý cizinec za volantem. Poté, co způsobil drobnou kolizi a odřel druhé auto, začal ujíždět, protože nehodu odmítl řešit....

Miliony z pojišťovny odcházely majiteli gay sauny. Podvodníci dostali celkem 10 let

Šest a půl let a tři a půl roku dostali Robert Littera se Zdeňkem Kozelkem za to, že si třináct let propláceli peníze od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR za fiktivní přepravy pacientů...