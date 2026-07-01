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CHKO Soutok ukázal obnovu přírody. Odpůrci se ale nevzdali, půjdeme do extrému, volají

Karolína Kučerová
  13:00

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Chráněná krajinná oblast Soutok nacházející se v nejjižnějším cípu jižní Moravy. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Má řadu odpůrců, žalobami proti jejímu vzniku se doposud zabývají soudy, přesto se v ní už rok daří zlepšovat ochranu přírody. Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok na území Břeclavska a částečně i Hodonínska v nejjižnějším cípu Moravy oficiálně vznikla právě před rokem 1. července 2025.

Pro vyšší stupeň ochrany se bývalá vláda rozhodla zejména kvůli potřebě chránit tamní unikátní přírodu lužních lesů i řadu vzácných druhů živočichů.

Podle vedoucího správy CHKO Vladana Riedla se i za tak krátkou dobu podařilo dosáhnout důležitého pokroku. „Dokážeme se domlouvat se zemědělci na tom, jak šetrněji nakládat s půdou. Pokud chtějí, jsme jim různá opatření a změny schopni zafinancovat,“ přibližuje.

Kritici z řad nejen některých místních, ale i vrcholných vládních politiků se však nechtějí vzdát. Změny má přinést nový stavební zákon.

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