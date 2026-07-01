CHKO Soutok ukázal obnovu přírody. Odpůrci se ale nevzdali, půjdeme do extrému, volají

Pro vyšší stupeň ochrany se bývalá vláda rozhodla zejména kvůli potřebě chránit tamní unikátní přírodu lužních lesů i řadu vzácných druhů živočichů.
Podle vedoucího správy CHKO Vladana Riedla se i za tak krátkou dobu podařilo dosáhnout důležitého pokroku. „Dokážeme se domlouvat se zemědělci na tom, jak šetrněji nakládat s půdou. Pokud chtějí, jsme jim různá opatření a změny schopni zafinancovat,“ přibližuje.
Kritici z řad nejen některých místních, ale i vrcholných vládních politiků se však nechtějí vzdát. Změny má přinést nový stavební zákon.