Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Autor: ,
  11:27
Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v pátek řekl úřadující ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Petr Macinka podle svých slov nezpochybňuje nutnost chránit unikátní přírodu v lokalitě takzvané Moravské Amazonie, nicméně považuje za nutné napravit situaci, kdy majitelé tamních pozemků přišli po loňském vyhlášení CHKO o možnost s nimi nakládat.

„To je úžasný kout ... moravské přírody, takže mě nepřekvapuje, že se tam vyskytují unikátní živočichové,“ řekl stávající ministr.

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se Česká republika zavázala. (25. února 2025)
Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se Česká republika zavázala. (25. února 2025)
Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se Česká republika zavázala. (25. února 2025)
Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se Česká republika zavázala. (25. února 2025)
16 fotografií

„Tam je problém akorát s tím, že je tam asi šest tisíc majitelů pozemků, kteří zničehonic přišli o možnost nakládat s nimi, a to ne v místech, kde je unikátní příroda. To je nespravedlnost,“ doplnil Macinka.

Ministerstvo podle něj chystá nápravu. „Abychom se nedotkli ochrany přírody, ale tak, abychom přestali šikanovat tisíce majitelů, kteří tam třeba mnohdy investovali svoje peníze, vzali si úvěry ... a je to jejich jediné živobytí a pak přišel vrchnostenský stát a v podstatě jim zakázal s majetkem nakládat,“ doplnil a kritizoval „zelené znárodňování“.

„Bude to muset být trošku nějaká legislativní změna,“ uzavřel Macinka.

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Původně chtěl CHKO Soutok zrušit. Podobně jako hnutí ANO, jehož poslanci loni v dubnu ještě z opozičních lavic podali k Ústavnímu soudu návrh na její zrušení, což ústavní soudci v listopadu zamítli.

Soutok je nejnovější CHKO, vyhlášena byla loni v létě. Je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 byl v lokalitě popsán nový druh brouka, kožojed moravský.

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Žije tam v tuzemsku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, z nichž tam 140 druhů hnízdí, například vzácný orel královský.

Rozlohu má 125 kilometrů čtverečních. Rozkládá se na hranicích s Rakouskem a Slovenskem kolem Břeclavi a Lanžhota.

Vstoupit do diskuse (66 příspěvků)

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Ojedinělý zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže,...

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže, který uvázl v jeskyni. Byl zraněný a nemohl se dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných...

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči...

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...

Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...

Ve své době byly Uměleckoprůmyslové závody v Bučovicích na Vyškovsku vůbec největším nábytkářským podnikem v Československu. Svého rozmachu dosáhl podnik v 70. letech minulého století, kdy se ve...

Zdravotnice soudí za smrt studenta. Vždyť vám umře! burcovala je tehdy operátorka

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

Okresní soud ve Vyškově ve středu pokračoval v projednávání případu úmrtí studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Během hlavního líčení zazněl mimo jiné záznam hovoru zdravotnic a vojáků s...

Zraněného speleologa pustili z nemocnice, do osudné jeskyně se chce vrátit

Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá...

Speleologa Václava Adamce zachráněného v jeskyni v Moravském krasu v pátek propustili z Fakultní nemocnice Brno. Čekat ho bude rehabilitace. Informoval o tom mluvčí nemocnice Pavel Žára. Ze soboty na...

16. ledna 2026  11:53

Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v...

16. ledna 2026  11:27

Silničáři strhnou další most na D1, kvůli demolici uzavřou ulici s Makrem či Lidlem

Víkendová demolice dálničního mostu u přestavované křižovatky D1 a D2 uzavře...

Další dálniční most půjde k zemi v souvislosti s přestavbou mimoúrovňové křižovatky D1 a D2 na jihu Brna. Silničáři kvůli demolici uzavřou frekventovanou Kaštanovou ulici, která slouží jako výpadovka...

16. ledna 2026  10:13

Družstevní byty na kraji Brna obsadí i singles, pro rodiny jsou často malé

V brněnské Novém Lískovci plánuje město velkou výstavbu. Podle urbanistické...

Plánované družstevní byty na Kamenném vrchu v Brně politici prezentovali jako snazší cestu pro mladé rodiny a páry, které řeší společné soužití. Jenže jak se ukázalo, o alternativu k tradiční...

16. ledna 2026  5:47

Sparťané se čílí: Musíme se nad sebou zamyslet! Od Komety schytali další lekci

Hráči Komety se radují z vedení na Spartě.

Na Spartě si zase připomněli poslední semifinále play off. Jen tentokrát už v předehrávce 42. extraligového kola. V roli školitele opět dříči z hokejové Komety. Obětaví, neústupní a efektivní. Za...

15. ledna 2026  23:09

Po skalpu Nymburka kruté vystřízlivění. Neakceptovatelný výkon, zuřil kouč Brna

Viktor Půlpán z Basketu Brno během utkání s USK Praha.

Basketbaloví vicemistři z Brna nenavázali na úterní pohárový triumf nad Nymburkem a v dohrávce 13. ligového kola prohráli v Praze s USK 83:95. V NBL to pro aktuálně třetí tým soutěže byla druhá...

15. ledna 2026  21:11,  aktualizováno  22:12

Sparta dvojnásobně přestřílela Brno, ale stejně padla. V oslabení rozhodl Zábranský

Gólman Komety Stezka kryje zakončení sparťanského Řepíka.

Čtyřicet čtyři střel na bránu stačilo hokejistům Sparty na pouhopouhý gól. Ve čtvrteční předehrávce 42. kola extraligy Pražané na domácím ledě podlehli Kometě 1:3. Definitivní pojistku pro Brno...

15. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:13

Za osm let poprvé v akci. Rolba na Brněnské přehradě už chystá bruslařský okruh

Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě....

Před devíti lety vyhrála anketu mezi občany při participativním rozpočtu, jenže od té doby zima nikdy neudeřila tak jako letos. A tak stála osm let zaparkovaná. Malá pásová rolba, od které si Brňané...

15. ledna 2026  15:46

Děti si na chemii musejí sáhnout. Kuchyně je plná pokusů, říká popularizátor

Premium
Tomáš Opravil z brněnského Vysokého učení technického se snaží ve svých show...

Mnohým znepříjemňovala školní léta, pro někoho jsou vzpomínky na ni strašákem dodnes. Chemie zkrátka nemá nejlepší pověst, a není divu, že někteří učitelé zasvětili její popularizaci velkou část...

15. ledna 2026

Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“...

Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny....

15. ledna 2026  14:02

O jeden den špatné datum a odvolání neplatí. Puntičkářství soudu vyjde draho

Pavel Nezval (snímek z roku 2020)

Zpátky do funkce ředitele základní školy v Blansku se po roce a půl může vrátit Pavel Nezval. V roce 2024 jej radní města odvolali, jenže podle odvolací soudu udělali chybu. Jeho argumentace byla...

15. ledna 2026  9:09,  aktualizováno  12:58

Vzácného brouka vědci spatřili po více než sto letech. V starodubech na Soutoku

Živého lesknáčka dubového nacházejí vědci jen v extrémně vzácných případech....

Vědci v Chráněné krajinné oblasti Soutok po více než sto letech od prvního nálezu narazili na lesknáčka dubového, jednoho z nejvzácnějších evropských brouků. Dosud byl znám z několika ojedinělých,...

15. ledna 2026  12:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.