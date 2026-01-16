Petr Macinka podle svých slov nezpochybňuje nutnost chránit unikátní přírodu v lokalitě takzvané Moravské Amazonie, nicméně považuje za nutné napravit situaci, kdy majitelé tamních pozemků přišli po loňském vyhlášení CHKO o možnost s nimi nakládat.
„To je úžasný kout ... moravské přírody, takže mě nepřekvapuje, že se tam vyskytují unikátní živočichové,“ řekl stávající ministr.
„Tam je problém akorát s tím, že je tam asi šest tisíc majitelů pozemků, kteří zničehonic přišli o možnost nakládat s nimi, a to ne v místech, kde je unikátní příroda. To je nespravedlnost,“ doplnil Macinka.
Ministerstvo podle něj chystá nápravu. „Abychom se nedotkli ochrany přírody, ale tak, abychom přestali šikanovat tisíce majitelů, kteří tam třeba mnohdy investovali svoje peníze, vzali si úvěry ... a je to jejich jediné živobytí a pak přišel vrchnostenský stát a v podstatě jim zakázal s majetkem nakládat,“ doplnil a kritizoval „zelené znárodňování“.
„Bude to muset být trošku nějaká legislativní změna,“ uzavřel Macinka.
Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora
Původně chtěl CHKO Soutok zrušit. Podobně jako hnutí ANO, jehož poslanci loni v dubnu ještě z opozičních lavic podali k Ústavnímu soudu návrh na její zrušení, což ústavní soudci v listopadu zamítli.
Soutok je nejnovější CHKO, vyhlášena byla loni v létě. Je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 byl v lokalitě popsán nový druh brouka, kožojed moravský.
OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit
Žije tam v tuzemsku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, z nichž tam 140 druhů hnízdí, například vzácný orel královský.
Rozlohu má 125 kilometrů čtverečních. Rozkládá se na hranicích s Rakouskem a Slovenskem kolem Břeclavi a Lanžhota.