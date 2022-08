Noc v karavanu u jeskyní zakážou cedule, pak budou v krasu padat pokuty

Z pohledu ochrany přírody je táboření, za něž je považované i přespání v obytném voze, povolené v chráněné krajinné oblasti pouze v místech k tomu určených. Jimi ale parkoviště v okolí jeskyní nebo u propasti Macocha nejsou.

I přesto tam ochránci přírody v letních měsících narážejí na karavany zůstávající přes noc. Objevily se i případy, kdy jich bylo více než deset.

Prozatím nicméně ochránci přírody volí k přespávajícím turistům citlivý přístup. I proto, že se tato problematika v České republice dosud neřešila.

„Lidé si neuvědomují, že tady kempovat nemohou. Pokuty proto zatím nerozdáváme, maximálně jim slušně vysvětlujeme, že musí přejet do autokempů. Mohou sem přijet, vyrazit na procházku a zase odjet, ale ne nocovat,“ říká Antonín Tůma ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Karavanový boom začal s koronavirovou pandemií. Jasné hranice tomuto trendu chtějí správci dát ještě předtím, než jim v Moravském krasu přeroste přes hlavu. Už teď totiž kvůli neukázněným karavanistům řeší problémy s odpadky i odpadními vodami. A odnáší to chráněná příroda, které noční pobyty turistů podle ochránců škodí.

„Lidé z obytných vozů se většinou, tedy ne všichni, chovají sobecky a ve smyslu po mně potopa. Prostě si s odpadky nedělají starosti, hlavně s těmi z toalet, přece je nebudou někam převážet a ekologicky likvidovat,“ shrnuje Tůma.

Problém s kempováním karavanistů panuje téměř na všech parkovištích u vyhlášených jeskyní.

„Jedinou výjimkou je Výpustek, kde je parkování za bránou. Jinak jde o problém u Kateřinské jeskyně, Sloupsko-šošůvských, Balcarky a také u propasti Macocha,“ vyjmenovává šéf Správy jeskyní Moravského krasu Jakub Gabriš. Jeskyňáři mají ve správě všechny zmíněné parkovací plochy.

Noc na parkovišti zakážou cedule

Na skutečnost, že se na místě nesmí kempovat, a tedy zůstávat přes noc, mají turisty upozornit informační cedule. Stanoví omezenou parkovací dobu, jež zakáže stání přes noc.

Jakým zákonným způsobem parkoviště tabulemi opatřit, teď řeší ochránci přírody a jeskyňáři s obcemi a policií. Po instalaci mohou porušení nařízení vymáhat, mají možnost udělit pokutu až deset tisíc korun.

Ochránit chtějí hlavně lokalitu Skalního mlýna a propasti Macocha, které považují za nejcennější místa v národní přírodní rezervaci. Nemají zároveň nic proti tomu, když v krasu vzniknou takzvané stellplatzy neboli stání určená pro karavany nabízející možnost postarat se o odpady. Za předpokladu, že plochy budou mít svého správce.

Už dnes mohou turisté s obytnými vozy zamířit oficiálně do kempu v Jedovnicích u rybníka Olšovec, ve Sloupu a o kus dál také v obci Suchý u Boskovic. Čerstvě zázemí i s koupalištěm nabízí pro karavanové turisty ve Křtinách.

Městys letos uspěl s žádostí o dotaci na zřízení stání pro „obytňáky“ od Jihomoravského kraje, část peněz získá také od ministerstva pro místní rozvoj. „Chceme, aby se tito turisté u nás zdrželi a Křtinami jen neprojeli. Zatím fungujeme zhruba čtrnáct dnů a ohlasy máme velmi pozitivní,“ hlásí starosta Křtin František Novotný (STAN).

Představitelé kraje letos vypsali druhý ročník dotačního programu na vybudování stanovišť pro karavany. S jeho pomocí chtějí podpořit cestovní ruch. „Obliba tohoto způsobu rekreace na jihu Moravy v poslední době roste. Přenocování v obytných vozech či karavanech umožňuje turistům větší svobodu na cestách a soběstačnost,“ vysvětluje mluvčí kraje Alena Knotková.

Mezi deset úspěšných žadatelů kraj rozdělí přes čtyři miliony korun. Křtinští, kteří dostanou zhruba 150 tisíc korun, byli jedinými uchazeči z Moravského krasu, většina zájemců pochází z jižní části kraje, hlavně z Břeclavska a Znojemska. Využijí je mimo jiné i vinařství.

Karavany řeší i Pálava

Kempování obytných vozů mimo místa k tomu určená řeší také ve druhé chráněné krajinné oblasti na jižní Moravě, tedy na Pálavě. Tamní ochránci přírody momentálně mapují terén a zaznamenávají, kde karavany nejčastěji postávají, i když tam nemají co dělat.

V případě Pálavy se z pohledu ochránců přírody jako jedno z možných řešení jeví vyhlášení opatření obecné povahy.

Vymezilo by konkrétní místa, kde je kempování možné. „Aby bylo jasně řečeno, že na ostatních to v žádném případě nejde,“ poznamenává zástupce vedoucího CHKO Pálava Jiří Matuška. Při úspěšném postupu by mohlo začít platit od začátku příštího roku.

Na Pálavě není žádnou výjimkou, když turisté s karavanem zaparkují přímo u vinic nebo dojedou terénem dál do přírody až k remízkům. „Bývají také ve vjezdech do národní přírodní rezervace Tabulová,“ zmiňuje Matuška.