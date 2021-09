Jižní Morava zažila turistický boom, těží z přesunu lidí do přírody

„Návštěvnost měst stagnuje, zato přírodní turistické cíle jako třeba Podyjí i ubytovací kapacity v přírodě typu Vranovská pláž doslova praskají ve švech,“ sděluje tajemnice destinační společnosti ZnojmoRegion Irena Navrkalová.

Pozitivním jevem podle ní je, že se s tímto posunem turistům prodlužuje doba pobytu. Zatímco do města často zamíří jen na jednodenní návštěvu, v přírodních destinacích se zdrží zpravidla na celý týden či aspoň prodloužený víkend.



„To přináší daleko větší ekonomický přínos regionu, který je zejména pro služby cestovního ruchu vítanou spásou po nucené koronavirové odstávce provozů,“ poukazuje Navrkalová.

Ze změny turistických preferencí paradoxně profitovalo také největší město regionu. Brno na loňskou kampaň „Je čas přepsat pravidla“ navázalo letošní „Co probudí Brno v tobě“, v níž akcentovalo množství parků, prostředí přehrady či možnost výjezdů do okolní krajiny.

„Podařilo se společně cílit na městské turisty i milovníky přírody a nabízet dovolenou v regionu, v jejímž průběhu lze zažít obojí,“ vyzdvihuje mluvčí brněnského Turistického informačního centra Adéla Nováková.

Podle ní sice zásadně ubylo návštěvníků z Asie, na těch však brněnský turistický ruch nestál, a navíc je nahradili zájemci z tuzemska nebo okolních států. „Letošní sezonu hodnotíme kladně. Podobně jako loni se potvrdilo, že Brno získává stále větší převahu v atraktivním a živém městském centru, které ho odlišuje od jiných turistických destinací nejen v Česku,“ říká Nováková.

Nicméně září celá jižní Morava. Až do posledního „normálního“ roku 2019 si dlouhodobě držela pozici nejnavštěvovanějšího kraje Česka po Praze, loni už hlásila nejvyšší čísla z celé republiky.

Úspěšné Znojmo i památky

Na výsluní je třeba Znojmo s projektem Zadax na principu „utrať a dostaneš volné vstupné“. Za červen a červenec pomohl přilákat do městských provozů, tedy podzemí, radniční věže a dalších atrakcí, bezmála 33 tisíc návštěvníků, což je o čtvrtinu víc než před covidem.

A to tam sezona díky vinařské turistice pokračuje až do podzimu. „Dá se tedy předpokládat další nárůst během období vinobraní v okolí a dalších týdnů,“ očekává ředitel Znojemské Besedy František Koudela. Zadax je navíc možné využít až do konce září.

I ředitelka Centrály cestovního ruchu jižní Moravy Pavla Bednářová označuje projekt za velmi úspěšný a hodný následování. „Znojemsko patří bezesporu k jihomoravským top lokalitám, a to díky vysoké úrovni služeb, unikátnímu historickému a přírodnímu bohatství a rozmanitosti možností k (ne)aktivnímu vyžití,“ vyjmenovává Bednářová.

Premianti se najdou i mezi památkami. Vnitřní prostory hradů a zámků se letos otevřely až v polovině června, přesto se návštěvnost všech třinácti objektů na území kraje spravovaných státem pohybovala minulý týden okolo 90 až 95 procent hodnot z minulé sezony a mnohde se čísla vyrovnají těm z doby před covidem.

Tři památky čísla z loňského léta dokonce překonaly. Hrad Pernštejn přilákal téměř o 30 tisíc turistů více díky obnovené zahradě, vyšší návštěvnost zaznamenal také hrad Veveří a bodoval i zámek Vranov nad Dyjí, podle jehož kastelána Radka Ryšavého velmi pomohlo zpřístupnění individuální prohlídkové trasy „věž“ a také zmíněná zvyšující se návštěvnost Podyjí.

Na špici se stále drží také Lednicko–Valticko, přestože samotný lednický zámek si spíš zoufá. Loni zde chybělo 40 procent návštěvníků proti normálu, letos ubylo dalších 20 procent. Podle kastelánky Ivany Holáskové turisty odrazují nařízení, která musí splnit, a vliv má zřejmě i ekonomická situace.

Zklamaná koupaliště, spokojené kempy

Do návštěvnosti atrakcí promluvilo také poměrně deštivé a chladné počasí. Například brněnské koupaliště Riviéra má oproti loňsku o čtvrtinu méně zákazníků, ve srovnání s normálem dokonce o 44 procent.

„Návštěvnost klesla kvůli velmi proměnlivému počasí zejména v srpnu a také z důvodu kontroly bezinfekčnosti. Lidé se raději chodili koupat do přírodních vodních zařízení,“ poznamenává Michaela Radimská, mluvčí společnosti Starez-sport, která koupaliště provozuje.

Naproti tomu třeba kemp Suchý na Blanensku měl hlavně víkendy plné a pláže nacpané. Bylo to i díky karavanům, se kterými lidé dřív jezdili do zahraničí.

„Začátek byl rozpačitý, lidé nevěděli a báli se. Ale v druhé polovině sezony jich bylo víc než v předcházejících letech tak o dvacet procent,“ hodnotí vedoucí Miroslav Kejik. A potvrzuje tak, že pobyt v přírodě Čechy táhne čím dál víc.