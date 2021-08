Čtyři měsíce chodil sám. Tělo si zvykne, duše úplně ne, líčí cestovatel

Jak se na svět díváte očima geografa?

Baví mě poznávat krajinu a hlavně místní obyvatele. Jak se navzájem ovlivňují příroda, kultura, architektura a zvyky. Proto dělám pěší poutě do míst, která nejsou všeobecně známá. Sleduji, jak tam lidé žijí a jak se to promítá do krajiny.