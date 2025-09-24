Městysem na Brněnsku otřásá spor o železnici, rozhodne o ní referendum

V Troskotovicích na Brněnsku se společně se sněmovními volbami příští týden uskuteční referendum, v němž mají obyvatelé vyjádřit svůj názor na stavbu nové železniční tratě mezi Brnem a Znojmem. Městys k jeho vypsání sáhl na základě hlasitých protestů části obyvatel proti trati.
„Část občanů se vyjadřuje hodně negativně, měli jsme tu protesty. Ale neznáme názor většiny. Proto jsme se rozhodli udělat referendum,“ řekla troskotovická starostka Denisa Haluzová (Troskotovice pro nás a naše děti).

Otázka v referendu zní, zda lidé souhlasí s návrhem na stavbu tratě. V úvahu následně přicházejí dvě varianty, jedna městysu bližší, druhá o něco vzdálenější, obě však mají vést mezi obcí a Dolním Troskotovickým rybníkem. Vedení obce chce zjistit, pro kolik lidí je to téma.

Rychlodráha mezi Znojmem a Brnem se vleče. Obce si brání rybníky i les

„Hlasitě proti stavbě protestuje stále stejná část obyvatel,“ doplnila Haluzová.

Vedení obce uskutečnilo v minulých měsících i několik schůzek s projektanty a zástupci Správy železnic, kam mohli přijít i občané, aby měli informace. Obě varianty tratě musejí překonat zelený pás podél potoka Miroslavka.

25 minut

by měla trvat cesta mezi Brnem a Znojmem na trase plánovaného rychlovlaku.

„Projektanti zde plánují přemostění,“ řekla Haluzová. Proti variantě, která by vedla blíže obci, se postavily i sousední Litobratřice. S druhou variantou naopak souhlasí. „Uvidíme, jaký bude o hlasování v referendu zájem. Zdá se nám, že to nehýbe celou obcí,“ řekla Haluzová.

Studie nového spojení Brna a Znojma začala vznikat v roce 2019, díky němu by se jízdní doba zkrátila na 25 minut. Dnes trvá cesta nejrychlejším autobusem téměř hodinu a ani autem to nebývá rychlejší.

Z Brna mají vlaky vyjet po nové plánované vysokorychlostní trati na jih. U Unkovic bude odbočka a trať se stočí na jihozápad kolem Pohořelic a na jih směrem do současné stanice v Hrušovanech nad Jevišovkou. Dále by vlaky jezdily po současné, avšak v budoucnu modernizované trati do Znojma.

Místo západu slunce uvidíme zeď, kritizují lidé vysokorychlostní železnici

„Máme hotovou územně-technickou studii, která řeší zpřesnění trasy nového železničního spojení v území mezi Unkovicemi a Hrušovany nad Jevišovkou,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Studii v květnu zástupci investora představili zástupcům dotčených obcí, poté sbírali jejich stanoviska a v obcích představovali občanům. „Nyní už je studie předložená ministerstvu dopravy, finální rozhodnutí učiní centrální komise ministerstva dopravy,“ popsal aktuální situaci Gavenda. Poté bude nutné zapracovat trasu do zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a také do územních plánů obcí.

Vysokorychlostní trať z Brna na jih by se měla začít stavět ještě do konce této dekády, pokračování tratě z Unkovic nejdříve po roce 2030.

