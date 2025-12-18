Poškodili jste most, tak plaťte. České dráhy posílají do Brna předžalobní výzvu

Marek Osouch
  15:03
Nečekané zhoršení stavu železničního mostu u ulice Uhelná v Brně těsně před Vánoci v roce 2022 vedlo k mimořádným změnám na železnici a zavedení náhradních autobusů. Dopravce je však teď chce zaplatit po Brnu, nikoli správci tratě. Myslí si tak nejspíš, že právě město stavebními pracemi v korytě řeky Svratky most poškodilo.
Dělníci pracují na poškozeném mostě, aby na něj mohli umístit provizorní...

Dělníci pracují na poškozeném mostě, aby na něj mohli umístit provizorní konstrukci. Díky ní tudy opět pojedou vlaky. (23. prosince 2022) | foto: Oldřich HaluzaMAFRA

Dělníci usazují provizorní mostní konstrukci. (23. prosince 2022)
Dělníci pracují na poškozeném mostě, aby na něj mohli umístit provizorní...
Dělníci usazují provizorní mostní konstrukci. (23. prosince 2022)
Dělníci usazují provizorní mostní konstrukci. (23. prosince 2022)
16 fotografií

Všichni se už připravovali na Vánoce, jenže před třemi lety pár dní před Štědrým dnem museli železničáři řešit vážné problémy se stavem mostu přes Svratku u ulice Uhelná v Brně.

Pod mostem se v dané době pracovalo v korytě řeky na stavbě dnes již hotových protipovodňových opatření. A tam taky směřoval hlavní pohled v okamžiku, když se hledal viník.

„Znalecký posudek nepotvrdil přímou souvislost zhoršeného stavu mostu s realizací protipovodňových opatření,“ odmítá mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek, že by byla vina na straně stavebních firem, které si Brno jakožto investor najalo.

Most přes dálnici rozežírá rez. Opravu oddaluje spor o určení vlastníka

Přesto ale do Brna doputovala předžalobní výzva od Českých drah, v níž požadují po městě zaplatit částku 10,2 milionu korun, a to právě v souvislosti se zajištěním náhradní autobusové dopravy.

České dráhy odmítly spor s Brnem komentovat, dá se to nicméně číst tak, že dopravce vnímá město jako viníka tehdejších problémů.

Brněnští radní zatím na výzvu nijak oficiálně nereagovali, podle Poňuchálka se ale domluvili, že se spojí se zástupci Českých drah a budou o záležitosti jednat.

23. prosince 2022

