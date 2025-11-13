Z pěší tepny Brna mizí překážky, na vánoční trhy se lidé dostanou bez omezení

Karolína Kučerová
  5:55
Zábrany, bagry, hluk a neustálé vyhýbání se jiným lidem či autům s nákladem. To je posledních několik týdnů realita České ulice, která je klíčovou pěší tepnou v centru Brna. Důvodem jsou přípravné práce k výstavbě kolektoru, tedy podzemního prostoru pro uložení inženýrských sítí. Do pátku však omezení z ulice z velké části zmizí, aby se lidé snáze dostali na vánoční trhy.

Už nyní je většina míst po výkopech zasypaná a zpevněná, postupně se odváží i oplocení. „Máme od zhotovitele slíbeno, že prostor bude do pátku upraven tak, aby se lidé bez problémů dostali ke stánkům a mohli v poklidu nakoupit třeba vánoční dárky,“ oznamuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Česká ulice jakožto hlavní pěší tepna v centru Brna je kvůli přípravě podzemního kolektoru plná překážek. Většina z nich však po dobu vánočních trhů zmizí. (12. listopadu 2025)
Česká ulice jakožto hlavní pěší tepna v centru Brna je kvůli přípravě podzemního kolektoru plná překážek. Většina z nich však po dobu vánočních trhů zmizí. (12. listopadu 2025)
Česká ulice jakožto hlavní pěší tepna v centru Brna je kvůli přípravě podzemního kolektoru plná překážek. Většina z nich však po dobu vánočních trhů zmizí. (12. listopadu 2025)
Česká ulice jakožto hlavní pěší tepna v centru Brna je kvůli přípravě podzemního kolektoru plná překážek. Většina z nich však po dobu vánočních trhů zmizí. (12. listopadu 2025)
13 fotografií

Vánoční trhy na Moravském náměstí, části náměstí Svobody a na Zelném trhu začnou už tento pátek, o týden později odstartuje advent také v centrální části náměstí Svobody, na Dominikánském náměstí a na nádvoří Staré radnice.

V „čisté“ podobě zůstane Česká až do konce roku. Komfort se tím zajistí nejen návštěvníkům trhů, ale i místním.

Nápoje, gastro, zlozvyky i okouzlující výhledy. To jsou vánoční trhy v Brně 2025

V novém roce však stavaři začnou s výkopem samotného kolektoru, konkrétně je čeká hloubení přístupové šachty v křižovatce České se Středovou. Potom se sice veškeré práce přesunou pod zem, lidé se však musí připravit na hluk a otřesy z podzemí.

Díky kolektoru ubude výkopů

„Kolektor budeme kopat za pomoci nové rakouské tunelovací metody, která se i přes svůj název využívá už 150 let. Nejedná se tedy o inovativní metodu šetrnější na hluk. Navíc budeme asi tři až čtyři metry pod zemí, takže nás lidé určitě uslyší. Nebude to ale intenzivní,“ ubezpečuje David Cyroň, ředitel divize společnosti Subterra, která vede sdružení zhotovitelů.

Dvě stě metrů dlouhý kolektor povede pod Českou od křížení se Solniční ulicí až po náměstí Svobody.

Podle magistrátu se jedná o nezbytnou investici, která se vyplatí do budoucna. Kolektor totiž umožňuje svod důležitých sítí, jako jsou vodovodní potrubí, kanalizace, elektrické kabely nebo teplovody na jedno lehce přístupné místo, což je pro údržbáře ulehčením zejména při závadě.

Tři roky omezení na 200 metrech. Hlavní pěší tepnu Brna v srpnu rozkopou

„Eliminují se tím výkopy na povrchu, které by jinak obyvatelům přinesly další narušení komfortu,“ vysvětluje předseda představenstva Technických sítí Brno Michal Chládek. Zároveň vyzdvihuje vyšší bezpečnost, spolehlivost a plynulost dodávek energií i vody, nižší náklady na údržbu nebo možnost pro doplnění digitálních sítí.

Ačkoliv přesný harmonogram prací není známý, jelikož se odvíjí od aktuální situace na staveništi, počítá se s kompletním dokončením v roce 2028. Do té doby se lidé pravděpodobně setkají s ještě jedním omezením průchodu, závěrečnou fází akce je totiž úprava celého povrchu ulice. „Měla by tu vzniknout krásná pěší zóna vydlážděná kamenem. Budeme také revitalizovat kašnu a přibude mobiliář,“ popisuje Cyroň.

22. července 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

Mají nás jako rukojmí, láteří lidé z Obřan kvůli objížďce. Brno už čelí žalobě

Lidé ze spodní části brněnských Obřan si v souvislosti s náhradní objízdnou...

Auta projíždějící po chodnících, nebezpečné předjíždění cyklistů, nemožnost zaparkovat před vlastními domy. Tak vypadá situace v části brněnských Obřan, kudy vede objížďka rozkopané Fryčajovy ulice,...

Trestní oznámení kvůli sčítání voleb. Soud odhalil chyby, mohly vzniknout úmyslně

Skutečné výsledky se často liší od předvolebních průzkumů. Ostatně i agentury...

Nejvyšší správní soud odhalil chybu ve sčítání říjnových sněmovních voleb v jednom z okrsků. Ubrali tam hlasy Pirátům a naopak přidali hnutí ANO. NSS uvedl, že vzhledem k rozsahu to nemusela být...

Králové vánočních trhů. Půlku nápojových stánků v Brně drží „velká čtyřka“, ladí i ceny

Premium
Turbomošt je oblíbeným nápojem brněnských vánočních trhů už od roku 2009, kdy s...

Sice je teprve začátek listopadu, v kulatém baru na Moravském náměstí v Brně u Jošta si už však lidé mohou koupit s Vánocemi spojené punče a svařáky. Zákazníky nepřekvapí ani to, kdo si tam okénko...

Z pěší tepny Brna mizí překážky, na vánoční trhy se lidé dostanou bez omezení

Česká ulice jakožto hlavní pěší tepna v centru Brna je kvůli přípravě...

Zábrany, bagry, hluk a neustálé vyhýbání se jiným lidem či autům s nákladem. To je posledních několik týdnů realita České ulice, která je klíčovou pěší tepnou v centru Brna. Důvodem jsou přípravné...

13. listopadu 2025  5:55

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Mick van Buren z Hradce Králové si užívá trefu do sítě Zbrojovky Brno.

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno vyhráli 3:0 po hattricku Micka van Burena. Vítězové však přišli o tři...

12. listopadu 2025  19:55,  aktualizováno  23:15

Záměr byl jasný, naším cílem a prioritou je liga, vysvětlil Svědík sestavu

Trenér Martin Svědík ze Zbrojovky Brno v pohárovém duelu proti Teplicím.

Druholigově téměř dokonalý podzim chtěli ozdobit fotbalisté Zbrojovky Brno pohárovou třešničkou. Lídr druhé ligy však proti Hradci Králové poznal soutěžní rozdíl zejména v produktivitě. Exslávista...

12. listopadu 2025  21:55

Opravdová šance pro fotbalové Lužánky: Brno řeší prodej pozemků

Tvůrci filmu Zátopek o legendárním českém běžci přetvořili brněnský kolos za...

Vedení Brna ve středu jednalo se zástupci fotbalové Zbrojovky a po dohodě přichystá koncesní řízení. Jeho prostřednictvím chce připravit prodej pozemků pod současným zchátralým stadionem, na jehož...

12. listopadu 2025  19:14,  aktualizováno  20:16

Brněnské Vánoce cílí víc na děti, místo novinek dávají přednost atmosféře

Předměty, kterou budou k dostání na Brněnských Vánocích 2025, jež pořádá zdejší...

Letošní Brněnské Vánoce, které se pod taktovkou Turistického informačního centra (TIC) uskuteční zejména v části náměstí Svobody, na Dominikánském náměstí a na nádvoří Staré radnice, se zaměří hlavně...

12. listopadu 2025  17:23

Nad brněnskými ohňostroji se smráká. Studie posoudí, jak moc škodí přírodě

Italský ohňostroj Oheň voda plamen, vítěz hlavní mezinárodní ceny přehlídky...

Statisíce lidí si každý rok nenechají ujít ohňostrojovou přehlídku Ignis Brunensis nad hladinou Brněnské přehrady. Jenže se v posledních letech zároveň řeší, nakolik je tato akce smysluplná a jak...

12. listopadu 2025  10:39,  aktualizováno  16:08

Mezi nohama zachytila cizí ruku. Za osahávání ve vířivce dostal muž podmínku

V budějovickém bazénu už se mohou lidé naložit do vířivky. (20. 12. 2017)

Ve vířivce si podle obžaloby přisedl k cizí ženě a začal ji osahávat. Když záležitost oznámila policii, označil její obvinění za komedii. Soud za to Davidovi Kutálkovi udělil podmíněný trest,...

12. listopadu 2025  14:01

Ležet s poraněním hrtanu bylo fatální, řekl znalec k úmrtí vojenského studenta

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

Okresní soud ve Vyškově dnes pokračoval v projednávání případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Podle znalce na zdravotnictví Libora Jeřábka při vyšetření mladého muže nebylo...

12. listopadu 2025  13:38

Na dně Macochy ležela mrtvá žena. Policisté zjišťují okolnosti její smrti

Macocha na podzim

Na dně známé propasti Macocha v Moravském krasu na Blanensku vyhasl další lidský život. Jeskyňáři zde v úterý večer nalezli tělo ženy, její totožnost a okolnosti smrti policisté zjišťují. Macocha je...

12. listopadu 2025  11:15

Fárali šedesát minut, chválil trenér mladíky. Kometa ale v závěru nestíhala

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému...

Ani play off nedonutilo hokejisty mistrovské Komety přehodnotit filozofii pro zápasy Ligy mistrů. Na led švédských úřadujících šampionů z Luleå vyrukovali ve třech formacích, které tvořili...

12. listopadu 2025  7:33

Ke koši teď létá na Gotlandu. A to má kouzlo! Nétková o cestách lodí i smečích

Nela Nétková na reprezentačním srazu.

Klidně se může zase cítit jako teenagerka, která s basketbalem začínala v téměř pětadvacetitisícovém Šumperku. Městečko Visby na půvabném švédském ostrově Gotland je velikostně téměř naprosto...

12. listopadu 2025  5:56

Brnu ani stovka nestačila, z Bilbaa si veze jednoznačnou porážku

Brněnští basketbalisté Adam Kejval (13), Ross Williams (33) a Jacob Groves (20)

Brněnští basketbalisté podlehli v 5. kole FIBA Europe Cupu na hřišti úřadujícího vítěze soutěže Bilbaa 100:115. Po čtvrté porážce tak čeští vicemistři přišli také o teoretickou šanci na postup ze...

11. listopadu 2025  22:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.