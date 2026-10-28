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Česká hymna s cimbálem. Mladí hudebníci z Brna jí dali novou podobu

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  11:21
Jak zní česká státní hymna v doprovodu cimbálu a smyčců? Neobvyklou podobu skladby Kde domov můj připravili mladí hudebníci z brněnského souboru BrKo Ensemble. Nahrávku doplnili videoklipem natočeným na střeše pražského Rudolfina.

Když mladí hudebníci z Brna hledali upravenou verzi české státní hymny pro obsazení s cimbálem, žádnou běžně dostupnou nahrávku nenašli. Rozhodli se proto vytvořit vlastní. Píseň Kde domov můj tak dostala nové aranžmá, které zachovává původní melodii Františka Škroupa, ale doplňuje ji o zvuk cimbálu a smyčcových nástrojů.

Sedmičlenný brněnský soubor mladých hudebníků BrKo Ensemble vytvořil nové aranžmá české státní hymny Kde domov můj s cimbálem a smyčcovými nástroji. (2025)
Sedmičlenný brněnský soubor mladých hudebníků BrKo Ensemble vytvořil nové aranžmá české státní hymny Kde domov můj s cimbálem a smyčcovými nástroji. (červen 2026)
Sedmičlenný brněnský soubor mladých hudebníků BrKo Ensemble vytvořil nové aranžmá české státní hymny Kde domov můj s cimbálem a smyčcovými nástroji. (2025)
Sedmičlenný brněnský soubor mladých hudebníků BrKo Ensemble vytvořil nové aranžmá české státní hymny Kde domov můj s cimbálem a smyčcovými nástroji. (červen 2026)
6 fotografií

Výsledkem je projekt Hymna 2026. „Hlavním záměrem je připomenout význam státních svátků a ukázat, že úcta k národním tradicím a vlastenectví nejsou otázkou věku,“ vysvětluje houslistka a zpěvačka souboru Pavlína Pulicarová.

BrKo Ensemble

Sedmičlenná skupina mladých hudebníků. Ve své tvorbě propojují klasickou hudbu s moravským folklorem. Vedle skladeb českých autorů inspirovaných lidovou hudbou mají v repertoáru také moravské melodie v nových autorských úpravách. Ve své tvorbě propojují tradiční hudební prvky se současným uměním. Novou interpretací státní hymny chtějí ukázat, že i více než sto let staré národní symboly mohou oslovit současnou mladou generaci.

Hudebníci chtějí prostřednictvím současného zpracování oslovit především své vrstevníky. Připomenout jim, že státní svátky nejsou pouze dny volna, ale připomínkou zásadních okamžiků českých dějin.

Autorem nového aranžmá je mladý houslista Radovan Siman, který ve své tvorbě propojuje klasickou hudbu s folklorem. Za sebou má úspěchy v národních i mezinárodních hudebních soutěžích a opakovaně se účastnil Akademie Václava Hudečka. Významný český houslista mu dokonce věnoval koncertní housle na podporu jeho další umělecké dráhy.

Novou podobu hymny doprovází videoklip natočený na střeše pražského Rudolfina. Za kamerou stál Matěj Smolík, grafické zpracování projektu připravila Kateřina Dvořák. Hudebníci skladbu zveřejnili 28. října, přesně 108 let od vzniku samostatného Československa. Společně s videoklipem je dostupná na všech streamovacích platformách.

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