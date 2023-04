Pošta mění rušené pobočky v Brně, město chce ale jiné. Smlouvají i další

V nejlidnatější brněnské městské části má trvalý pobyt asi 70 tisíc lidí a další desítky tisíc tu žijí v nájmech. Přesto na Brně-střed plánuje Česká pošta zrušení pěti ze sedmi poboček a přesun zbývajících dvou na jiná místa. Vedení zdejší radnice – stejně jako starostové jinde v Jihomoravském kraji – se s tím odmítá jen tak „bez boje“ smířit.

Státní podnik chtěl nejprve zrušit pobočky v ulicích Kounicova, Údolní, Křížová, Příkop a ve Velkém Špalíčku. Ten teď nově navrhl vyměnit za Renneskou třídu. A do toho hodlá přesunout provozovnu z Nádražní ulice do obchodního centra Letmo a tu z Orlí ulice do Šumavské.

Městská část ale uvítá raději než výměnu za Špalíček zachování pošty v Orlí ulici. Ta „špalíčková“ je totiž malá jen se dvěma přepážkami, nemohou tu být uložené zásilky a není tak dobře dostupná z MHD. „V Orlí je sedm přepážek s možností rozšíření. Má zázemí, klienti si mohou na chvíli sednout, vyplnit papíry, je tam i dobrá dostupnost pro lidi s kočárkem nebo pro ty, kteří hůř chodí,“ vysvětlila mluvčí radnice Kateřina Dobešová s tím, že klíčovým požadavkem je mít v centru Brna alespoň jednu bezbariérově dobře dostupnou poštu.

A tou se pohodlně nestane ani přesunutá provozovna z Nádražní ulice do pater Letma, kam lidé musí po eskalátorech či výtahem. „Při přesunu pošty z Orlí na Šumavskou půjde o úplný okraj městské části, kde nejde snadno zaparkovat a je to i celkem daleko od tramvaje. Bezbariérovost tam navíc znamená sjet výtahem do garáží a odtud zase jiným na poštu,“ popsala problémy.

Využijte Senior taxi, radí důchodcům v Břeclavi

Avizované „osekání“ poštovních poboček se řeší i jinde v kraji, celkem jich má skončit 23 z úsporných důvodů. Smířený s tím není ani starosta brněnské Líšně Břetislav Štefan (za ČSSD). „Odsouhlasený dopis radními a místostarosty jsme poslali ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), pod něhož pošta spadá,“ přiblížil.

Místo „finančáků“ už jen telefon Ministerstvo financí od července ruší finanční úřady v šesti městech na jižní Moravě – zmizí z Bučovic, Ivančic, Mikulova, Moravského Krumlova,Tišnova a Slavkova u Brna. Třeba Krumlov s krokem sice nesouhlasí, ale reálnou moc na zvrat nemá. Podle místostarosty Vojtěcha Kocába (nez.) není informovanost od státu valná a leží i na radnicích. Kvituje alespoň zřízení zvláštních telefonních linek pro konzultace a v době daňových přiznání rozšíření výjezdů pracovníků do míst, kde lidé o „finančák“ přijdou.

Bojovat hodlá i starosta Hodonína Libor Střecha (nez.). „Zástupci pošty nám předložili interní data jak poboček, které chtějí zrušit, tak těch, jež zachovají. Moc optimisticky to pro nás nevyznívá, zdá se, že rozhodnutí je neměnné. Nabídli nám možnou variantu Pošta Partner plus,“ nastínil.

Jde o model, kdy poštovní služby bez finanční podpory převezme město. Tedy nejen že je musí odkoupit, ale pak ještě platit zaměstnance. O této možnosti uvažují i ve Vyškově, naopak Břeclav ji odmítá.

„Abychom měli ještě nějaký prostor pro další vyjednávání, snažíme se aspoň oddálit termín, kdy má být pobočka zrušena,“ uvedla Ivana Solaříková, mluvčí města, kde chtějí z provozoven v ulici U Tržiště a Charvátské Nové Vsi zachovat hlavně tu druhou, protože obsluhuje mnoho seniorů.

Z možných řešení se nabízí třeba umístění nových zásilkových boxů, v nichž je možné balíky vyzvednout i podat. Seniorům pobírajícím důchod v Břeclavi zase doporučují využít doručení domů či využití Senior taxi, u něhož jízda vyjde na dvacetikorunu.

Podobný problém řeší ve Znojmě, kde se obě pošty navržené ke zrušení nachází v místech s vysokou koncentrací obyvatel. „V případě provozovny v ulici Dukelských bojovníků jde navíc o pobočku, která slouží i lidem z několika příměstských částí a dalších obcí. Jde o více než osm a půl tisíce obyvatel, přičemž velká část z toho jsou senioři. To je pro nás závazek,“ vysvětluje první žena Znojma Ivana Solařová (ANO) s tím, že daný stav rozhodně nepovažuje za konečný a chce jednat o udržení poboček v provozu, případně alternativních možnostech.

Hejtman: Chyba je už v zadání

Situací kolem České pošty se včera zabývali i poslanci na mimořádné schůzi ve Sněmovně. A jihomoravské starosty v příštím týdnu čeká společné jednání s hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL), který si včera vyslechl stanovisko pošty. I jemu nedává rušení některých poboček zvenčí smysl, hlavně v případě širšího Brna.

„Zadání totiž znělo, že v každé městské části musí jedna pobočka zůstat. Proto se v některých případech zrušila větší a vytíženější provozovna v sousední rozsáhlejší lokalitě, kam jezdili i lidé z vedlejší městské části. Je otázka, zda se dá něco dělat se zadáním, protože chyba je v něm. Můžou se domluvit starostové těch částí a některý z nich třeba povolí, ať skončí ‚jeho‘ pobočka. Ale to se asi nestane,“ řekl Grolich.

Zajímal se i o rušení provozoven v menších městech kraje. Ve zmíněném Hodoníně mají skončit tři pošty ze čtyř, jsou však jen málo vytížené, navíc hlavní pobočka je dobře dostupná. Jestli nakonec některá města přistoupí ke zřízení pošt na své náklady, podle něj záleží na vyhodnocení smysluplnosti. A k tomu radnice potřebují relevantní data.